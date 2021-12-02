Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy jueves 2 de diciembre en el Suchón

Locales 02 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 2 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    OLIVIA    49709605
ACOSTA    MATEO GAEL    54506942
ACUÑA    LUCÍA ANAHÍ    49817175
AGUIRRE    FERNANDO ISMAEL    49577543
AGUIRRE    FERNANDA ILIANA    49577888
AIMARETTI    VICTORIA    49709774
ALBEIRA    NICOLÁS EZEQUIEL    53918448
ALBRECHT    EMMA    49447698
ALBRECHT    MAXIMO ALEJO    49271889
Alegre    Nair    49576282
ALMADA    LUCIANA BELEN    49871523
ALVAREZ    ALAN DAVID    49143397
ALVAREZ    VIRGINIA SELENE    53918436
ANDRIAN    IARA AGOSTINA    53401143
Aparicio favre    joaquin    54026816
ARCE SUAREZ    TOMAS AGUSTIN    53776385
ARMUA    MAXIMILIANO LIONEL    54119709
AYALA    MORENA PAULINA YANET    54121243
BANCHIO    FELIPE MANUEL    49638155
BARRIOS IMHOFF    BAUTISTA    53918464
BAZAN    XIMENA ELIANA    49638127
BECKER    SOL MILAGROS    49638122
BENITEZ    ÁNGELA    56380246
BERTAINA    CELINA    49507090
BERTONE    MILAGROS NATIVIDAD    49709625
Bertone    Romina    50242179
BERTONE    BENJAMÍN    54341977
BERTOSSI    AGUSTÌN MATEO    49143368
BERTOSSI    FEDERICO    49507089
Bertossi    Mateo    53918453
Berutti    Lucio Gastón    52359344
Bessone    Ana paula    49505716
Bieler    Victoria    49394458
BONATTI    FRANCO    49270176
BORETTO    JUAN IGNACIO    49636520
Bouhier Ramos    Lorenzo Germán    49638150
BOUTET    BRUNO IVÁN    49394620
BOVO BALLY    TOMÁS SANTIAGO    49143385
BRIZZIO ROVA    MARTINA    49143382
BROCHERO    UMA    49394619
BRUSSA    VICTORIA    49638138
BURGI    JUAN IGNACIO    49505827
Bustos    Alexis simon    49638107
Cabrera    Bastian lionel    53337339
CALCATERRA    JOSEFINA    49638408
CALEGARI ROMERO    SIMONA LUCÍA    54340059
CANDIA    MILAGROS JORGELINA    49107894
CARDOZO    PRISCILA AVRIL    49143392
CARIBAUX    MIKEL AYRTON    53918457
CASCO DUARTE    SANTIAGO    49505804
CAVALLERO    SEBASTIÁN EZEQUIEL    49791550
CHATELAIN CORNIER    VALENTINA    49394612
CHAVARINI    JUSTINA ANABEL    49638112
CHAVEZ    AGUSTINA BELÉN    54121142
Chervat    Olivia MARIA    54203119
CIAFARDINI    LAUTARO    49245031
CISNEROS    ANGELINA JAZMÍN    49850709
CLEMENZ    AINARA AZUL    49271890
Coggiola    Alma maria    53398749
COLOMBA    MORENA    49448111
CORONEL    SHEILA BELÈN    49850005
CORONEL    HERNÁN    54121172
COSTANZO COLOMBA    DELFINA    53918426
CRESPO    VALENTÍN    49638156
CROATTO    BIANCA    49039692
DEBRUYNE    SOFÍA    49377756
DEJON    FEDERICO IGNACIO    49394628
Dejon    Mateo luciano    49638133
