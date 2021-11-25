Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana viernes 26 de noviembre en el Suchón

Locales 25 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 26 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ADROVER    NARELA    45954086
AIMARETTI    VIRGINIA    46653196
ALBELO    CARLOS MANUEL    45954079
ALBERA    JOSEFINA    46577594
ALBERINI    MARTÍN    46494166
ALBERTO    MARIA FERNANDA    21768925
ALBORNOZ    ROCIO AILÉN    46685879
ALBRECHT    CANDELA INÉS    46136167
ALBRECHT    MARÍA MERCEDES    21840307
AMBORDT    LEANDRO SERGIO    46763594
AMHERDT    NICOLÁS FACUNDO    46577597
ANDRIAN    LISANDRO MATEO    46497539
ARAGON    LUCIO FACUNDO    46540922
ARALLA    VALENTINO    45954056
ARBALLO    NANCI BEATRIZ    21031503
ARCANDO    MARIÁNGELES    45954077
BAEZ    DAVID NICOLÁS    45642169
BARBERO    MATÍAS    46497534
BARTOLÉ    MATEO    46497533
BECKER    ADRIANA AGUSTINA    46465822
BELLÓN    PAMELA NELVIS    46136146
BENZI    VALENTINA    46497543
BERNHARD    LAUREANO RUBÉN    45954085
BERTOLÉ    BELÉN ABRIL    47207325
BERTOSSI    ALEJANDRO HUGO    45954083
BERTOSSI    MARIELA SILVANA    22014684
BESSONE    MARTÍN    46577595
BESSONE    MATÍAS    46577596
BETTIG    MATEO ANDRÉS    46577564
BETTIG    ABIGAIL KATERINA    46764625
BIANCIOTTO    PAULINA    46653195
BIELER    MORA    46369922
BORETTO    TOMÁS AMÉRICO    45954059
BOVO BALLY    JUAN IGNACIO    45954084
BRACAMONTE    URIEL DAMIÁN    45954049
BRAVO CRUZ    REBECA MAGALÍ    46660539
BRUSCHI    MÁXIMO MARCELO    46762759
CACERES    DIOSNEL ALEJANDRO    46539912
CALCATERRA    JUAN    45954076
CANDIA    JAVIER    46369924
CANDIA    MARTINA ANAHÍ    46497422
CAPELLO    FRANCISCO SERGIO    46577582
CAPOVILLA    PRISCILA    45954051
CASTELLARIN    FRANCO DAVID    45954052
CELIS    EVELIN MICAELA    46764762
CHAVARINI    LAUTARO JOSÉ    46577586
CHAVARINI    MARIA EUGENIA    21804079
CHIAVARINI    CARLA    21413461
CIANI    ANGÉLICA GABRIELA    21840329
CICOTTI    MÁXIMO THOMAS    46763271
CLAUSEN    GRETA    46136172
COLOMBA    VALENTINA    46839906
COLOMBA    MARCELA GUADALUPE    21689191
COLOMBO    MATÍAS    45954082
CORNELLI    YANI EDEL    21411587
CORVI    ULISES    46577599
DAROS    TOMAS MATIAS    46369927
DE LIMA VIDAL    JORGE ESTEBAN MARTIN    46833401
DEJON    JORGE DARIO    21423334
DEJÓN    LÁZARO EZEQUIEL    46879714
DEL BARCO    DANIEL RICARDO    22014692
DEMARTIN    CATALINA BLANCA    20882620
DEMICHELIS    HECTOR JUAN    6261150
DERITO    ANA PAULA    46654304
DONADIO    CARINA ELISABET    21031506
DONNET    PAOLA LUCIA    46763583
DONNET    SANTIAGO    46764622
DUARTE    ANDREA GABRIELA    21778045
EBENEGGER    AYELÉN MARÍA    46042415
EBERHARDT    MARTIN ALFREDO    46136178
EBERHARDT    ESTEFANÍA    46497421
EBERHARDT    KAREN MARÍA    46763581
