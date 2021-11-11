Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana viernes 12 de noviembre en el Suchón

Locales 11 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 12 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    MONICA SANDRA    20053979
ACUÑA    BEATRIZ MARIA    16325031
AHUMADA    MARIA CECILIA    20179900
ALARCON    MARIA CRISTINA    13947194
ALARCON    ALEJANDRA VIVIANA    20778196
ALBRECHT    ISABEL MARIA    18545782
ALESSIO    SILVIA ROSA    20398076
ALLASIA    MARIA ELENA    17415343
ALVARES    MELANIA RUTH    16881107
ALVELO    PEDRO MANUEL    20364187
AMBORDT    SERGIO OSCAR    17353520
AMBORDT    FABIAN ABEL    18106962
AMBORT    NOEMI EDITA    17101684
AMHERDT    JOSE LUIS    14707317
AMHERDT    MARIA DE LOURDES    17848442
ANDRES    GUILLERMO ARMANDO    16211466
ARAGON    ESTELA MARÍA DEL ROSARIO    17247913
ARREGUI    NILDA BEATRIZ    16629504
ARREGUI    ADRIAN GUSTAVO    20148141
ARRIOLA    RAMON CARLOS    14850359
ARRIONDO    MARÍA GUADALUPE    18696336
BALLARINO    PATRICIA AMELIA    20546074
BARBERO    MARINA INES    16622884
BARGE    EDGAR OMAR    14207800
BATALLA    GUILLERMO DAVID    16629458
BEDINI    OSCAR BENITO    20254332
BELLON    WALTER RUBEN    16629946
BELLON    MARCELO FABIAN    17954474
BEQUI    SUSANA ANGELA MARIA    13947172
BERRON FUSÉ    CLAUDIA MARIA MARGARITA    17009787
BERTINAT    CLAUDIO ADRIAN    14743129
BERTINAT    ADRIANA GUADALUPE    17897048
BERTOSSI    MARIA FERNANDA    17055871
BERTOSSI    JAQUELINA MARIELA    20140035
BERTOSSI    SERGIO JAVIER    20140440
BERTOSSI    SANDRA GUADALUPE    20563759
BERTRAMO    GABRIEL LUIS    17990085
BERUTTI    ROXANA GILDA RITA    17604488
BESSONE    CRISTINA    16629506
BETIQUE    MARISA CLAUDIA    17061356
BIANCUCCI    DANIEL LUIS    17897001
BOASSO    ANALIA AMALIA    16629405
BOCASSI    PATRICIA VIVIANA SILVIA    14853437
BONATTI    MABEL ANGELA    14928408
BOND    DIONISIO EUGENIO    14374993
BORDESIO    VIVIANA INES    16211471
BORMIOLI    CLAUDIO ALBERTO    17367534
BORTOLOZZI    DANIEL JUAN RICARDO    16165796
BOSCH    MARIA ISABEL    18519385
BOSCO    CARLOS LUIS FRANCISCO    17367504
BRUSSINI    MARIA ESTER    16306807
CABALLERO    NORMA BEATRIZ    16948127
CAPELLO    CARLOS ALBERTO    14852668
CARLINI    DELIA ISABEL    20140439
CARLOTTA    ELISABET ZULMA ELECTRA    18046803
CASTRO ORTEGA    ALFREDO RAMON    96112051
CATTENA    JAQUELINA GUADALUPE    18554438
CEJAS    ELDA ANALIA    18543214
CHANTIRI    ELENA ROSA    16561056
CHARLES    MARCELO JAVIER    20563746
CHIARO    ROSANA BEATRIZ    14612899
CIANFLONE    ROGELIO ADRIANO    18046775
CIGNETTI    JOSE LUIS    16211480
CIGNETTI    MARIA GUADALUPE    16561100
CINQUINI    VIVIANA BEATRIZ    18271541
CINQUINI    CLAUDIA ANDREA    18478846
CITTA    MARIA DEL LUJAN    16227233
CLAUSEN    DELIA GUADALUPE    17848407
CLAUSEN    MARIA EUGENIA    18478978
CLAUSSEN    DANIEL ALBERTO    16860371
