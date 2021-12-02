Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy jueves 2 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA OLIVIA 49709605
ACOSTA MATEO GAEL 54506942
ACUÑA LUCÍA ANAHÍ 49817175
AGUIRRE FERNANDO ISMAEL 49577543
AGUIRRE FERNANDA ILIANA 49577888
AIMARETTI VICTORIA 49709774
ALBEIRA NICOLÁS EZEQUIEL 53918448
ALBRECHT EMMA 49447698
ALBRECHT MAXIMO ALEJO 49271889
Alegre Nair 49576282
ALMADA LUCIANA BELEN 49871523
ALVAREZ ALAN DAVID 49143397
ALVAREZ VIRGINIA SELENE 53918436
ANDRIAN IARA AGOSTINA 53401143
Aparicio favre joaquin 54026816
ARCE SUAREZ TOMAS AGUSTIN 53776385
ARMUA MAXIMILIANO LIONEL 54119709
AYALA MORENA PAULINA YANET 54121243
BANCHIO FELIPE MANUEL 49638155
BARRIOS IMHOFF BAUTISTA 53918464
BAZAN XIMENA ELIANA 49638127
BECKER SOL MILAGROS 49638122
BENITEZ ÁNGELA 56380246
BERTAINA CELINA 49507090
BERTONE MILAGROS NATIVIDAD 49709625
Bertone Romina 50242179
BERTONE BENJAMÍN 54341977
BERTOSSI AGUSTÌN MATEO 49143368
BERTOSSI FEDERICO 49507089
Bertossi Mateo 53918453
Berutti Lucio Gastón 52359344
Bessone Ana paula 49505716
Bieler Victoria 49394458
BONATTI FRANCO 49270176
BORETTO JUAN IGNACIO 49636520
Bouhier Ramos Lorenzo Germán 49638150
BOUTET BRUNO IVÁN 49394620
BOVO BALLY TOMÁS SANTIAGO 49143385
BRIZZIO ROVA MARTINA 49143382
BROCHERO UMA 49394619
BRUSSA VICTORIA 49638138
BURGI JUAN IGNACIO 49505827
Bustos Alexis simon 49638107
Cabrera Bastian lionel 53337339
CALCATERRA JOSEFINA 49638408
CALEGARI ROMERO SIMONA LUCÍA 54340059
CANDIA MILAGROS JORGELINA 49107894
CARDOZO PRISCILA AVRIL 49143392
CARIBAUX MIKEL AYRTON 53918457
CASCO DUARTE SANTIAGO 49505804
CAVALLERO SEBASTIÁN EZEQUIEL 49791550
CHATELAIN CORNIER VALENTINA 49394612
CHAVARINI JUSTINA ANABEL 49638112
CHAVEZ AGUSTINA BELÉN 54121142
Chervat Olivia MARIA 54203119
CIAFARDINI LAUTARO 49245031
CISNEROS ANGELINA JAZMÍN 49850709
CLEMENZ AINARA AZUL 49271890
Coggiola Alma maria 53398749
COLOMBA MORENA 49448111
CORONEL SHEILA BELÈN 49850005
CORONEL HERNÁN 54121172
COSTANZO COLOMBA DELFINA 53918426
CRESPO VALENTÍN 49638156
CROATTO BIANCA 49039692
DEBRUYNE SOFÍA 49377756
DEJON FEDERICO IGNACIO 49394628
Dejon Mateo luciano 49638133
DEJON ALAN MAURICIO 49638131
Denis Camila 49578245
DEVESA YASSIN LAUTARO 49394632
DIAZ LAUREANO IVÁN 49574505
DIAZ GASPAR 53918417
DIAZ GERVASIO 53918418
DIETRICH GABRIEL 49638120
DONA ALESIO 49638148
EBERHARDT LUISA INES 49394625
EBERHARDT BIANCA CRISTINA 49577914
EBERHARDT NAHUEL VALENTIN 49577913
EBERHARDT ANA BELÉN 53918424
ESPERANZA DELFINA ELENA 49447155
ESPINDOLA DELFINA 54205876
FAES PATRICIO DANIEL 54202301
Falchini Bautista 49815574
FARIAS JULIAN EZEQUIEL 49636905
Fausto Platini 53398637
FAVRE BAUTISTA 49505794
FAVRE ESCALANTE DULCE MARÍA 49394604
FEIGIELSON JULIA 54119236
FERNANDEZ IGNACIO GABRIEL 49393326
FERNANDEZ BASTIÁN NICOLÁS 53918413
FERRERO SERENA MÍA 49383947
FERRERO SANTINO 49638159
FERREYRA ANDRÉS 54206878
feulien carolina belen 46764440
