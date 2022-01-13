Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este viernes 14 de enero en el Suchón

Locales 13 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 14 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ALBINO    GLADIS HAYDEE    13316574
ALBRECHT    LILIANA BEATRIZ    12512474
ALTAMIRANO    HUGO ISMAEL    13288476
AMADEY    HUGO MANUEL JOSE    13105093
AMHERD    SOFIA BELEN    33955541
ANDEREGGEN    ALCIDES REYNALDO    12368336
ARAUJO    MARCOS    13208166
ARTEMAN    JORGE ARMANDO    29794029
AVILA    RICARDO DARIO    13947141
BATTISTA    CRISTIAN CESAR    21413465
Battista    Valentino    42330351
BECKER    MARIA ELISABET    14019388
BENDER    ISABEL MARIA    5738505
BERBERICH    EMANUEL RICARDO    37830786
BERRA    JORGE OSVALDO    13459967
BERRAZ    RENEE MARCELA    13190420
BERTOLE    HECTOR HUGO    26409056
BERTOSSI    DARIO HECTOR    22183488
BOCASSI    MARIA JOSE    25280024
BODLOVIC BARONI    LOURDES    41637282
BROSSIO    ALEJANDRO    40036274
BRUSSA    SARA CARMEN    13459966
BÜRCHER    MIGUEL ANTONIO    6307436
CAPELLO    CARLOS JOSE    29793617
CARLINI    SUSANA TERESA    13947020
CASCO DUARTE    SANTIAGO    49505804
Castillo    Segundino    93058125
CERDA    HUGO DANIEL    31503675
CHARLES    MARIEL ALEJANDRA    28882188
CISNEROS    ANGELINA JAZMÍN    49850709
COLAUTTI    NORMA MARIA    13377016
CRUZ ISLA    VICENTE    94325301
DEMICHELIS    MARTÍN MATÍAS    28567419
DENIS    ROSA ELENA    13947066
DIAZ    SUSANA BEATRIZ    13459978
DIAZ ALBORNOZ    DELFINA    95462380
DIP    SILVANA JAQUELINA    37773416
DONNET    MARCOS ANGEL    48251519
DUARTE    HUGO RAMON    13947041
EGGEL    ABEL HUGO    13123507
ERBETTA    SANTOS BERNARDO    6244653
ESCOBAR    VANINA SOLEDAD    31503543
FAVRE    CAMILA PAOLA    37773588
FAVRE    BLANCA ASUNCION    13762406
FAVRE    NORBERTO LUIS    13762423
Fernandez    Ramon    27630478
FERNANDEZ BRAÑA    STELLA MARIS    13478718
FEULIEN    DIEGO ALBERTO    39051955
Flores    Laureano    45345212
FRANCONI    ADRIAN RAUL    22939904
FREYRE    JOAQUIN GABRIEL    47976359
FRIGIERI    RAUL MARCELO    13105088
GALLARDO MONTINA    JULIETA    49143371
GAMBA    PATRICIA BEATRIZ    13459981
GARCIA    SILVANA NATALI JORGELINA    34565445
GARONI    LUIS PEDRO    13105085
GIMENEZ    CANDIDO JUAN    7883723
GIROD    CAROLINA BEATRIZ    33452491
GOMEZ    LILIAN YOLANDA    13274198
GOMEZ    HUGO ROBERTO    6261819
GOROSITO    CRISTIAN JOSE    21822022
HANG    AGUSTÍN JUAN IGNACIO    49448240
HERMANN    NELIDA    13797574
HILGERT    DANIEL JOSÉ    20140768
HISCHIER    FRANCISCO JAVIER    41217672
IMVINKELRIED    RUBEN CIRILO    14019385
JACOB    ROMILDO ERNESTO    6258983
JACQUIER    MARCELO MARIO    13947016
JAZMIN    EXEQUIEL IGNACIO    31058750
