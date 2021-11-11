Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana viernes 12 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA MONICA SANDRA 20053979
ACUÑA BEATRIZ MARIA 16325031
AHUMADA MARIA CECILIA 20179900
ALARCON MARIA CRISTINA 13947194
ALARCON ALEJANDRA VIVIANA 20778196
ALBRECHT ISABEL MARIA 18545782
ALESSIO SILVIA ROSA 20398076
ALLASIA MARIA ELENA 17415343
ALVARES MELANIA RUTH 16881107
ALVELO PEDRO MANUEL 20364187
AMBORDT SERGIO OSCAR 17353520
AMBORDT FABIAN ABEL 18106962
AMBORT NOEMI EDITA 17101684
AMHERDT JOSE LUIS 14707317
AMHERDT MARIA DE LOURDES 17848442
ANDRES GUILLERMO ARMANDO 16211466
ARAGON ESTELA MARÍA DEL ROSARIO 17247913
ARREGUI NILDA BEATRIZ 16629504
ARREGUI ADRIAN GUSTAVO 20148141
ARRIOLA RAMON CARLOS 14850359
ARRIONDO MARÍA GUADALUPE 18696336
BALLARINO PATRICIA AMELIA 20546074
BARBERO MARINA INES 16622884
BARGE EDGAR OMAR 14207800
BATALLA GUILLERMO DAVID 16629458
BEDINI OSCAR BENITO 20254332
BELLON WALTER RUBEN 16629946
BELLON MARCELO FABIAN 17954474
BEQUI SUSANA ANGELA MARIA 13947172
BERRON FUSÉ CLAUDIA MARIA MARGARITA 17009787
BERTINAT CLAUDIO ADRIAN 14743129
BERTINAT ADRIANA GUADALUPE 17897048
BERTOSSI MARIA FERNANDA 17055871
BERTOSSI JAQUELINA MARIELA 20140035
BERTOSSI SERGIO JAVIER 20140440
BERTOSSI SANDRA GUADALUPE 20563759
BERTRAMO GABRIEL LUIS 17990085
BERUTTI ROXANA GILDA RITA 17604488
BESSONE CRISTINA 16629506
BETIQUE MARISA CLAUDIA 17061356
BIANCUCCI DANIEL LUIS 17897001
BOASSO ANALIA AMALIA 16629405
BOCASSI PATRICIA VIVIANA SILVIA 14853437
BONATTI MABEL ANGELA 14928408
BOND DIONISIO EUGENIO 14374993
BORDESIO VIVIANA INES 16211471
BORMIOLI CLAUDIO ALBERTO 17367534
BORTOLOZZI DANIEL JUAN RICARDO 16165796
BOSCH MARIA ISABEL 18519385
BOSCO CARLOS LUIS FRANCISCO 17367504
BRUSSINI MARIA ESTER 16306807
CABALLERO NORMA BEATRIZ 16948127
CAPELLO CARLOS ALBERTO 14852668
CARLINI DELIA ISABEL 20140439
CARLOTTA ELISABET ZULMA ELECTRA 18046803
CASTRO ORTEGA ALFREDO RAMON 96112051
CATTENA JAQUELINA GUADALUPE 18554438
CEJAS ELDA ANALIA 18543214
CHANTIRI ELENA ROSA 16561056
CHARLES MARCELO JAVIER 20563746
CHIARO ROSANA BEATRIZ 14612899
CIANFLONE ROGELIO ADRIANO 18046775
CIGNETTI JOSE LUIS 16211480
CIGNETTI MARIA GUADALUPE 16561100
CINQUINI VIVIANA BEATRIZ 18271541
CINQUINI CLAUDIA ANDREA 18478846
CITTA MARIA DEL LUJAN 16227233
CLAUSEN DELIA GUADALUPE 17848407
CLAUSEN MARIA EUGENIA 18478978
CLAUSSEN DANIEL ALBERTO 16860371
CLAUSSEN ISABEL DEL CARMEN 20140881