DEJON    ALAN MAURICIO    49638131
Denis    Camila    49578245
DEVESA    YASSIN LAUTARO    49394632
DIAZ    LAUREANO IVÁN    49574505
DIAZ    GASPAR    53918417
DIAZ    GERVASIO    53918418
DIETRICH    GABRIEL    49638120
DONA    ALESIO    49638148
EBERHARDT    LUISA INES    49394625
EBERHARDT    BIANCA CRISTINA    49577914
EBERHARDT    NAHUEL VALENTIN    49577913
EBERHARDT    ANA BELÉN    53918424
ESPERANZA    DELFINA ELENA    49447155
ESPINDOLA    DELFINA    54205876
FAES    PATRICIO DANIEL    54202301
Falchini    Bautista    49815574
FARIAS    JULIAN EZEQUIEL    49636905
Fausto    Platini    53398637
FAVRE    BAUTISTA    49505794
FAVRE ESCALANTE    DULCE MARÍA    49394604
FEIGIELSON    JULIA    54119236
FERNANDEZ    IGNACIO GABRIEL    49393326
FERNANDEZ    BASTIÁN NICOLÁS    53918413
FERRERO    SERENA MÍA    49383947
FERRERO    SANTINO    49638159
FERREYRA    ANDRÉS    54206878
feulien    carolina belen    46764440
FIGLIA    SANTIAGO ERNESTO    49394635
Forastieri    Priscila    49042390
Francisco    Costa    53801075
FRIGIERI    ISABELLA AGUSTINA    54202697
GALLARDO MONTINA    JULIETA    49143371
garboso    jose ramon    50609176
Garcia    Facundo    49448222
García    Pérez    54114313
GARNERO    BAUTISTA ARON    49638136
Garnica    José    49394614
Garuti    Agustino    54338609
GEREZ    CINTIA ELENA    49709513
Godoy    yazmin    47769835
GOETTE    CANDELA ALEJANDRA    49271881
Gomez    Constanza    53621784
gonzales    GENESIS BERENICE    54450079
GONZALEZ    BRUNO    49271883
GORGO    TIZIANO    49394609
GRILL    FRANCESCA    54206872
GROSI    MALENA VALENTINA    49394649
GUNZIGER    JUAN    49039671
Gut    PAULA    54338104
HAMMERLY    ALEJO VICTOR    49447771
HANG    AGUSTÍN JUAN IGNACIO    49448240
HEINZEN PUZ    ANDRÉS    49271459
HERRERA    BAUTISTA JESÚS    53918406
HOFSTETTER    EROS NICOLÁS    49394627
Iglesias    joaquin mateo    49850308
IMHOFF    ALMA    49638152
IMVINKELRIED    ABDIEL    49638141
INSAURRALDE    EMMA    49756312
JACOB    ABIGAIL AZUL    49107885
Keller    Tiziano    46839943
KESSLER    FACUNDO    49143375
KESSLER    GIANELA    49638108
KREIG GRASSO    JUAN BAUTISTA    49576531
KREIG GRASSO    CONRADO ANDRÉS    54447961
KUCHEN    LARA    49574501
KUXHAUS    CAMILA MILAGROS    49507092
LEIKER    ESTEBAN    49638139
LENCINA    TOMÁS AGUSTÍN    53918432
Lopez    Thiago Luis    51323992
LOPEZ    THIAGO DARIO    53918460
LÓPEZ    CANDELA VANESA    49507093
LÓPEZ    MARTINA    52871923
LUPIS    BENJAMÍN    49816802
MACIEL    LUCCA ALEXANDER    49107897
MAGNIN    ABRIL MARÍA    49143399
MAIDANA    BAUTISTA    54447713
MANNI    VALENTINO    52359783
marengo    jose maria    49445662
MARESCA    MATEO AMADEO    53778499
MARIANI GIACOMINO    JULIETA    53918458
