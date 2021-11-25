Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana viernes 26 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ADROVER NARELA 45954086
AIMARETTI VIRGINIA 46653196
ALBELO CARLOS MANUEL 45954079
ALBERA JOSEFINA 46577594
ALBERINI MARTÍN 46494166
ALBERTO MARIA FERNANDA 21768925
ALBORNOZ ROCIO AILÉN 46685879
ALBRECHT CANDELA INÉS 46136167
ALBRECHT MARÍA MERCEDES 21840307
AMBORDT LEANDRO SERGIO 46763594
AMHERDT NICOLÁS FACUNDO 46577597
ANDRIAN LISANDRO MATEO 46497539
ARAGON LUCIO FACUNDO 46540922
ARALLA VALENTINO 45954056
ARBALLO NANCI BEATRIZ 21031503
ARCANDO MARIÁNGELES 45954077
BAEZ DAVID NICOLÁS 45642169
BARBERO MATÍAS 46497534
BARTOLÉ MATEO 46497533
BECKER ADRIANA AGUSTINA 46465822
BELLÓN PAMELA NELVIS 46136146
BENZI VALENTINA 46497543
BERNHARD LAUREANO RUBÉN 45954085
BERTOLÉ BELÉN ABRIL 47207325
BERTOSSI ALEJANDRO HUGO 45954083
BERTOSSI MARIELA SILVANA 22014684
BESSONE MARTÍN 46577595
BESSONE MATÍAS 46577596
BETTIG MATEO ANDRÉS 46577564
BETTIG ABIGAIL KATERINA 46764625
BIANCIOTTO PAULINA 46653195
BIELER MORA 46369922
BORETTO TOMÁS AMÉRICO 45954059
BOVO BALLY JUAN IGNACIO 45954084
BRACAMONTE URIEL DAMIÁN 45954049
BRAVO CRUZ REBECA MAGALÍ 46660539
BRUSCHI MÁXIMO MARCELO 46762759
CACERES DIOSNEL ALEJANDRO 46539912
CALCATERRA JUAN 45954076
CANDIA JAVIER 46369924
CANDIA MARTINA ANAHÍ 46497422
CAPELLO FRANCISCO SERGIO 46577582
CAPOVILLA PRISCILA 45954051
CASTELLARIN FRANCO DAVID 45954052
CELIS EVELIN MICAELA 46764762
CHAVARINI LAUTARO JOSÉ 46577586
CHAVARINI MARIA EUGENIA 21804079
CHIAVARINI CARLA 21413461
CIANI ANGÉLICA GABRIELA 21840329
CICOTTI MÁXIMO THOMAS 46763271
CLAUSEN GRETA 46136172
COLOMBA VALENTINA 46839906
COLOMBA MARCELA GUADALUPE 21689191
COLOMBO MATÍAS 45954082
CORNELLI YANI EDEL 21411587
CORVI ULISES 46577599
DAROS TOMAS MATIAS 46369927
DE LIMA VIDAL JORGE ESTEBAN MARTIN 46833401
DEJON JORGE DARIO 21423334
DEJÓN LÁZARO EZEQUIEL 46879714
DEL BARCO DANIEL RICARDO 22014692
DEMARTIN CATALINA BLANCA 20882620
DEMICHELIS HECTOR JUAN 6261150
DERITO ANA PAULA 46654304
DONADIO CARINA ELISABET 21031506
DONNET PAOLA LUCIA 46763583
DONNET SANTIAGO 46764622
DUARTE ANDREA GABRIELA 21778045
EBENEGGER AYELÉN MARÍA 46042415
EBERHARDT MARTIN ALFREDO 46136178
EBERHARDT ESTEFANÍA 46497421
EBERHARDT KAREN MARÍA 46763581
EBERHARDT LAUTARO 46653194