CLAUSSEN MARIA ALEJANDRA 20823702
COGGIOLA NANCI MARIA 20140428
COGGIOLA OLGA MABEL 20140442
COLLA DAVID OSCAR 17496293
CORDOBA ANGEL RODOLFO 14389961
CORDOBA MARTHA ROSA 14514780
CORTES ROBERTO CARLOS 16881101
CORTES ADRIANA ISABEL 17101585
CORTESE ALEJANDRA MARCELA 20141176
CORTEZ OMAR 16400489
CROCE PATRICIA ROSA 17296619
CUESTA GRACIELA BETINA 17656501
DALL'ASTA BEATRIZ BELKIS 16629474
DEJON NANCI NOEMÍ 20158590
DEL BARCO MARCELA VIVIANA 20563736
DENIS ELISABET ELDA 17752772
DIAZ MARIA BELEN 18106833
DÍAZ OSCAR 20140427
DILDA ANTONIO FABIAN 20140729
DOMINGUEZ RAMÓN EMILIO 20689877
DONADIO MARISA LAURA 17897040
DUARTE DANIEL CÉSAR 14743198
EBERHARDT LILIANA TERESITA 17982760
EBERHARDT PATRICIA DEL CARMEN 17848446
EGGEL ZUNILDA BEATRIZ 14928414
EGGEL MONICA PATRICIA 18046801
ENRIA BEATRIZ GUADALUPE 17752784
ESPINDOLA MARISA GUADALUPE 16629520
ESPINDOLA ROSA NOEMÍ 16629539
FALCON GLADIS GERMANA 16610102
FARIA NILDA AMELIA 14612877
FARIA ADRIANA PATRICIA 17352591
FEDERICHI JUAN CARLOS 16211475
FERNANDEZ JUAN RAMON 18040901
FERNANDEZ NILDA BEATRIZ 18477379
FERREYRA NANCI ALEJANDRA 20141133
FERREYRA JOSE EDUARDO 20823703
FLADUNG RUBEN NORBERTO 16861311
FORTUNA ROSANA ANDREA 17897021
FORTUNA ALFREDO EMILIO 17897025
GAMARRA MIGUEL ANGEL 17617833
GAMBOA BEATRIZ 14111847
GARBERO VIVIANA GRACIELA 16629488
GAUCHAT NORMA RITA 17353557
GIACOMINO CARLOS MARÍA 18106912
GILLI MARCELO RAUL 20244448
GIMENEZ NANCI FABIANA 20373044
GODANO HORACIO NELDO 16306806
GODOY SILVIA OLGA 16450508
GODOY GRISELDA NOEMÍ 20140876
GONZALEZ JULIO CESAR 20407559
GONZALEZ DARIO RAMON 20931905
GRECCO MARÍA LAURA 17096287
GUDIÑO HUGO ADRIAN 20241299
GUTIERREZ JULIO CESAR 16860368
HEINEN GLADIS BEATRIZ 20725500
HEINZE GLADIS RAQUEL 17096291
HELDNER INÉS GUADALUPE 17101590
HEREÑU RAMONA GUADALUPE 17007380
HERNANDEZ HECTOR RAUL 16038832
HILBE MARIA ELENA 17434510
HOFFMANN MARISABEL NANCI 20254216
HOYO STELLA MARIS 14834778
HOYOS JUAN CARLOS 14305425
HUMELER MARCELO RENE 17353533
IMHOFF CARLOS ALBERTO 14743071
IMHOFF VIVIANA BEATRIZ 16450514
IMHOFF NESTOR FABIÁN 17353516
IMHOFF CLAUDIO RENÉ 18106918
IMVINKELRIEDT VIVIANA MARIA 20254236
INGARAMO LAURA PATRICIA 16629537
INGARAMO MARIA ISABEL 20584060
INSAND MARIA ROSA 16091698
INVINKELRIED BEATRIZ TERESA 14743197
JEANDREVIN SANDRA EMILSE 17848435
JULLIER MABEL MERCEDES 14529886
KARLEN MARIELA CARINA 20244483
KLEIN PATRICIA DEL LUJAN 20823706
KLING MARIO SAMUEL CEFERINO 20146100
KUCHEN BEATRIZ ISABEL 17353587
KUNZ MARTA BEATRIZ 17101691