MARIN    VALENTINA    49394617
MARRERO    MARTINA    49143395
MARTIN    LISANDRO VALERIO    53778498
MARTINELLI    FAUSTO    49577262
MARTINELLI VERWIMP    NICOLÁS TADEO    49394601
MASINO    AGUSTINA    49576149
MAVILLA MARTINEZ    AARÓN NATANAEL    54337518
MEDINA    SOFÍA MAGALÍ    49394631
MEDRANO    IVÁN    54204064
mejail    Felix angel    49090569
MENDOZA DI STEFANO    FRANCO JOAQUÍN    49270826
METZLER    BENJAMÍN HERNÁN    49106288
MEYNET    SIOMARA DENIS    49145135
Miglietto    Bautista    49579065
MIÑO    GUILLERMINA    54204964
MIRANDA BRUN    CATALINA    49638115
MOINE    VIRGINIA BELÉN    49394646
MONTERO    CANDELA JAZMÍN    49638135
MONTI DEGLI ESPOTI    LEONARDO NICOLÁS    49394613
MONUTTI    LUCIANA GUADALUPE    53032520
MONUTTI    LUDMILA LUJÁN    54203116
MOREL    JOSEFINA GUADALUPE    49394644
MORO    DAMIÁN ANDRÉS    53918455
MOTTURA    THIAGO JOAQUÍN    49270177
MÜHN    ISAÍAS NAHUEL    49394624
NIEREMBERGER    LORENZO ANDRÉS    49394647
NIERENBERGER    ELIAS MANUEL    49638118
NIERENBERGER    ORIANA YAZMÍN    54339866
ocampo maidana    facundo valentin    49638128
Ojeda    Valentín Uriel    49577970
ORTMANN    ANTONELA CATALINA    49638687
OTTONELLI    FACUNDO JOSÉ    49394621
OTTONELLI    LOURDES GUILLERMINA    49574509
OVIEDO    NAHUEL VALENTINO    49270179
OYARZABAL    ALCIDES FRANCISCO    49710861
PAGLIERO    RENATA    49638101
PAPORELLO    JOAQUÍN    49638102
paporello    antonia    53918412
PAPORELLO PERALTA    STEFANO    49507084
PAREDES BOSCOVICH    EZEQUIEL JOSE    49709790
PASCUALE    FLORENCIA SOL    49638119
PERALTA    VICTORIA    49143386
PERALTA GIORGIS    AGUSTÍN    49394602
PERREN    LUCIA VICTORIA    54026809
PERREN    FRANCESCA    54447796
PERREN BOSCOVICH    SIMÓN JERÓNIMO    54506541
PERREN SACCO    SELENE    49143366
PERRIARD CASTILLO    ANITA DE LOS ANGELES    54204205
PICCOLI    SANTIAGO    49039298
PICCOLI    RAMIRO IGNACIO    49638878
PIERINI    LUCIO    49638113
PIOLI    LOLA    49505822
POCHETTINO    CELINA SOLANGE    49636556
PONCE    MARTINA MICAELA    53181929
PONZIO    DENISE    53918467
PORTILLO    ANA CLARA    49143383
PORTO GAIDO    AUGUSTO    49143369
PORTO GAIDO    MALENA    53918444
POSPISIL    LUCAS FRANCISCO    49144410
PRATO    ANABELLA    49638873
PRETTI    FELIX MAXIMILIANO    49418978
PRIERI    GUADALUPE    54506529
PROPST    EMMA    54024482
PROPST    SAMUEL    54024481
QUARTINO    BAUTISTA HERNÁN    49507086
QUIRICO    JUAN GABRIEL    49445597
QUIROGA    FRANCISCO    49394508
RAMIREZ    PRISCILA AYELÉN    48875200
RAMIREZ    AVRIL BERTA    53918445
RAMIREZ FAVRE    MARTINA    49638445
REBOLEDO    EMILIO ALBERTO    49271112
REGALDO GASSER    BAUTISTA DANIEL    49143390
REINHARDT    FACUNDO ANDRÉS    49638124