EBERHARDT MARIA ROSA 21413356
ECHAGÛE CARLOS GERMAN 21943028
EGGEL PAULINA 46369923
EGGEL FABIANA MARIA 21689178
EGGEL CARINA ANA 21689184
FAVRE GRISELDA GUADALUPE 22183484
FEDERICHI SILVINA GABRIELA 22028702
FERNANDEZ ROMINA VALERIA 46492127
FERNANDEZ TAMARA VANINA 46497425
FERNANDEZ KEVIN NAHUEL 46650694
FERREYRA ABRIL 46653200
FERREYRA MARCELO FABIAN 21804029
FOTI VALENTINO JOSÉ 46653198
FRANCO GABRIELA SOLEDAD 45954053
FRUTOS TOMÁS ALEJANDRO 46577591
FUNES SANTIAGO ANDRES 46839908
GALARZA AGUSTINA MAGALI 46650682
GARIGLIO LUCÍA BELÉN 46577562
GAUNA RAMONA CRISTINA 22108985
GIACOMINO MARIANELA 46042387
GIACOSA SANDRA DEL CARMEN 21689102
GILLI JULIETA DE LOS MILAGROS 46764642
GIMENEZ JUAN EZEQUIEL 46577558
GIORDA ALEJANDRA ISABEL 20627122
GODOY FABIANA NATIVIDAD 21412434
GOMEZ LUCAS EMANUEL 46640374
GOMEZ LUCIANA ALEJANDRA 45642170
GOMEZ MILAGROS 46839907
GOMEZ NARA GISEL 46539074
GONZALEZ JOAN JOSÉ GABRIEL 46464445
GONZALEZ ADRIEL MATIAS 46839910
GONZALEZ ROMANESSE MARIA LAURA 20778573
GORGO LUDMILA MAILÉN 46764626
GOSSO MARIA MARTA 21031541
GRANDOLIO PAULA AGUSTINA 45954080
GROSI JUAN MANUEL 46497535
GUDIÑO MILAGROS NERINA 46577565
GULLINO PILAR 46577575
GUSSMAN KIMEY GUADALUPE 46577579
HAMMERLY MORENA 45954048
HAMMERLY LORENZO 46497545
HEIM JOAQUÍN URIEL 45954088
HEINZEN MARISA GABRIELA 21689135
HISCHIER NAHUEL MATÍAS 45954060
HISCHIER AGUSTINA LOURDES 46653191
HISCHIER GERÓNIMO 46653199
HISCHIER ABRIL 46970185
IMHOFF ALEXIA ISABEL 45954054
IMHOFF MARCOS NICOLÁS 46369926
IMHOFF LETICIA 46653186
IMHOFF BIBIANA MARIA 21413378
IMHOFF ROBERTO GUSTAVO 22028728
IMSAND FERNANDO ALFREDO 21884707
IMSANT MICAELA SOFÍA 46654366
IMWINKELRIED MÓNICA ROSA 20254344
INVINKELRIED SANTIAGO JOSÉ 46497540
JACQUIER FERNANDO ARIEL 20856262
JORGE LAURA GUADALUPE 21804121
JUAREZ JEREMÍAS EZEQUIEL 46577563
JUAREZ CONSTANCIA 6380573
JULLIER NORA EDIT 22308867
JUNCO SANDRA MABEL 21947244
JUNGES MARCOS 46577553
KEHEN ALEJANDRINA 45954058
KELLER ALAN TOMAS 46839902
KILLER SILVIA AMELIA 21413343
KLING CELINA ANGELA 46042413
KLIPAN LUCIANA ORIANA 46764629
KOGEL LUDMILA 46654301
KOHLBRENNER FLAVIA SOLEDAD 20254338
LAGGER PABLO 46497531
LAPCICK WALTER FABIAN 20889920
LEDERHOS MARIA SILVINA 21413504
LEDESMA JOSÉ OLEGARIO 16761611
LEGUIZA LUCIANA LUCÍA 46577572
LEIKER FRANCISCO 46654303
LEIVA LAUTARO GUILLERMO 46577577
LELLI JOSEFINA SOLEDAD 46577560