EBERHARDT    LAUTARO    46653194
EBERHARDT    MARIA ROSA    21413356
ECHAGÛE    CARLOS GERMAN    21943028
EGGEL    PAULINA    46369923
EGGEL    FABIANA MARIA    21689178
EGGEL    CARINA ANA    21689184
FAVRE    GRISELDA GUADALUPE    22183484
FEDERICHI    SILVINA GABRIELA    22028702
FERNANDEZ    ROMINA VALERIA    46492127
FERNANDEZ    TAMARA VANINA    46497425
FERNANDEZ    KEVIN NAHUEL    46650694
FERREYRA    ABRIL    46653200
FERREYRA    MARCELO FABIAN    21804029
FOTI    VALENTINO JOSÉ    46653198
FRANCO    GABRIELA SOLEDAD    45954053
FRUTOS    TOMÁS ALEJANDRO    46577591
FUNES    SANTIAGO ANDRES    46839908
GALARZA    AGUSTINA MAGALI    46650682
GARIGLIO    LUCÍA BELÉN    46577562
GAUNA    RAMONA CRISTINA    22108985
GIACOMINO    MARIANELA    46042387
GIACOSA    SANDRA DEL CARMEN    21689102
GILLI    JULIETA DE LOS MILAGROS    46764642
GIMENEZ    JUAN EZEQUIEL    46577558
GIORDA    ALEJANDRA ISABEL    20627122
GODOY    FABIANA NATIVIDAD    21412434
GOMEZ    LUCAS EMANUEL    46640374
GOMEZ    LUCIANA ALEJANDRA    45642170
GOMEZ    MILAGROS    46839907
GOMEZ    NARA GISEL    46539074
GONZALEZ    JOAN JOSÉ GABRIEL    46464445
GONZALEZ    ADRIEL MATIAS    46839910
GONZALEZ ROMANESSE    MARIA LAURA    20778573
GORGO    LUDMILA MAILÉN    46764626
GOSSO    MARIA MARTA    21031541
GRANDOLIO    PAULA AGUSTINA    45954080
GROSI    JUAN MANUEL    46497535
GUDIÑO    MILAGROS NERINA    46577565
GULLINO    PILAR    46577575
GUSSMAN    KIMEY GUADALUPE    46577579
HAMMERLY    MORENA    45954048
HAMMERLY    LORENZO    46497545
HEIM    JOAQUÍN URIEL    45954088
HEINZEN    MARISA GABRIELA    21689135
HISCHIER    NAHUEL MATÍAS    45954060
HISCHIER    AGUSTINA LOURDES    46653191
HISCHIER    GERÓNIMO    46653199
HISCHIER    ABRIL    46970185
IMHOFF    ALEXIA ISABEL    45954054
IMHOFF    MARCOS NICOLÁS    46369926
IMHOFF    LETICIA    46653186
IMHOFF    BIBIANA MARIA    21413378
IMHOFF    ROBERTO GUSTAVO    22028728
IMSAND    FERNANDO ALFREDO    21884707
IMSANT    MICAELA SOFÍA    46654366
IMWINKELRIED    MÓNICA ROSA    20254344
INVINKELRIED    SANTIAGO JOSÉ    46497540
JACQUIER    FERNANDO ARIEL    20856262
JORGE    LAURA GUADALUPE    21804121
JUAREZ    JEREMÍAS EZEQUIEL    46577563
JUAREZ    CONSTANCIA    6380573
JULLIER    NORA EDIT    22308867
JUNCO    SANDRA MABEL    21947244
JUNGES    MARCOS    46577553
KEHEN    ALEJANDRINA    45954058
KELLER    ALAN TOMAS    46839902
KILLER    SILVIA AMELIA    21413343
KLING    CELINA ANGELA    46042413
KLIPAN    LUCIANA ORIANA    46764629
KOGEL    LUDMILA    46654301
KOHLBRENNER    FLAVIA SOLEDAD    20254338
LAGGER    PABLO    46497531
LAPCICK    WALTER FABIAN    20889920
LEDERHOS    MARIA SILVINA    21413504
LEDESMA    JOSÉ OLEGARIO    16761611
LEGUIZA    LUCIANA LUCÍA    46577572
LEIKER    FRANCISCO    46654303
LEIVA    LAUTARO GUILLERMO    46577577
LELLI    JOSEFINA SOLEDAD    46577560