CLAUSSEN    ISABEL DEL CARMEN    20140881
CLAUSSEN    MARIA ALEJANDRA    20823702
COGGIOLA    NANCI MARIA    20140428
COGGIOLA    OLGA MABEL    20140442
COLLA    DAVID OSCAR    17496293
CORDOBA    ANGEL RODOLFO    14389961
CORDOBA    MARTHA ROSA    14514780
CORTES    ROBERTO CARLOS    16881101
CORTES    ADRIANA ISABEL    17101585
CORTESE    ALEJANDRA MARCELA    20141176
CORTEZ    OMAR    16400489
CROCE    PATRICIA ROSA    17296619
CUESTA    GRACIELA BETINA    17656501
DALL'ASTA    BEATRIZ BELKIS    16629474
DEJON    NANCI NOEMÍ    20158590
DEL BARCO    MARCELA VIVIANA    20563736
DENIS    ELISABET ELDA    17752772
DIAZ    MARIA BELEN    18106833
DÍAZ    OSCAR    20140427
DILDA    ANTONIO FABIAN    20140729
DOMINGUEZ    RAMÓN EMILIO    20689877
DONADIO    MARISA LAURA    17897040
DUARTE    DANIEL CÉSAR    14743198
EBERHARDT    LILIANA TERESITA    17982760
EBERHARDT    PATRICIA DEL CARMEN    17848446
EGGEL    ZUNILDA BEATRIZ    14928414
EGGEL    MONICA PATRICIA    18046801
ENRIA    BEATRIZ GUADALUPE    17752784
ESPINDOLA    MARISA GUADALUPE    16629520
ESPINDOLA    ROSA NOEMÍ    16629539
FALCON    GLADIS GERMANA    16610102
FARIA    NILDA AMELIA    14612877
FARIA    ADRIANA PATRICIA    17352591
FEDERICHI    JUAN CARLOS    16211475
FERNANDEZ    JUAN RAMON    18040901
FERNANDEZ    NILDA BEATRIZ    18477379
FERREYRA    NANCI ALEJANDRA    20141133
FERREYRA    JOSE EDUARDO    20823703
FLADUNG    RUBEN NORBERTO    16861311
FORTUNA    ROSANA ANDREA    17897021
FORTUNA    ALFREDO EMILIO    17897025
GAMARRA    MIGUEL ANGEL    17617833
GAMBOA    BEATRIZ    14111847
GARBERO    VIVIANA GRACIELA    16629488
GAUCHAT    NORMA RITA    17353557
GIACOMINO    CARLOS MARÍA    18106912
GILLI    MARCELO RAUL    20244448
GIMENEZ    NANCI FABIANA    20373044
GODANO    HORACIO NELDO    16306806
GODOY    SILVIA OLGA    16450508
GODOY    GRISELDA NOEMÍ    20140876
GONZALEZ    JULIO CESAR    20407559
GONZALEZ    DARIO RAMON    20931905
GRECCO    MARÍA LAURA    17096287
GUDIÑO    HUGO ADRIAN    20241299
GUTIERREZ    JULIO CESAR    16860368
HEINEN    GLADIS BEATRIZ    20725500
HEINZE    GLADIS RAQUEL    17096291
HELDNER    INÉS GUADALUPE    17101590
HEREÑU    RAMONA GUADALUPE    17007380
HERNANDEZ    HECTOR RAUL    16038832
HILBE    MARIA ELENA    17434510
HOFFMANN    MARISABEL NANCI    20254216
HOYO    STELLA MARIS    14834778
HOYOS    JUAN CARLOS    14305425
HUMELER    MARCELO RENE    17353533
IMHOFF    CARLOS ALBERTO    14743071
IMHOFF    VIVIANA BEATRIZ    16450514
IMHOFF    NESTOR FABIÁN    17353516
IMHOFF    CLAUDIO RENÉ    18106918
IMVINKELRIEDT    VIVIANA MARIA    20254236
INGARAMO    LAURA PATRICIA    16629537
INGARAMO    MARIA ISABEL    20584060
INSAND    MARIA ROSA    16091698
INVINKELRIED    BEATRIZ TERESA    14743197
JEANDREVIN    SANDRA EMILSE    17848435
JULLIER    MABEL MERCEDES    14529886
KARLEN    MARIELA CARINA    20244483
KLEIN    PATRICIA DEL LUJAN    20823706
KLING    MARIO SAMUEL CEFERINO    20146100
KUCHEN    BEATRIZ ISABEL    17353587
KUNZ    MARTA BEATRIZ    17101691