LENCINA CATHERINE CAMILA 46449123
LEVRINO MARCELO IGNACIO 21411673
LOPEZ MIRKO EMANUEL 46763591
LOPEZ SILVIA DEL CARMEN 21048576
LÓPEZ URIEL ANGEL 45954081
LOZA JULIO TOMAS 47136850
MAGNIN JOSEFINA LUCIA 46879522
MAIZA LUANA MARÍA 46372008
MANGEAUD LUCIANO ALEJO 46499881
MANSILLA GUADALUPE LUJÁN 46577584
MARECO MARCOS EMANUEL 46495869
MARTINEZ FACUNDO NICOLÁS 45954071
MARTINEZ MORENA 46497538
MARTINEZ TOMÁS 46577576
MARTINEZ DIEGO RAMÓN 21818540
MARTINEZ ESTELA MARIS 21804124
MARTINI DANIEL ANTONIO 21412957
MASSERA IMVINKELRIED ALEXIS EZEQUIEL 46459202
MASSINI ESTEBAN 46577581
MATHIEU MÓNICA GUADALUPE 21421695
MEDRANO ESTELA GUADALUPE 21804026
MEURZET VALENTÍN TIZIANO 46042412
MEYNET SILVINA CLAUDIA 21158376
MILESI MARISA LILIANA 20584088
MOGICA ANTONELA SOLEDAD 46763585
MOGICA ANAHÍ 46763592
MOLINARI TOMÁS SANTIAGO 46136149
MONUTTI CARINA EDUVIGES 22028709
MONZON PATRICIA ANGÉLICA 21420036
MOREL SILVINA ELISA 21413321
MORETTI VICTORIO ENRIQUE 21620168
MORO FRANCISCO TOMÁS 46577590
MOTTIER IGNACIO DANIEL 46577587
MOTTO BIBIANA RITA 21947155
MOYANO ALEXIA 46885859
MÜLLER MARIEL BEATRIZ 21031540
MUÑOZ SANTINO NICOLAS 46837902
MUZZOPAPPA SOFIA ISABEL 46495289
NEIF JOSE MARIA 21550941
NIERENBERGER ROBERTO MARCELO 21804018
NIERES NAHUEL EZEQUIEL 46367762
NORIEGA JORGELINA BEATRIZ 21413220
NORIEGA CERATTO GABRIEL DAVID 46764621
NOVOA DANIEL JOSÉ 21804004
OCELLO JULIO CESAR MIGUEL 21804088
ODASSO SILVIA CARINA 21031511
OGGIER IRINA 46497430
OGGIER DAVID EDUARDO 21689143
OGGIER DARDO JOSE 21840309
OLMEDO ESTEBAN GASTÓN 45954073
OLMEDO JESICA 47207332
PALACIOS AMPARO 46839904
PANIAGUA EMILCE MARTINA 46576694
PANZANI JOSEFINA 46372007
PAOLETTI JULIA 45954074
PAZ MARCELO ALBERTO 21413086
PEDROZZA CAMILA AYLÉN 46577552
PERALTA SHARON MAGALI 46650379
PERALTA FLORENCIA BELÉN 46577556
PERALTA SILVINA GUADALUPE 22183479
PERETTI MARCOS 46577588
PEREZ RAFAEL BRANDON 46136180
PERREN VALENTÍN 46136174
PERREN BRENDA ERICA 46577580
PERREN CARLOS ALBERTO 20254349
PERREN LILIANA GUADALUPE 21689197
PETRUK OSCAR ANDRES 22155062
PEVERELLI AMELIA DOMINGA 6119742
PIAGGIO CLAUDIA TERESA 22014685
PINCIROLI ALEJANDRO SEBASTIÁN 46577573
PLACENZOTTI MICAELA 46577559
POLINI ROBERTO ANGEL 21720826
PONCE MAURO DAVID 46449260
PRINCIPE BRIAN LEÓN 45954078
PROPST DANIELA TERESITA 20158598
RACCA LUCAS 46577585
RAIMONDI LUDMILA ROCIO 44810735
RAMAYON ELIANA NOEMI 46652531
REYNARES MARIA EMILIA 21689139