LENCINA    CATHERINE CAMILA    46449123
LEVRINO    MARCELO IGNACIO    21411673
LOPEZ    MIRKO EMANUEL    46763591
LOPEZ    SILVIA DEL CARMEN    21048576
LÓPEZ    URIEL ANGEL    45954081
LOZA    JULIO TOMAS    47136850
MAGNIN    JOSEFINA LUCIA    46879522
MAIZA    LUANA MARÍA    46372008
MANGEAUD    LUCIANO ALEJO    46499881
MANSILLA    GUADALUPE LUJÁN    46577584
MARECO    MARCOS EMANUEL    46495869
MARTINEZ    FACUNDO NICOLÁS    45954071
MARTINEZ    MORENA    46497538
MARTINEZ    TOMÁS    46577576
MARTINEZ    DIEGO RAMÓN    21818540
MARTINEZ    ESTELA MARIS    21804124
MARTINI    DANIEL ANTONIO    21412957
MASSERA IMVINKELRIED    ALEXIS EZEQUIEL    46459202
MASSINI    ESTEBAN    46577581
MATHIEU    MÓNICA GUADALUPE    21421695
MEDRANO    ESTELA GUADALUPE    21804026
MEURZET    VALENTÍN TIZIANO    46042412
MEYNET    SILVINA CLAUDIA    21158376
MILESI    MARISA LILIANA    20584088
MOGICA    ANTONELA SOLEDAD    46763585
MOGICA    ANAHÍ    46763592
MOLINARI    TOMÁS SANTIAGO    46136149
MONUTTI    CARINA EDUVIGES    22028709
MONZON    PATRICIA ANGÉLICA    21420036
MOREL    SILVINA ELISA    21413321
MORETTI    VICTORIO ENRIQUE    21620168
MORO    FRANCISCO TOMÁS    46577590
MOTTIER    IGNACIO DANIEL    46577587
MOTTO    BIBIANA RITA    21947155
MOYANO    ALEXIA    46885859
MÜLLER    MARIEL BEATRIZ    21031540
MUÑOZ    SANTINO NICOLAS    46837902
MUZZOPAPPA    SOFIA ISABEL    46495289
NEIF    JOSE MARIA    21550941
NIERENBERGER    ROBERTO MARCELO    21804018
NIERES    NAHUEL EZEQUIEL    46367762
NORIEGA    JORGELINA BEATRIZ    21413220
NORIEGA CERATTO    GABRIEL DAVID    46764621
NOVOA    DANIEL JOSÉ    21804004
OCELLO    JULIO CESAR MIGUEL    21804088
ODASSO    SILVIA CARINA    21031511
OGGIER    IRINA    46497430
OGGIER    DAVID EDUARDO    21689143
OGGIER    DARDO JOSE    21840309
OLMEDO    ESTEBAN GASTÓN    45954073
OLMEDO    JESICA    47207332
PALACIOS    AMPARO    46839904
PANIAGUA    EMILCE MARTINA    46576694
PANZANI    JOSEFINA    46372007
PAOLETTI    JULIA    45954074
PAZ    MARCELO ALBERTO    21413086
PEDROZZA    CAMILA AYLÉN    46577552
PERALTA    SHARON MAGALI    46650379
PERALTA    FLORENCIA BELÉN    46577556
PERALTA    SILVINA GUADALUPE    22183479
PERETTI    MARCOS    46577588
PEREZ    RAFAEL BRANDON    46136180
PERREN    VALENTÍN    46136174
PERREN    BRENDA ERICA    46577580
PERREN    CARLOS ALBERTO    20254349
PERREN    LILIANA GUADALUPE    21689197
PETRUK    OSCAR ANDRES    22155062
PEVERELLI    AMELIA DOMINGA    6119742
PIAGGIO    CLAUDIA TERESA    22014685
PINCIROLI    ALEJANDRO SEBASTIÁN    46577573
PLACENZOTTI    MICAELA    46577559
POLINI    ROBERTO ANGEL    21720826
PONCE    MAURO DAVID    46449260
PRINCIPE    BRIAN LEÓN    45954078
PROPST    DANIELA TERESITA    20158598
RACCA    LUCAS    46577585
RAIMONDI    LUDMILA ROCIO    44810735
RAMAYON    ELIANA NOEMI    46652531
REYNARES    MARIA EMILIA    21689139