JORGE    MARIA DEL CARMEN    4221325
KLIPHAN    HÉCTOR HUMBERTO    13105089
KLUG    ROSA GRACIELA MARTA    5640435
LANDRIEL    CARLOS LEONARDO    23350787
LANFRANCO    FRANCO DAVID    41216631
LEIVA    BARTOLOME    6202927
MAIZA    DIEGO GERMÁN    48747109
MARCHETTI    LILIANA GUADALUPE    13205707
MARQUEZ    MARIO ALBERTO    12541794
MARRAISO    ANDRES ALEJANDRO    31873426
MARRAISO    NICOLAS ALBERTO    34301825
MARTINA    VICTORIA JAQUELINA    26924482
MAXWELL    MARTA GRACIELA    13105081
MELCHIORRI    NANCI GUADALUPE    14853432
MERLO    MIRNA    3966788
MEURZET    MÁXIMO ALEJANDRO    46369929
MEURZET    MARTA AMANDA    5122183
MIÑO    CARLOS ALBERTO    28217967
MOINE    ANDRÉS MATÍAS    27862166
MONDINO    CAMILA    41637247
MUNDIN    SUSANA BEATRIZ    13585707
NAVARRETE    SANDRA GABRIELA    27059736
NOCIONI    MARIA CRISTINA    4750765
NORIEGA    ROCIO ALDANA    37576723
NORIEGA    ALFREDO OSVALDO    13441026
NOVOA    LAUTARO DANIEL    48469725
OJEDA    SILVIA LILIANA    12354739
OSTA    FABIAN HORACIO    23350771
PAPORELLO    MARIA VIRGINIA    44288037
PARIANI    ESTELA RAMONA    13661058
PAVIOLO    RUBEN DARIO    13947002
PELOSIO    HORACIO CARLOS    6249107
PELOSIO    JORGE ALBERTO    6305130
PERALTA    ANDREA ISABEL    37199196
PEREYRA    MARCELA MARIA    25116565
PERREN    GONZALO    33664761
PICATTO    ALCIDES MIGUEL    13459906
PILLONEL    MIRTHA MARGARITA    4221236
PIOLI    LOLA    49505822
PLASENZOTTI    JOAN GABRIEL    41086828
POGONZA    IVÁN ANDRÉS    43233724
POZZO    VALENTINA GUADALUPE    38723271
RABELLINO    ANA MARIA    93879178
RAMIREZ    MARIA ZUNILDA    4438343
RAMONDA    ROCIO AILEN    37773568
REIGERT    ESTEFANIA    34731838
RIOS    LEONARDO FABIAN    33122829
RIVA    CARLOS ALBERTO    5068908
RIZZO    CELSO LAUREANO    6244991
ROBLE    BERNABÉ HORACIO    5932136
ROBLES    MARIA ESTER    13762417
RODRIGUEZ    AGUSTÍN EDUARDO    41637224
ROMERO    FERNANDO ISMAEL    13105080
RUIZ    MARIA DE LA PAZ    35132129
SALAMONINI SARAVIA    AGUSTINA MARIBEL    39125041
SALAS    MARISA GUADALUPE    35749316
SALAS    JUAN ANTONIO    6305290
SALDAÑO    RICARDO NICOLÁS    32274683
SALINAS    MAXIMILIANO    13508910
SARMIENTO    ANA ESTER    13353878
SCHMIDT    JUAN ALBERTO    25728878
Serra Bertolé    Sebastián enzo    43843360
SOTO    VANESA LUJAN    30693083
SOTO    OCTAVIO BERNABE    13459938
STALDER    RITA INES    12512331
TERENGHI    MAXIMO SANTINO    48682757
TERRAGNI    JOSE LUIS    25728837
TOCI    DARÍO TOMÁS    43378242
VACHINO    OSCAR SANTIAGO    13105087
VEGA    MIRTA JUANA    13329230
VENTURINI    ZUNILDA MARGARITA VERONICA    4433576
VICENTE    ABEL JOSÉ    6249287
VILLALBA    LAUTARO EMANUEL    39370544
YOSSEN    MARÍA DE LOURDES    13762416
ZAPATA MARTINEZ    HELENA    49638147

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