REYNAUDO TOMÁS ROBERTO 46539954
RIVERO ADRIANA ANTONIA 16842119
ROBLES MARIELA ELSA 21804001
RODRIGUEZ NAHUEL VALENTÍN 46650037
RODRIGUEZ ERWIN GABRIEL 46540099
RODRIGUEZ MARÍA SOLANA 46542802
RODRIGUEZ MILAGROS IRINA 46577592
RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ 21619106
RODRIGUEZ MIRTA YOLANDA 22765509
ROMERO MILAGROS AGUSTINA 45343870
ROMERO SILVINA FABIANA 21531484
ROMERO MÓNICA EDIT 21903873
ROSALEZ ROSALIA CECILIA 21647451
RUFINO AGOSTINA 46764633
RUIZ ANAHÍ GUADALUPE 45954064
RUIZ JEREMIAS 46372010
SAMANIEGO BRUNO 46764052
SANTANA NAIR ARIANA 46878546
SANTILLAN ALBERTO OSCAR 21595511
SANTÓN TATIANA SOLEDAD 45657700
SARRIA XIMENA GUADALUPE 46577578
SATTLER PABLO ALEJANDRO 46136171
SCHMIDT CAMILA RUTH 46764623
SCHMIDT ROBERTO CARLOS 21689219
SCHNEIDER JUAN PABLO 45954070
SCHREIBER JULIETA 46369935
SCHREIBER GUSTAVO DIEGO 21413474
SEJAS PAULINA MAYTÉ 46577568
SERRANO GIOVANNI MIGUEL 46764627
SILVA LAUREANA VIRGINIA 45954075
SIVERA CAMILO 46839913
SOLARES SILVANA LUCIA 21578283
SOTO AXEL EZEQUIEL 46762170
SPOTTI LAUTARO 46497424
SPOTTI CLAUDIO ALBERTO 21413370
STALDER AGOSTINA 46369917
STANICH CELESTE ROCÍO 46577570
STANICH MIRKO CATRIEL 46537344
STANICH MARCELO OSCAR 21804113
STEBER FEDERICO 46577574
STOFFEL AMANCAI ANDREA 20254373
SURMULER ROSANA GUADALUPE 20254350
TAIVO URIEL FABIÁN 46764103
TAIVO CARLOS FABIAN 22028732
TANTERA PILAR 45657384
TANTERA LUDMILA AILEN 46576492
THEILER LUCÍA GUADALUPE 45954068
TOMBA CARLOS ROBERTO 13708573
TORANZO ARACELI 46136150
URRUTIA VALENTÍN 45954089
VALDEZ DELIA ANTARES 21546305
VELAZQUEZ GRACIELA DEL CARMEN 21994905
VERA SANDRA GUADALUPE 21411791
VICTOR MARILÍN TATIANA 46577583
VIERA BRENDA AYELÉN 45657962
VIERA JOSÉ MARÍA 21804035
VILCHE SANDRA GUADALUPE 21620879
VILLÁN GUILLERMO SERAFÍN 21804102
VILLANUEVA SANTIAGO JOSÉ 46968649
VINCENTI OJEDA JUAN BAUTISTA 46654376
WALKER FACUNDO TOMÁS 45954044
WALKER LUCIANO NICOLÁS 45657965
WALKER MELANY 46839905
WALKER ISABEL ANDREA 21413459
WEGGENER KIARA NAREL 46577593
WEGGENER FABIAN RICARDO 22028723
WIDDER KIMEY NERINA 46369932
YBARRA CAMILA AYELÉN 46653188
YENSEN ALAN BAUTISTA 46653189
YOST MARIA CARINA 21804024
ZEBALLOS TAIEL ADRIÁN 46577554
ZEBALLOS MATÍAS AGUSTÍN 46497542
ZEITER BRUNO ARIEL 46763593
ZUNINO MARIA LAURA 21048665
ZURBRIGGEN MELISA BELÉN 46763586
ZURSCHMITTEN SILVIA ELIDA 22308855
ZURSCHMITTEN SUSANA ESTELA 21804112