REYNAUDO    TOMÁS ROBERTO    46539954
RIVERO    ADRIANA ANTONIA    16842119
ROBLES    MARIELA ELSA    21804001
RODRIGUEZ    NAHUEL VALENTÍN    46650037
RODRIGUEZ    ERWIN GABRIEL    46540099
RODRIGUEZ    MARÍA SOLANA    46542802
RODRIGUEZ    MILAGROS IRINA    46577592
RODRIGUEZ    NORMA BEATRIZ    21619106
RODRIGUEZ    MIRTA YOLANDA    22765509
ROMERO    MILAGROS AGUSTINA    45343870
ROMERO    SILVINA FABIANA    21531484
ROMERO    MÓNICA EDIT    21903873
ROSALEZ    ROSALIA CECILIA    21647451
RUFINO    AGOSTINA    46764633
RUIZ    ANAHÍ GUADALUPE    45954064
RUIZ    JEREMIAS    46372010
SAMANIEGO    BRUNO    46764052
SANTANA    NAIR ARIANA    46878546
SANTILLAN    ALBERTO OSCAR    21595511
SANTÓN    TATIANA SOLEDAD    45657700
SARRIA    XIMENA GUADALUPE    46577578
SATTLER    PABLO ALEJANDRO    46136171
SCHMIDT    CAMILA RUTH    46764623
SCHMIDT    ROBERTO CARLOS    21689219
SCHNEIDER    JUAN PABLO    45954070
SCHREIBER    JULIETA    46369935
SCHREIBER    GUSTAVO DIEGO    21413474
SEJAS    PAULINA MAYTÉ    46577568
SERRANO    GIOVANNI MIGUEL    46764627
SILVA    LAUREANA VIRGINIA    45954075
SIVERA    CAMILO    46839913
SOLARES    SILVANA LUCIA    21578283
SOTO    AXEL EZEQUIEL    46762170
SPOTTI    LAUTARO    46497424
SPOTTI    CLAUDIO ALBERTO    21413370
STALDER    AGOSTINA    46369917
STANICH    CELESTE ROCÍO    46577570
STANICH    MIRKO CATRIEL    46537344
STANICH    MARCELO OSCAR    21804113
STEBER    FEDERICO    46577574
STOFFEL    AMANCAI ANDREA    20254373
SURMULER    ROSANA GUADALUPE    20254350
TAIVO    URIEL FABIÁN    46764103
TAIVO    CARLOS FABIAN    22028732
TANTERA    PILAR    45657384
TANTERA    LUDMILA AILEN    46576492
THEILER    LUCÍA GUADALUPE    45954068
TOMBA    CARLOS ROBERTO    13708573
TORANZO    ARACELI    46136150
URRUTIA    VALENTÍN    45954089
VALDEZ    DELIA ANTARES    21546305
VELAZQUEZ    GRACIELA DEL CARMEN    21994905
VERA    SANDRA GUADALUPE    21411791
VICTOR    MARILÍN TATIANA    46577583
VIERA    BRENDA AYELÉN    45657962
VIERA    JOSÉ MARÍA    21804035
VILCHE    SANDRA GUADALUPE    21620879
VILLÁN    GUILLERMO SERAFÍN    21804102
VILLANUEVA    SANTIAGO JOSÉ    46968649
VINCENTI OJEDA    JUAN BAUTISTA    46654376
WALKER    FACUNDO TOMÁS    45954044
WALKER    LUCIANO NICOLÁS    45657965
WALKER    MELANY    46839905
WALKER    ISABEL ANDREA    21413459
WEGGENER    KIARA NAREL    46577593
WEGGENER    FABIAN RICARDO    22028723
WIDDER    KIMEY NERINA    46369932
YBARRA    CAMILA AYELÉN    46653188
YENSEN    ALAN BAUTISTA    46653189
YOST    MARIA CARINA    21804024
ZEBALLOS    TAIEL ADRIÁN    46577554
ZEBALLOS    MATÍAS AGUSTÍN    46497542
ZEITER    BRUNO ARIEL    46763593
ZUNINO    MARIA LAURA    21048665
ZURBRIGGEN    MELISA BELÉN    46763586
ZURSCHMITTEN    SILVIA ELIDA    22308855
ZURSCHMITTEN    SUSANA ESTELA    21804112

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