KUÑICHEK PABLO MARIANO 14652816
KUÑICHEK CELIA BEATRIZ 17353575
LAGGER SUSANA TERESA 18519386
LANDOLT MARCELO LUIS 14418575
LANFRANCO MARIA DANIELA 20563799
LASSO MARCOS LUIS 17101560
LEDESMA JUAN GUALBERTO 17955152
LEIKER MARIA CRISTINA 16629446
LEIVA NANCI ESTER 20140764
LELL SILVINA JUDITH 20190099
LIRUSSO ALBERTO CARLOS 18106950
LOPEZ STELLA MARIS 16629510
LOPEZ NOEMÍ GUADALUPE 17568343
MACHA LETICIA VIVIANA 18057375
MAGNIN MÓNICA GUADALUPE 17027921
MAMY MARCELA EMA 18512732
MANA ANDREA RAQUEL 20141199
MANGIAUT NESTOR GABRIEL 20140706
MANSILLA MARIA ESTER 16125812
MARENGO JOSÉ ALCIDES 17061363
MARTINAZZO VIVIANA YOLANDA 17876780
MARTINEZ MARIA FABIANA 16211461
MARTINEZ NORMA BEATRIZ 16629466
MARTINEZ GRACIELA NOEMI 18106909
MARTINEZ JULIO CESAR 18484189
MEDINA PEDRO ALBERTO 14743007
MELANO SUSANA TERESITA 16818055
MENY MARIA ANGÉLICA 20563706
MERMET NORA CATALINA 13273767
METTERNICHT CELIA ESTER 17353542
MEYNET MARÍA ALEJANDRA 18628361
MEYNET SANDRA BEATRIZ 20158578
MINARI DANIEL OMAR 17527533
MIÑO TIMOTEA ANGÉLICA 16629417
MOLINA ELSA ELIDA 16629501
MONDINO EDGARDO FABIÁN 16719665
MORALES NORMA BEATRIZ 14743176
MORALES PEDRO MARIO 16346194
MORALES RAMON JOSE 23071793
MOTTIER AMELIA 20140726
MOTTURA ROSA BEATRIZ 17160939
MUHN ALICIA BEATRIZ 17101573
MULLER VIVIANA CLORINDA 16561035
MULLER RITA GUADALUPE 18046830
MÜLLER DOLI RAQUEL 14743107
NAGEL ROQUE RAMON 14889016
NAVA DE CASTRO NELLY VIRGINIA 96098140
NICOLLIER NILDA INÉS 17057241
NOIRGEAN ROBERTO SERGIO 16561087
NOIRGEAN JUAN CARLOS 17752791
NORIEGA JOSE LUIS 14743134
OCHOA NORMA ALEJANDRA 18667428
OLIVERA NORMA ESTER 16398224
ORUE MONICA BEATRIZ 20191922
OTTOLINA NORMA BEATRIZ 16561019
PACE MONICA SONIA 17897002
PAIZ FELIPE ALBERTO 16561007
PAPORELLO ALICIA NOEMÍ 16630115
PAPORELLO RUBEN ELIO 17055873
PAPPORELLO BEATRIZ VILMA 16629498
PASSERINI VIVIANA MARÍA 16629473
PAVON ANA MARIA 14992588
PAZ MARIA MARGARITA 20533222
PENZEL MARTA 16889178
PERALTA LILIANA NOEMI 20319652
PERIOTTI MONICA PATRICIA 20140741
PERREN FAVIO JAVIER 20254286
PERREN HECTOR RUBEN 20254302
PERREN CARINA ELISABET 20254328
PINTOS CARMEN ELISA 16536952
PLASENZOTTI GRACIELA GUADALUPE 17752799
POCHETTINO DARIO ENZO 17612101
PRADA MARIEL DEL LUJÁN 20139769
PRATTO MARIA DEL CARMEN 20563764
PRETTO OSVALDO RAÚL 16629439
PRIMO CLAUDIA BEATRIZ 16561006
PRIMO CARINA INES 20563722
PUZ BEATRIZ SUSANA 18540895
QUIRELLI CLAUDIA SUSANA 17612813
RAMONDA ANA AMELIA 16191384
RAMOS MARIA ROSA 20254247
REGGIARDO ALEJANDRA SILVIA 16720798
