Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este viernes 14 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ALBINO GLADIS HAYDEE 13316574
ALBRECHT LILIANA BEATRIZ 12512474
ALTAMIRANO HUGO ISMAEL 13288476
AMADEY HUGO MANUEL JOSE 13105093
AMHERD SOFIA BELEN 33955541
ANDEREGGEN ALCIDES REYNALDO 12368336
ARAUJO MARCOS 13208166
ARTEMAN JORGE ARMANDO 29794029
AVILA RICARDO DARIO 13947141
BATTISTA CRISTIAN CESAR 21413465
Battista Valentino 42330351
BECKER MARIA ELISABET 14019388
BENDER ISABEL MARIA 5738505
BERBERICH EMANUEL RICARDO 37830786
BERRA JORGE OSVALDO 13459967
BERRAZ RENEE MARCELA 13190420
BERTOLE HECTOR HUGO 26409056
BERTOSSI DARIO HECTOR 22183488
BOCASSI MARIA JOSE 25280024
BODLOVIC BARONI LOURDES 41637282
BROSSIO ALEJANDRO 40036274
BRUSSA SARA CARMEN 13459966
BÜRCHER MIGUEL ANTONIO 6307436
CAPELLO CARLOS JOSE 29793617
CARLINI SUSANA TERESA 13947020
CASCO DUARTE SANTIAGO 49505804
Castillo Segundino 93058125
CERDA HUGO DANIEL 31503675
CHARLES MARIEL ALEJANDRA 28882188
CISNEROS ANGELINA JAZMÍN 49850709
COLAUTTI NORMA MARIA 13377016
CRUZ ISLA VICENTE 94325301
DEMICHELIS MARTÍN MATÍAS 28567419
DENIS ROSA ELENA 13947066
DIAZ SUSANA BEATRIZ 13459978
DIAZ ALBORNOZ DELFINA 95462380
DIP SILVANA JAQUELINA 37773416
DONNET MARCOS ANGEL 48251519
DUARTE HUGO RAMON 13947041
EGGEL ABEL HUGO 13123507
ERBETTA SANTOS BERNARDO 6244653
ESCOBAR VANINA SOLEDAD 31503543
FAVRE CAMILA PAOLA 37773588
FAVRE BLANCA ASUNCION 13762406
FAVRE NORBERTO LUIS 13762423
Fernandez Ramon 27630478
FERNANDEZ BRAÑA STELLA MARIS 13478718
FEULIEN DIEGO ALBERTO 39051955
Flores Laureano 45345212
FRANCONI ADRIAN RAUL 22939904
FREYRE JOAQUIN GABRIEL 47976359
FRIGIERI RAUL MARCELO 13105088
GALLARDO MONTINA JULIETA 49143371
GAMBA PATRICIA BEATRIZ 13459981
GARCIA SILVANA NATALI JORGELINA 34565445
GARONI LUIS PEDRO 13105085
GIMENEZ CANDIDO JUAN 7883723
GIROD CAROLINA BEATRIZ 33452491
GOMEZ LILIAN YOLANDA 13274198
GOMEZ HUGO ROBERTO 6261819
GOROSITO CRISTIAN JOSE 21822022
HANG AGUSTÍN JUAN IGNACIO 49448240
HERMANN NELIDA 13797574
HILGERT DANIEL JOSÉ 20140768
HISCHIER FRANCISCO JAVIER 41217672
IMVINKELRIED RUBEN CIRILO 14019385
JACOB ROMILDO ERNESTO 6258983
JACQUIER MARCELO MARIO 13947016
JAZMIN EXEQUIEL IGNACIO 31058750
JORGE MARIA DEL CARMEN 4221325
KLIPHAN HÉCTOR HUMBERTO 13105089
KLUG ROSA GRACIELA MARTA 5640435
LANDRIEL CARLOS LEONARDO 23350787
LANFRANCO FRANCO DAVID 41216631
LEIVA BARTOLOME 6202927
MAIZA DIEGO GERMÁN 48747109
MARCHETTI LILIANA GUADALUPE 13205707
MARQUEZ MARIO ALBERTO 12541794
MARRAISO ANDRES ALEJANDRO 31873426
MARRAISO NICOLAS ALBERTO 34301825
MARTINA VICTORIA JAQUELINA 26924482
MAXWELL MARTA GRACIELA 13105081
MELCHIORRI NANCI GUADALUPE 14853432
MERLO MIRNA 3966788
MEURZET MÁXIMO ALEJANDRO 46369929
MEURZET MARTA AMANDA 5122183
MIÑO CARLOS ALBERTO 28217967
MOINE ANDRÉS MATÍAS 27862166
MONDINO CAMILA 41637247
MUNDIN SUSANA BEATRIZ 13585707
NAVARRETE SANDRA GABRIELA 27059736
NOCIONI MARIA CRISTINA 4750765
NORIEGA ROCIO ALDANA 37576723
NORIEGA ALFREDO OSVALDO 13441026
NOVOA LAUTARO DANIEL 48469725
OJEDA SILVIA LILIANA 12354739
OSTA FABIAN HORACIO 23350771
PAPORELLO MARIA VIRGINIA 44288037
PARIANI ESTELA RAMONA 13661058
PAVIOLO RUBEN DARIO 13947002
PELOSIO HORACIO CARLOS 6249107
PELOSIO JORGE ALBERTO 6305130
PERALTA ANDREA ISABEL 37199196
PEREYRA MARCELA MARIA 25116565
PERREN GONZALO 33664761
PICATTO ALCIDES MIGUEL 13459906
PILLONEL MIRTHA MARGARITA 4221236
PIOLI LOLA 49505822
PLASENZOTTI JOAN GABRIEL 41086828
POGONZA IVÁN ANDRÉS 43233724
POZZO VALENTINA GUADALUPE 38723271
RABELLINO ANA MARIA 93879178
RAMIREZ MARIA ZUNILDA 4438343
RAMONDA ROCIO AILEN 37773568
REIGERT ESTEFANIA 34731838
RIOS LEONARDO FABIAN 33122829
RIVA CARLOS ALBERTO 5068908
RIZZO CELSO LAUREANO 6244991
ROBLE BERNABÉ HORACIO 5932136
ROBLES MARIA ESTER 13762417
RODRIGUEZ AGUSTÍN EDUARDO 41637224
ROMERO FERNANDO ISMAEL 13105080
RUIZ MARIA DE LA PAZ 35132129
SALAMONINI SARAVIA AGUSTINA MARIBEL 39125041
SALAS MARISA GUADALUPE 35749316
SALAS JUAN ANTONIO 6305290
SALDAÑO RICARDO NICOLÁS 32274683
SALINAS MAXIMILIANO 13508910
SARMIENTO ANA ESTER 13353878
SCHMIDT JUAN ALBERTO 25728878
Serra Bertolé Sebastián enzo 43843360
SOTO VANESA LUJAN 30693083
SOTO OCTAVIO BERNABE 13459938
STALDER RITA INES 12512331
TERENGHI MAXIMO SANTINO 48682757
TERRAGNI JOSE LUIS 25728837
TOCI DARÍO TOMÁS 43378242
VACHINO OSCAR SANTIAGO 13105087
VEGA MIRTA JUANA 13329230
VENTURINI ZUNILDA MARGARITA VERONICA 4433576
VICENTE ABEL JOSÉ 6249287
VILLALBA LAUTARO EMANUEL 39370544
YOSSEN MARÍA DE LOURDES 13762416
ZAPATA MARTINEZ HELENA 49638147