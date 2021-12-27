Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana martes 28 de diciembre en el Suchón

Locales 27 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana martes 28 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACUÑA    LUCÍA ANAHÍ    49817175
ALBRECHT    GIMENA    44810748
ALVAREZ    FRANCISCO REINALDO    6292362
ARANDA    GLORIA SILVINA    28637959
ARBALLO    RAMON SERAFIN    5945245
BANCHIO    FELIPE MANUEL    49638155
BARRETO    MARCOS JOSÉ    28331642
BENASSI    EDITH EMILCE    4103713
BENITEZ    MARTÍN VICTOR    42127760
BERRA    ANDREA VERÓNICA    25616803
BERTONE    CINTIA    27245153
BERTOSSI    RITA CLELIA    4221243
BLASER    RAQUEL ROMILDA    4103707
BLATTER    HERNAN MATIAS    33218640
BONARDI    DOLI MIRNA    4147479
BORETTO    RAQUEL BEATRIZ    3990139
BORTOLOZZI    CRISTIAN GABRIEL    37461290
BOSIO    ELVIRA CATALINA    3990554
BOUHIER    ANDRES LEONEL    28741487
Bouhier Ramos    Lorenzo Germán    49638150
BRIZZIO    JUAN JOSÉ    23698448
BURROTTI    LORENA DEL VALLE    23890828
CAMPOS    MARIA SOLEDAD    39124578
CAPELLO    ANA ELENA    4221260
CAPURRO    MARÍA ESTHER    4253650
CARDOSO    NILDA ELBA    4221262
CASALEGNO    LIDIA ANA    4221212
CAVALERO    BARBARA ANDREA    26055970
CAVALLERO    SEBASTIÁN EZEQUIEL    49791550
CENCI    ADRIANO    93494808
CHAVARINI    LUIS ANTONIO    6237906
CHAVEZ    VERONICA ALICIA    30288204
COLUSSI    JUANA MARIA    4103709
COMPARIN    AMELIA CARMELA    3940012
CORONEL    SHEILA BELÈN    49850005
CRESPO    VALENTÍN    49638156
DAROS    ELDA NOEMI    3989679
DEMARIA    DAIANA MAGALI    35705709
DEMICHELIS    FABIANA RITA    26190168
DENIS    DANIEL    6249154
DEVESA    MARCOS    6131145
DONA    ALESIO    49638148
DONADIO    RICARDO FORTUNATO    6249126
DONATI    MARÍA JOSEFINA    4221206
DONNET    TELMO RAUL    6249142
Dugini    Lautaro erico    48251524
EBERHARDT    MAGALÍ LUCÍA    42330397
EBERHARDT    RENÉ IGNACIO    6245418
Enrique    Juan Ramón    46458935
FERRARI    SECUNDINA ENRIQUETA    4603020
FERRERO    SANTINO    49638159
FERRERO    HILDA MARÍA    4280114
FRANCIA    MARIA ELENA JOSEFA    3990333
FRANCO    CESAR DIEGO GASTÓN    41656902
Franzen    Nicolás    44810742
FRUTOS    MARIA DEL CARMEN    10338556
GAMBA    MIGUEL ANGEL    6245416
GAREIS    JUSTINA AMANDA    4432118
GASSER    CECILIA SOLEDAD    28928579
GHIONE    IRMA MARÍA JUANA    4412658
GIMENEZ    ELDO ERCILIO    5941202
GIMENEZ    MARTA OTILIA    4103712
GON    EDITA ROSA PIERINA    4221270
GORGO    OSCAR DANIEL    45343416
GURGO    RAQUEL MARIA    4221205
HAMMERLY    LEA JUANA    3990142
HANG    AMELIA TERESA    3989682
HARMACIJ    EUGENIO PEDRO    6245400
HEINZE    OLGA MATILDE    4071931
HISCHIER    MARCELA MARIA    21583473
HISCHIER    ALBERTO FRANCISCO    6249124
IBARRA    RUMILDA BEATRIZ    2811778
Iglesias    joaquin mateo    49850308
IMHOFF    ALMA    49638152
IMHOFF    RAQUEL MARIA DEL MILAGRO    16629493
IMHOFF    EMIR JULIO    6244982
IMHOFF    MARTA CECILIA    3990511
IMSAND    DANIELA FERNANDA    29793513
IMSAND    VILMA BEATRIZ    4100809
INDERKUMMER    ANA MARIA MODESTA    6481144