RETAMOSO    JOAQUÍN ALEJANDRO    49394611
REYNOSO MASINO    SANTIAGO    49709575
RIGALDO    ROCÍO PILAR    49270830
RIOS    LUISINA BELÉN    49507097
RIOS ACOSTA    FEDERICO NOÉ    49638132
Riva    Josefina martina    49507082
RIVA    IRENA LUCÍA    56625069
RODRIGUEZ    LAUTARO EZEQUIEL    49270964
RODRIGUEZ    LUNA YAZMÍN    49393955
RODRIGUEZ    SEBASTIÁN JESÚS    49039299
RODRIGUEZ ALEGRE    MARCOS GABRIEL    53918402
ROLON    ZOE GUADALUPE    54026475
ROSCIANI    MARÍA VICTORIA    49268307
Roskoff    Agustina    53918441
ROSSI    SOFÍA MILAGROS    49394642
ROSSI    JOSEFINA BIANCA    49638142
RUIZ    MÍA JAZMÍN    53401107
RUIZ BENTEO    NAHUEL AARON    49584594
SACCO    CANDELA    49268492
SALAS    SILVANO SILVESTRE    49143562
SANTILLAN    CATHERINA CECILIA    49200832
SATTLER    ALEXIS FERNANDO    49791693
SAUCEDO GIMENEZ    ISABELA LUISA    49394626
SCHAMME    ANELEY SOFIA    49144352
SCHMID    BASTIAN MISAEL    54339784
Schmidhalter    Bruno Ariel    49638129
SCHMIDT    CAMILA GUADALUPE    49638104
SCHMIDT    VALENTÍN LEONARDO    54121221
SCHMIDT    AYLIN DELFINA    52692608
SCHONFELD    VICTORIA    54449682
SEJAS SOSA    ALAN GABRIEL    53918447
SELTZER    YAZMÍN AINELÉN    49578324
silva    dylan hilario    49791684
SILVA    EVOLET AILÍN    54448064
SOBRERO OVANDO    VALENTINO    49638146
SOSA    LAUTARO VALENTIN    49394605
Sosa    Nahuel    49815709
Soto    Simón bernabe    53778500
SOULIER    IAN    49638117
SPAGNI    AVRIL    49638459
SPAGNOL ZANUTTINI    GASTÓN DARÍO    49394637
STANGAFERRO SCHEFER    AVRIL    49638121
STANICH    BRUNO    49755976
STANICH    FEDERICO    53918419
STANICH    BASTIAN URIEL    53918468
SUAREZ    VALENTINA ABIGAIL    49755465
TAIBO    NICOLÁS ANDRÉS    49143391
TERISOTTO    ALELÍ    54204137
TESSARI    MAURO    49574848
TESSI    IRINA MAGALÍ    49394639
VALLEJOS    AGUSTIN ANDRES    49394603
VARELA    CLAUDINA ISABEL    49394616
Vazquez Oliva    Juanita    53918385
VERGARA    JUAN PABLO    49507091
VIERA PIAGGIO    ANTONIA    53778497
VILLAGRA    MARÍA SOL    49816333
Villalba    Esteban    49507095
VILLANUEVA    JULIANA BELEN    49268480
VOGT    MATÍAS NATANAEL    49508946
Vuagnoux    Bautista    52903690
WALKER    UMA NATIVIDAD    49574506
WALKER    BRUNO ARIEL    53918451
WEISSEN    JERÓNIMO    49394623
WELCHEN    MARÍA PILAR    49447605
WELSCHEN    BENJAMÍN NICOLÁS    49269007
WELSCHEN PUCHETA    EDUARDO FRANCO    49039601
WUESTER FERNANDEZ    LUZ MIA    49143400
YOSSEN    BENJAMIN    49106275
ZAMER    ALAN JAVIER    54338164
ZANUTTINI    GONZALO MARIO    49143379
ZANUTTINI SCHULTHEIS    FACUNDO IGNACIO    49143380
ZINGERLING    JANO    49107887
ZURBRIGGEN    SALVADOR    49271887

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