KUÑICHEK    PABLO MARIANO    14652816
KUÑICHEK    CELIA BEATRIZ    17353575
LAGGER    SUSANA TERESA    18519386
LANDOLT    MARCELO LUIS    14418575
LANFRANCO    MARIA DANIELA    20563799
LASSO    MARCOS LUIS    17101560
LEDESMA    JUAN GUALBERTO    17955152
LEIKER    MARIA CRISTINA    16629446
LEIVA    NANCI ESTER    20140764
LELL    SILVINA JUDITH    20190099
LIRUSSO    ALBERTO CARLOS    18106950
LOPEZ    STELLA MARIS    16629510
LOPEZ    NOEMÍ GUADALUPE    17568343
MACHA    LETICIA VIVIANA    18057375
MAGNIN    MÓNICA GUADALUPE    17027921
MAMY    MARCELA EMA    18512732
MANA    ANDREA RAQUEL    20141199
MANGIAUT    NESTOR GABRIEL    20140706
MANSILLA    MARIA ESTER    16125812
MARENGO    JOSÉ ALCIDES    17061363
MARTINAZZO    VIVIANA YOLANDA    17876780
MARTINEZ    MARIA FABIANA    16211461
MARTINEZ    NORMA BEATRIZ    16629466
MARTINEZ    GRACIELA NOEMI    18106909
MARTINEZ    JULIO CESAR    18484189
MEDINA    PEDRO ALBERTO    14743007
MELANO    SUSANA TERESITA    16818055
MENY    MARIA ANGÉLICA    20563706
MERMET    NORA CATALINA    13273767
METTERNICHT    CELIA ESTER    17353542
MEYNET    MARÍA ALEJANDRA    18628361
MEYNET    SANDRA BEATRIZ    20158578
MINARI    DANIEL OMAR    17527533
MIÑO    TIMOTEA ANGÉLICA    16629417
MOLINA    ELSA ELIDA    16629501
MONDINO    EDGARDO FABIÁN    16719665
MORALES    NORMA BEATRIZ    14743176
MORALES    PEDRO MARIO    16346194
MORALES    RAMON JOSE    23071793
MOTTIER    AMELIA    20140726
MOTTURA    ROSA BEATRIZ    17160939
MUHN    ALICIA BEATRIZ    17101573
MULLER    VIVIANA CLORINDA    16561035
MULLER    RITA GUADALUPE    18046830
MÜLLER    DOLI RAQUEL    14743107
NAGEL    ROQUE RAMON    14889016
NAVA DE CASTRO    NELLY VIRGINIA    96098140
NICOLLIER    NILDA INÉS    17057241
NOIRGEAN    ROBERTO SERGIO    16561087
NOIRGEAN    JUAN CARLOS    17752791
NORIEGA    JOSE LUIS    14743134
OCHOA    NORMA ALEJANDRA    18667428
OLIVERA    NORMA ESTER    16398224
ORUE    MONICA BEATRIZ    20191922
OTTOLINA    NORMA BEATRIZ    16561019
PACE    MONICA SONIA    17897002
PAIZ    FELIPE ALBERTO    16561007
PAPORELLO    ALICIA NOEMÍ    16630115
PAPORELLO    RUBEN ELIO    17055873
PAPPORELLO    BEATRIZ VILMA    16629498
PASSERINI    VIVIANA MARÍA    16629473
PAVON    ANA MARIA    14992588
PAZ    MARIA MARGARITA    20533222
PENZEL    MARTA    16889178
PERALTA    LILIANA NOEMI    20319652
PERIOTTI    MONICA PATRICIA    20140741
PERREN    FAVIO JAVIER    20254286
PERREN    HECTOR RUBEN    20254302
PERREN    CARINA ELISABET    20254328
PINTOS    CARMEN ELISA    16536952
PLASENZOTTI    GRACIELA GUADALUPE    17752799
POCHETTINO    DARIO ENZO    17612101
PRADA    MARIEL DEL LUJÁN    20139769
PRATTO    MARIA DEL CARMEN    20563764
PRETTO    OSVALDO RAÚL    16629439
PRIMO    CLAUDIA BEATRIZ    16561006
PRIMO    CARINA INES    20563722
PUZ    BEATRIZ SUSANA    18540895
QUIRELLI    CLAUDIA SUSANA    17612813
RAMONDA    ANA AMELIA    16191384
RAMOS    MARIA ROSA    20254247
REGGIARDO    ALEJANDRA SILVIA    16720798
REGNER    MIGUEL ANGEL    14743098