REGNER MIGUEL ANGEL 14743098
REGNER JORGE OMAR 16629429
REIBLE JULIO CESAR 16271622
RICARDI JOSE LUIS 14743003
RIOS SILVIA SUSANA 17367536
RIVA MARIA CECILIA 16165784
RIZZO LUCÍA GUADALUPE 17367532
RIZZO JORGE LUIS 18433581
RODRIGUEZ ZULEMA ESTER 14546074
RODRIGUEZ SERGIO EDUARDO 16881796
RODRIGUEZ RAMON CELESTINO 18324903
RODRIGUEZ JOSÉ ABEL 20097618
RODRIGUEZ ARGUELLO MÓNICA ITATÍ 17515887
ROIG EUGENIA ANA 20149889
ROMERO MIGUEL LUIS 17111517
ROSADO MARIA CECILIA 20140766
ROSE PATRICIA ISABEL 16195864
RUFINO ESTELA MARIA 20563748
RUIZ FELIX ISMAEL 14743061
SAIRE JOSE RAMON 17908573
SALVA MARCELO ALBERTO 16561017
SALZMANN DANILO NORBERTO 16881112
SANCHEZ ELBA SANTA 17885916
SANSON ADRIANA BEATRIZ 16561050
SARÚ MARIA DEL CARMEN DOMINGA 16629411
SATTLER OSCAR ROBERTO 16860367
SATTLER ELDO MIGUEL 17353513
SCHALBETTER JOSE LUIS 17353522
SCHAMNE NIDIA RAQUEL 17982751
SCHINNER LUIS ADOLFO 16211451
SCHMIDHALTER SILVIA LEONOR 18444440
SCHNEIDER MARIA DE LOURDES 14529887
SCHNEIDER MARÍA INÉS 16450509
SCHWICH CARLOS ALBERTO 16561008
SCHWICH HÉCTOR LUIS 16561011
SERRA CLAUDIO ENZO 20563760
SIVERA CARINA ALICIA 20140891
SORU SUSANA IRIS 20563771
SOTO MÓNICA PATRICIA 16561018
SOTO ELSA ADRIANA 16629481
SOTTOCORNO MARIA ALEJANDRA 18529513
SPIZZAMIGLIO MARCELO ONELIO 14847024
SPOTTI ANALÍA BEATRIZ 18578959
STALDER BELKIS TERESA 18046793
STEGMAYER ROXANA DORIS 17648624
STRADA CARLOS ANTONIO 16203603
STRADA MIGUEL ANGEL 17955159
TAUS NANCI ESTER 17897041
TELL ROSALIA 17752777
TERRAGNI ADRIANA GUADALUPE 17897035
THEILER JOSE LUIS 17027913
THEILER SILVIA GUADALUPE 17496274
THELER ANTONIO CARLOS 20254233
TOMBA MONICA GUADALUPE 16879877
TOMBA SANDRA MIRIAN 17897007
TOURN RITA GUADALUPE 14612898
TSCHIEDER DARDO LUIS 17848439
VACCARI MABEL AMELIA 16866714
VARAYOUD SANDRA GUADALUPE 17897020
VERA MARISA FERNANDA 18745128
VERA MIGUEL ANGEL 18421124
VERGARA JUAN ANTONIO 18617900
VERON SANDRA EMILIA GUADALUPE 17982766
VINCIGUERRA MARISA TERESA 17930062
VIVALDA FABIAN VITO 18238503
VUAGNOUX VICTOR HUGO 20148130
WAIGANDT CLAUDIA MARIA 17897037
WAIGANDT MARCELA ALEJANDRA 20140910
WALKER RUBÉN LUDOVICO 16105952
WALKER OLGA NANCI 17353593
WALKER MARICEL GUADALUPE 20254282
WELSCHEN LILIANA TERESA 17027903
WOLTER OSCAR 16629943
YAPPERT SERGIO DANIEL 16550392
ZANUTTINI MARCELO CAMILO 18542259
ZEITER RUBEN CARLOS 14928429
ZENKLUSEN MARISEL ELIDA 17101692
ZINGERLING DANILO PEDRO 17848440
ZURBRIGGEN GABRIELA MARIA 17353539
ZURBRIGGEN GERMAN DANIEL 18567932
ZURSCHMITTEN VICTOR HUGO 18046784