IOMMI    CELIA PALMIRA    4147481
IOMMI    GLADYS IRMA    4221220
IOVALDI    OMAR DOMINGO VICENTE    6242317
KLENZI    ARMIN AUGUSTO    6249180
KLIPAN    EUGENIO JAVIER    28976621
KUCHEN    MELINA SOLEDAD    28976698
LARGEAUD    LEANDRO LEONARDO    29401585
LECHMAN    HIPOLITA BERTA    3957166
LEDERHOS    SANTIAGO LUIS    6294412
LEIVA    OSCAR DANIEL    6249184
LUPIS    BENJAMÍN    49816802
MAGLIA    ISABEL TERESITA    4522733
MALETTI    CECILIA    27862162
MANA    VICTORIA MARÍA ESTHER    4280108
MARINOZZI    CLIDE MATILDE    4097292
MARTINEZ    SILVIA MARÍA    23610475
MARTINEZ    RUDI MARCELINO    6249129
MASINO    RAINELDA ANA    4221216
MASINO    CLARA LUCIA ANA    4280118
MATEY    MARIA ESTHER    4147482
MAUNA    JOSÉ IGNACIO    6249141
MAZZONI    DORA PIEDAD    3990349
MEHRING    CLORINDA MAGDALENA    3990151
MEINARDI    HECTOR JOSE    10516388
MERCIEL    LAURINDO HORACIO    6180005
MERLO    ELSA PLACIDA    4221224
MEURZET    FREDESVILDA GRACIELA    4221253
MIGNOLA    CELIA MARIA    4280101
MOLINA    EDNA ELVA    4241506
MORALES    ROMINA SOLEDAD    33955530
MORELLI    ZULEMA ROSA    4487713
MÜLLER    MIRTA ESTER    3990144
OCELLA    FRANCISCO JAVIER CELESTINO    6249125
OGGERO    LETICIA LUISA    3989804
OJEDA    EPIFANIO IGNACIO    13105010
OLIVO    ANA CAROLINA    30285227
OSELLA    RAUL ALCIDES    6245420
OSTRALEGA    TERESA MARÍA    4221211
PANIGUTTI    GUSTAVO JOSE    31578277
PAPORELLO    CARLOS ALBERTO    6249285
PAZ    JOSE RUBEN    6245062
PERALTA    SILVIA ESTER    10430357
PERALTA    ESTHER SUSANA    3990303
PERALTA    MIGUEL ANGEL    6248575
PERETTI    GERARDO PEDRO RAMON    6244850
PEREYRA    ANA DOLORES    4608106
PERREN    EDITH ANGELITA    3989807
PIETRASANTA    ROBERTO ANTONIO    6249119
PLASENZOTTI    ELMA LUCIA    4221225
PRATTO    CLARA JUANA    3990131
PROFETI    MIRNA BERTA    4221238
PRONE    JUAN CARLOS    6245419
PROPST    CELIA MARIA SERAFINA    4221203
RAMIREZ    MELINA EUGENIA    33664796
REY    MARY ROSA    3990160
RIOS    ELIDIO LUIS    6249038
RIVA    CORINA ELBA    6486417
ROBLE    LEANDRO URIEL    45829659
Rodríguez    Cristian Ignacio    47769824
ROMAN    FERNANDO JOSE    31813539
ROMANO    NELIDA DORA    3990111
ROVA    MARIA ESTHER    4221221
ROVA    MIGUEL ANGEL    6249181
SALZMANN    MARIA LAURA    31092418
SATTLER    ALEXIS FERNANDO    49791693
SCANDALO    AIDA NOEMI MARIA    3990145
SCHENK    CARLOS ALBERTO    5873234
SCHINNER    OFELIA MARIA    3990101
SERRA    LAURA CATALINA    4221244
silva    dylan hilario    49791684
SILVA    MIGUEL ANGEL    5944567
Sosa    Nahuel    49815709
TOMBA    ANGEL PEDRO    6245417
TONIATTO    YANINA MARIA DEL CARMEN    30185879
TOSELLO    JOSEFINA JUANA    3990140
TRONCOSO    ZUNILDA GRISELDA    28332952
URBA    JUAN JOSÉ    48738767
VERON    RAMONA OLGA    4447233
VIGLIETTI    ALICIA CLEMENTINA    10058158
VILLAGRA    MARÍA SOL    49816333
VILLANUEVA    JUANA VITALIA    4475024
WEGGENER    JUAN CARLOS    6249274
WELSCHEN    FLAVIA BEATRIZ    30693200
YOST    HUNBERTO JUAN    6245395
ZUCHIATTI    JOSE ALEJANDRO    6249183
ZURSCHMITTEN    GLADYS EMMA    4221202
ZURSCHMITTEN    RAQUEL INÉS    4620325

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