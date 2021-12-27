Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana martes 28 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACUÑA LUCÍA ANAHÍ 49817175
ALBRECHT GIMENA 44810748
ALVAREZ FRANCISCO REINALDO 6292362
ARANDA GLORIA SILVINA 28637959
ARBALLO RAMON SERAFIN 5945245
BANCHIO FELIPE MANUEL 49638155
BARRETO MARCOS JOSÉ 28331642
BENASSI EDITH EMILCE 4103713
BENITEZ MARTÍN VICTOR 42127760
BERRA ANDREA VERÓNICA 25616803
BERTONE CINTIA 27245153
BERTOSSI RITA CLELIA 4221243
BLASER RAQUEL ROMILDA 4103707
BLATTER HERNAN MATIAS 33218640
BONARDI DOLI MIRNA 4147479
BORETTO RAQUEL BEATRIZ 3990139
BORTOLOZZI CRISTIAN GABRIEL 37461290
BOSIO ELVIRA CATALINA 3990554
BOUHIER ANDRES LEONEL 28741487
Bouhier Ramos Lorenzo Germán 49638150
BRIZZIO JUAN JOSÉ 23698448
BURROTTI LORENA DEL VALLE 23890828
CAMPOS MARIA SOLEDAD 39124578
CAPELLO ANA ELENA 4221260
CAPURRO MARÍA ESTHER 4253650
CARDOSO NILDA ELBA 4221262
CASALEGNO LIDIA ANA 4221212
CAVALERO BARBARA ANDREA 26055970
CAVALLERO SEBASTIÁN EZEQUIEL 49791550
CENCI ADRIANO 93494808
CHAVARINI LUIS ANTONIO 6237906
CHAVEZ VERONICA ALICIA 30288204
COLUSSI JUANA MARIA 4103709
COMPARIN AMELIA CARMELA 3940012
CORONEL SHEILA BELÈN 49850005
CRESPO VALENTÍN 49638156
DAROS ELDA NOEMI 3989679
DEMARIA DAIANA MAGALI 35705709
DEMICHELIS FABIANA RITA 26190168
DENIS DANIEL 6249154
DEVESA MARCOS 6131145
DONA ALESIO 49638148
DONADIO RICARDO FORTUNATO 6249126
DONATI MARÍA JOSEFINA 4221206
DONNET TELMO RAUL 6249142
Dugini Lautaro erico 48251524
EBERHARDT MAGALÍ LUCÍA 42330397
EBERHARDT RENÉ IGNACIO 6245418
Enrique Juan Ramón 46458935
FERRARI SECUNDINA ENRIQUETA 4603020
FERRERO SANTINO 49638159
FERRERO HILDA MARÍA 4280114
FRANCIA MARIA ELENA JOSEFA 3990333
FRANCO CESAR DIEGO GASTÓN 41656902
Franzen Nicolás 44810742
FRUTOS MARIA DEL CARMEN 10338556
GAMBA MIGUEL ANGEL 6245416
GAREIS JUSTINA AMANDA 4432118
GASSER CECILIA SOLEDAD 28928579
GHIONE IRMA MARÍA JUANA 4412658
GIMENEZ ELDO ERCILIO 5941202
GIMENEZ MARTA OTILIA 4103712
GON EDITA ROSA PIERINA 4221270
GORGO OSCAR DANIEL 45343416
GURGO RAQUEL MARIA 4221205
HAMMERLY LEA JUANA 3990142
HANG AMELIA TERESA 3989682
HARMACIJ EUGENIO PEDRO 6245400
HEINZE OLGA MATILDE 4071931
HISCHIER MARCELA MARIA 21583473
HISCHIER ALBERTO FRANCISCO 6249124
IBARRA RUMILDA BEATRIZ 2811778
Iglesias joaquin mateo 49850308
IMHOFF ALMA 49638152
IMHOFF RAQUEL MARIA DEL MILAGRO 16629493
IMHOFF EMIR JULIO 6244982
IMHOFF MARTA CECILIA 3990511
IMSAND DANIELA FERNANDA 29793513
IMSAND VILMA BEATRIZ 4100809
INDERKUMMER ANA MARIA MODESTA 6481144