REGNER    JORGE OMAR    16629429
REIBLE    JULIO CESAR    16271622
RICARDI    JOSE LUIS    14743003
RIOS    SILVIA SUSANA    17367536
RIVA    MARIA CECILIA    16165784
RIZZO    LUCÍA GUADALUPE    17367532
RIZZO    JORGE LUIS    18433581
RODRIGUEZ    ZULEMA ESTER    14546074
RODRIGUEZ    SERGIO EDUARDO    16881796
RODRIGUEZ    RAMON CELESTINO    18324903
RODRIGUEZ    JOSÉ ABEL    20097618
RODRIGUEZ ARGUELLO    MÓNICA ITATÍ    17515887
ROIG    EUGENIA ANA    20149889
ROMERO    MIGUEL LUIS    17111517
ROSADO    MARIA CECILIA    20140766
ROSE    PATRICIA ISABEL    16195864
RUFINO    ESTELA MARIA    20563748
RUIZ    FELIX ISMAEL    14743061
SAIRE    JOSE RAMON    17908573
SALVA    MARCELO ALBERTO    16561017
SALZMANN    DANILO NORBERTO    16881112
SANCHEZ    ELBA SANTA    17885916
SANSON    ADRIANA BEATRIZ    16561050
SARÚ    MARIA DEL CARMEN DOMINGA    16629411
SATTLER    OSCAR ROBERTO    16860367
SATTLER    ELDO MIGUEL    17353513
SCHALBETTER    JOSE LUIS    17353522
SCHAMNE    NIDIA RAQUEL    17982751
SCHINNER    LUIS ADOLFO    16211451
SCHMIDHALTER    SILVIA LEONOR    18444440
SCHNEIDER    MARIA DE LOURDES    14529887
SCHNEIDER    MARÍA INÉS    16450509
SCHWICH    CARLOS ALBERTO    16561008
SCHWICH    HÉCTOR LUIS    16561011
SERRA    CLAUDIO ENZO    20563760
SIVERA    CARINA ALICIA    20140891
SORU    SUSANA IRIS    20563771
SOTO    MÓNICA PATRICIA    16561018
SOTO    ELSA ADRIANA    16629481
SOTTOCORNO    MARIA ALEJANDRA    18529513
SPIZZAMIGLIO    MARCELO ONELIO    14847024
SPOTTI    ANALÍA BEATRIZ    18578959
STALDER    BELKIS TERESA    18046793
STEGMAYER    ROXANA DORIS    17648624
STRADA    CARLOS ANTONIO    16203603
STRADA    MIGUEL ANGEL    17955159
TAUS    NANCI ESTER    17897041
TELL    ROSALIA    17752777
TERRAGNI    ADRIANA GUADALUPE    17897035
THEILER    JOSE LUIS    17027913
THEILER    SILVIA GUADALUPE    17496274
THELER    ANTONIO CARLOS    20254233
TOMBA    MONICA GUADALUPE    16879877
TOMBA    SANDRA MIRIAN    17897007
TOURN    RITA GUADALUPE    14612898
TSCHIEDER    DARDO LUIS    17848439
VACCARI    MABEL AMELIA    16866714
VARAYOUD    SANDRA GUADALUPE    17897020
VERA    MARISA FERNANDA    18745128
VERA    MIGUEL ANGEL    18421124
VERGARA    JUAN ANTONIO    18617900
VERON    SANDRA EMILIA GUADALUPE    17982766
VINCIGUERRA    MARISA TERESA    17930062
VIVALDA    FABIAN VITO    18238503
VUAGNOUX    VICTOR HUGO    20148130
WAIGANDT    CLAUDIA MARIA    17897037
WAIGANDT    MARCELA ALEJANDRA    20140910
WALKER    RUBÉN LUDOVICO    16105952
WALKER    OLGA NANCI    17353593
WALKER    MARICEL GUADALUPE    20254282
WELSCHEN    LILIANA TERESA    17027903
WOLTER    OSCAR    16629943
YAPPERT    SERGIO DANIEL    16550392
ZANUTTINI    MARCELO CAMILO    18542259
ZEITER    RUBEN CARLOS    14928429
ZENKLUSEN    MARISEL ELIDA    17101692
ZINGERLING    DANILO PEDRO    17848440
ZURBRIGGEN    GABRIELA MARIA    17353539
ZURBRIGGEN    GERMAN DANIEL    18567932
ZURSCHMITTEN    VICTOR HUGO    18046784

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