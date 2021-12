Cuantioso robo de dinero en una vivienda

Esta persona nos comentó que la víctima del robo percibió que le faltaba la suma de dinero (3 mil dólares y 500 mil pesos) este martes a la noche, por lo que luego realizó la denuncia en la Subcomisaria Sexta de la localidad.

A raíz de esta denuncia días pasados se llevó a cabo una requisa en un domicilio de calle Rivadavia de la ciudad de San Carlos Centro que dio resultado negativo.

Con respecto al hecho, no se pudo precisar por donde ingresó la persona que robó esta cuantiosa suma de dinero (cuando sus moradoras no se encontraban en la vivienda); ya que no hubo aberturas violentadas, lo que hace suponer que sabía los movimientos de la casa.