IOMMI CELIA PALMIRA 4147481
IOMMI GLADYS IRMA 4221220
IOVALDI OMAR DOMINGO VICENTE 6242317
KLENZI ARMIN AUGUSTO 6249180
KLIPAN EUGENIO JAVIER 28976621
KUCHEN MELINA SOLEDAD 28976698
LARGEAUD LEANDRO LEONARDO 29401585
LECHMAN HIPOLITA BERTA 3957166
LEDERHOS SANTIAGO LUIS 6294412
LEIVA OSCAR DANIEL 6249184
LUPIS BENJAMÍN 49816802
MAGLIA ISABEL TERESITA 4522733
MALETTI CECILIA 27862162
MANA VICTORIA MARÍA ESTHER 4280108
MARINOZZI CLIDE MATILDE 4097292
MARTINEZ SILVIA MARÍA 23610475
MARTINEZ RUDI MARCELINO 6249129
MASINO RAINELDA ANA 4221216
MASINO CLARA LUCIA ANA 4280118
MATEY MARIA ESTHER 4147482
MAUNA JOSÉ IGNACIO 6249141
MAZZONI DORA PIEDAD 3990349
MEHRING CLORINDA MAGDALENA 3990151
MEINARDI HECTOR JOSE 10516388
MERCIEL LAURINDO HORACIO 6180005
MERLO ELSA PLACIDA 4221224
MEURZET FREDESVILDA GRACIELA 4221253
MIGNOLA CELIA MARIA 4280101
MOLINA EDNA ELVA 4241506
MORALES ROMINA SOLEDAD 33955530
MORELLI ZULEMA ROSA 4487713
MÜLLER MIRTA ESTER 3990144
OCELLA FRANCISCO JAVIER CELESTINO 6249125
OGGERO LETICIA LUISA 3989804
OJEDA EPIFANIO IGNACIO 13105010
OLIVO ANA CAROLINA 30285227
OSELLA RAUL ALCIDES 6245420
OSTRALEGA TERESA MARÍA 4221211
PANIGUTTI GUSTAVO JOSE 31578277
PAPORELLO CARLOS ALBERTO 6249285
PAZ JOSE RUBEN 6245062
PERALTA SILVIA ESTER 10430357
PERALTA ESTHER SUSANA 3990303
PERALTA MIGUEL ANGEL 6248575
PERETTI GERARDO PEDRO RAMON 6244850
PEREYRA ANA DOLORES 4608106
PERREN EDITH ANGELITA 3989807
PIETRASANTA ROBERTO ANTONIO 6249119
PLASENZOTTI ELMA LUCIA 4221225
PRATTO CLARA JUANA 3990131
PROFETI MIRNA BERTA 4221238
PRONE JUAN CARLOS 6245419
PROPST CELIA MARIA SERAFINA 4221203
RAMIREZ MELINA EUGENIA 33664796
REY MARY ROSA 3990160
RIOS ELIDIO LUIS 6249038
RIVA CORINA ELBA 6486417
ROBLE LEANDRO URIEL 45829659
Rodríguez Cristian Ignacio 47769824
ROMAN FERNANDO JOSE 31813539
ROMANO NELIDA DORA 3990111
ROVA MARIA ESTHER 4221221
ROVA MIGUEL ANGEL 6249181
SALZMANN MARIA LAURA 31092418
SATTLER ALEXIS FERNANDO 49791693
SCANDALO AIDA NOEMI MARIA 3990145
SCHENK CARLOS ALBERTO 5873234
SCHINNER OFELIA MARIA 3990101
SERRA LAURA CATALINA 4221244
silva dylan hilario 49791684
SILVA MIGUEL ANGEL 5944567
Sosa Nahuel 49815709
TOMBA ANGEL PEDRO 6245417
TONIATTO YANINA MARIA DEL CARMEN 30185879
TOSELLO JOSEFINA JUANA 3990140
TRONCOSO ZUNILDA GRISELDA 28332952
URBA JUAN JOSÉ 48738767
VERON RAMONA OLGA 4447233
VIGLIETTI ALICIA CLEMENTINA 10058158
VILLAGRA MARÍA SOL 49816333
VILLANUEVA JUANA VITALIA 4475024
WEGGENER JUAN CARLOS 6249274
WELSCHEN FLAVIA BEATRIZ 30693200
YOST HUNBERTO JUAN 6245395
ZUCHIATTI JOSE ALEJANDRO 6249183
ZURSCHMITTEN GLADYS EMMA 4221202
ZURSCHMITTEN RAQUEL INÉS 4620325