FIGLIA SANTIAGO ERNESTO 49394635
Forastieri Priscila 49042390
Francisco Costa 53801075
FRIGIERI ISABELLA AGUSTINA 54202697
GALLARDO MONTINA JULIETA 49143371
garboso jose ramon 50609176
Garcia Facundo 49448222
García Pérez 54114313
GARNERO BAUTISTA ARON 49638136
Garnica José 49394614
Garuti Agustino 54338609
GEREZ CINTIA ELENA 49709513
Godoy yazmin 47769835
GOETTE CANDELA ALEJANDRA 49271881
Gomez Constanza 53621784
gonzales GENESIS BERENICE 54450079
GONZALEZ BRUNO 49271883
GORGO TIZIANO 49394609
GRILL FRANCESCA 54206872
GROSI MALENA VALENTINA 49394649
GUNZIGER JUAN 49039671
Gut PAULA 54338104
HAMMERLY ALEJO VICTOR 49447771
HANG AGUSTÍN JUAN IGNACIO 49448240
HEINZEN PUZ ANDRÉS 49271459
HERRERA BAUTISTA JESÚS 53918406
HOFSTETTER EROS NICOLÁS 49394627
Iglesias joaquin mateo 49850308
IMHOFF ALMA 49638152
IMVINKELRIED ABDIEL 49638141
INSAURRALDE EMMA 49756312
JACOB ABIGAIL AZUL 49107885
Keller Tiziano 46839943
KESSLER FACUNDO 49143375
KESSLER GIANELA 49638108
KREIG GRASSO JUAN BAUTISTA 49576531
KREIG GRASSO CONRADO ANDRÉS 54447961
KUCHEN LARA 49574501
KUXHAUS CAMILA MILAGROS 49507092
LEIKER ESTEBAN 49638139
LENCINA TOMÁS AGUSTÍN 53918432
Lopez Thiago Luis 51323992
LOPEZ THIAGO DARIO 53918460
LÓPEZ CANDELA VANESA 49507093
LÓPEZ MARTINA 52871923
LUPIS BENJAMÍN 49816802
MACIEL LUCCA ALEXANDER 49107897
MAGNIN ABRIL MARÍA 49143399
MAIDANA BAUTISTA 54447713
MANNI VALENTINO 52359783
marengo jose maria 49445662
MARESCA MATEO AMADEO 53778499
MARIANI GIACOMINO JULIETA 53918458
MARIN VALENTINA 49394617
MARRERO MARTINA 49143395
MARTIN LISANDRO VALERIO 53778498
MARTINELLI FAUSTO 49577262
MARTINELLI VERWIMP NICOLÁS TADEO 49394601
MASINO AGUSTINA 49576149
MAVILLA MARTINEZ AARÓN NATANAEL 54337518
MEDINA SOFÍA MAGALÍ 49394631
MEDRANO IVÁN 54204064
mejail Felix angel 49090569
MENDOZA DI STEFANO FRANCO JOAQUÍN 49270826
METZLER BENJAMÍN HERNÁN 49106288
MEYNET SIOMARA DENIS 49145135
Miglietto Bautista 49579065
MIÑO GUILLERMINA 54204964
MIRANDA BRUN CATALINA 49638115
MOINE VIRGINIA BELÉN 49394646
MONTERO CANDELA JAZMÍN 49638135
MONTI DEGLI ESPOTI LEONARDO NICOLÁS 49394613
MONUTTI LUCIANA GUADALUPE 53032520
MONUTTI LUDMILA LUJÁN 54203116
MOREL JOSEFINA GUADALUPE 49394644
MORO DAMIÁN ANDRÉS 53918455
MOTTURA THIAGO JOAQUÍN 49270177
MÜHN ISAÍAS NAHUEL 49394624
NIEREMBERGER LORENZO ANDRÉS 49394647
NIERENBERGER ELIAS MANUEL 49638118
NIERENBERGER ORIANA YAZMÍN 54339866
ocampo maidana facundo valentin 49638128
Ojeda Valentín Uriel 49577970
ORTMANN ANTONELA CATALINA 49638687
OTTONELLI FACUNDO JOSÉ 49394621
OTTONELLI LOURDES GUILLERMINA 49574509
OVIEDO NAHUEL VALENTINO 49270179
OYARZABAL ALCIDES FRANCISCO 49710861
PAGLIERO RENATA 49638101
PAPORELLO JOAQUÍN 49638102
paporello antonia 53918412
PAPORELLO PERALTA STEFANO 49507084
PAREDES BOSCOVICH EZEQUIEL JOSE 49709790
PASCUALE FLORENCIA SOL 49638119
PERALTA VICTORIA 49143386
PERALTA GIORGIS AGUSTÍN 49394602
PERREN LUCIA VICTORIA 54026809
PERREN FRANCESCA 54447796
PERREN BOSCOVICH SIMÓN JERÓNIMO 54506541
PERREN SACCO SELENE 49143366
PERRIARD CASTILLO ANITA DE LOS ANGELES 54204205
PICCOLI SANTIAGO 49039298
PICCOLI RAMIRO IGNACIO 49638878
PIERINI LUCIO 49638113
PIOLI LOLA 49505822
POCHETTINO CELINA SOLANGE 49636556
PONCE MARTINA MICAELA 53181929
PONZIO DENISE 53918467
PORTILLO ANA CLARA 49143383
PORTO GAIDO AUGUSTO 49143369
PORTO GAIDO MALENA 53918444
POSPISIL LUCAS FRANCISCO 49144410
PRATO ANABELLA 49638873
PRETTI FELIX MAXIMILIANO 49418978
PRIERI GUADALUPE 54506529
PROPST EMMA 54024482
PROPST SAMUEL 54024481
QUARTINO BAUTISTA HERNÁN 49507086
QUIRICO JUAN GABRIEL 49445597
QUIROGA FRANCISCO 49394508
RAMIREZ PRISCILA AYELÉN 48875200
RAMIREZ AVRIL BERTA 53918445
RAMIREZ FAVRE MARTINA 49638445
REBOLEDO EMILIO ALBERTO 49271112
REGALDO GASSER BAUTISTA DANIEL 49143390
REINHARDT FACUNDO ANDRÉS 49638124
RETAMOSO JOAQUÍN ALEJANDRO 49394611
REYNOSO MASINO SANTIAGO 49709575
RIGALDO ROCÍO PILAR 49270830
RIOS LUISINA BELÉN 49507097
RIOS ACOSTA FEDERICO NOÉ 49638132
Riva Josefina martina 49507082
RIVA IRENA LUCÍA 56625069
RODRIGUEZ LAUTARO EZEQUIEL 49270964
RODRIGUEZ LUNA YAZMÍN 49393955
RODRIGUEZ SEBASTIÁN JESÚS 49039299
RODRIGUEZ ALEGRE MARCOS GABRIEL 53918402
ROLON ZOE GUADALUPE 54026475
ROSCIANI MARÍA VICTORIA 49268307
Roskoff Agustina 53918441
ROSSI SOFÍA MILAGROS 49394642
ROSSI JOSEFINA BIANCA 49638142
RUIZ MÍA JAZMÍN 53401107
RUIZ BENTEO NAHUEL AARON 49584594
SACCO CANDELA 49268492
SALAS SILVANO SILVESTRE 49143562
SANTILLAN CATHERINA CECILIA 49200832
SATTLER ALEXIS FERNANDO 49791693
SAUCEDO GIMENEZ ISABELA LUISA 49394626
SCHAMME ANELEY SOFIA 49144352
SCHMID BASTIAN MISAEL 54339784
Schmidhalter Bruno Ariel 49638129
SCHMIDT CAMILA GUADALUPE 49638104
SCHMIDT VALENTÍN LEONARDO 54121221
SCHMIDT AYLIN DELFINA 52692608
SCHONFELD VICTORIA 54449682
SEJAS SOSA ALAN GABRIEL 53918447
SELTZER YAZMÍN AINELÉN 49578324
silva dylan hilario 49791684
SILVA EVOLET AILÍN 54448064
SOBRERO OVANDO VALENTINO 49638146
SOSA LAUTARO VALENTIN 49394605
Sosa Nahuel 49815709
Soto Simón bernabe 53778500
SOULIER IAN 49638117
SPAGNI AVRIL 49638459
SPAGNOL ZANUTTINI GASTÓN DARÍO 49394637
STANGAFERRO SCHEFER AVRIL 49638121
STANICH BRUNO 49755976
STANICH FEDERICO 53918419
STANICH BASTIAN URIEL 53918468
SUAREZ VALENTINA ABIGAIL 49755465
TAIBO NICOLÁS ANDRÉS 49143391
TERISOTTO ALELÍ 54204137
TESSARI MAURO 49574848
TESSI IRINA MAGALÍ 49394639
VALLEJOS AGUSTIN ANDRES 49394603
VARELA CLAUDINA ISABEL 49394616
Vazquez Oliva Juanita 53918385
VERGARA JUAN PABLO 49507091
VIERA PIAGGIO ANTONIA 53778497
VILLAGRA MARÍA SOL 49816333
Villalba Esteban 49507095
VILLANUEVA JULIANA BELEN 49268480
VOGT MATÍAS NATANAEL 49508946
Vuagnoux Bautista 52903690
WALKER UMA NATIVIDAD 49574506
WALKER BRUNO ARIEL 53918451
WEISSEN JERÓNIMO 49394623
WELCHEN MARÍA PILAR 49447605
WELSCHEN BENJAMÍN NICOLÁS 49269007
WELSCHEN PUCHETA EDUARDO FRANCO 49039601
WUESTER FERNANDEZ LUZ MIA 49143400
YOSSEN BENJAMIN 49106275
ZAMER ALAN JAVIER 54338164
ZANUTTINI GONZALO MARIO 49143379
ZANUTTINI SCHULTHEIS FACUNDO IGNACIO 49143380
ZINGERLING JANO 49107887
ZURBRIGGEN SALVADOR 49271887