Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 2 de noviembre en el Suchón

Locales 02 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 2 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
13112020-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACEVEDO            CELINA MAGALÌ              53402413

ACOSTA               BAUTISTA GABRIEL        53401570

ACOSTA               MATILDA            53032219

ACOSTA               MAXIMILIANO OSVALDO            53778475

AGUIRRE             ALEXIS EXEQUIEL             53184643

AGUIRRE             BENICIO GABRIEL            53920868

ALAGUIVE          DAMIAN AUGUSTO       53401918

ALARCON           ALEJO ANDRES 52870844

ALBERA                DAFNE  53778479

ALEMANY           JOSEFINA EDITH              52871978

ALVAREZ             CELESTE MILAGROS       52560003

AMBORT             TOMÁS RUBÉN 53401164

AMHERD             PAULA  53401144

ANDELIQUE MEURZET  LEONARDO GABRIEL      52871932

ANDRIAN            IARA AGOSTINA              53401143

ANGELI                LUCIO   52904497

Aparicio favre   ana belen           52754155

ARANDA             KATHERINE YANET          53033969

ARCE     LAUTARO AGUSTÍN       53270026

AROLFO               FELIPE   52635721

AYALA  DYLAN JUAN PABLO      52635709

BALBINO             BENJAMIN FERNANDO 53500853

BALISARDI TRONCOSO NARÉ ELÍAS        52632623

BARBERIS LONG              JULIAN 53778906

BARBERO            ANA      52871983

BARRETO            SOLANGE            53621327

BARRIONUEVO                JOEL VALENTIN                52754154

BARSANTI           MELANY GIOVANA        52691112

BASSO  PAULINA LUJAN              52838625

Battista                Ernestina            52902010

BEGUIRISTAIN KLEIN     TERESA 53401111

BELSITO               MARGARITA      52871398

BELTRAN             MILO     53778790

Berardo               Benjamín Ignacio            53033799

BERBERICH         DYLAN HERNÁN               52871927

Berberich            Jair         53270030

BERONE               PALOMA             53918317

BERTAINA           MAURICIO         52372686

BERTAINA           AMBAR                52871952

BERTAINA           LUCIO TOMÁS  53917306

Bertinat               Elena LUCIA       54025849

BERTONE            GENOVEVA        53621749

BERTONE            LOLA     53623556

BERTOSSI            LORENZO            52362547

BESSONE             AGUSTÍN            52871994

BESSONE CORNIER         EVA       52635004

BETTIG IGNACIO             53270035

BIGLIANI             BENICIO GERMÁN          53184639

BLANCHE            LOLA LIONELA   54027965

BONATTI             MILENA               53918041

BORETTO            SANTIAGO MANUEL      52871393

BRAEM FÉLIX     52869779

BRAVIN MONTINA         ALVARO              53623304

BRIZZIO ROVA  MATEO                53401142

BRUSSINI            FERNANDO MIGUEL      53398033

Bullon   Wilian joaquin   53270198

BURKARDT Romero       VALENTINA        53778496

Bustos  Yamila   54204385

CABRAL UCEDO               MAIA CELESTE  53776093

Cabrera               Bastian lionel     53337339

CAMPANA         TOMÁS                53804602

CAMPOS             TATIANA AYLÉN               52750330

CAPROLI              LORENZO ITALO               53401132

CARAMELLINO NAGEL  TOMÁS                53401162

CARASSAI NUÑEZ           ISABELLA             53360698

CARDOZO           VICTORIA MILAGROS    52371376

CARIBAUX          LOURDES NARELA           52560054

CARRANZA         MARÍA PAZ        52752665

CARREL                VALENTINA CELINA JESÚS          53223137

CARRIZO             ALMA MILAGROS           53398071

Casco    Lautaro Gerónimo          52870239

Casco    Lucia belen         53034180

Castillo Brianna                53802326

CASTILLO BUSTOS           MARIA MARIEN               52870162

CATROPPA         FRANCISCO        52752831

CHAVARINI        FRANCISCO JOSÉ             52635727

CHAVARINI        PAULINA MARIA             53776190

CHAVEZ               BRENDA ANAHÍ               52632071

CIAN     ALMA JOSEFINA              53269301

CINA     MERCEDES         53035024

Cisneros              Renzo   53270182

CITRONI              MAIA LUISINA  53270021

COLAUTTI           DELFINA JAZMÍN             53778472

COLMAN CORTES            NATASHA JANET             53184010

CORONEL            JAZMÍN SOLEDAD           52871656

CORTESE             ISABELLA             52691637

CRESPO               JULIÁN 52871917

DALINGER          JUAN PABLO     52902032

DAVICO               JUAN MARTÍN  53778654

DEJON  MARCOS LEONIDAS       53402470

DENTE  MIA ABIGAIL     53034313

DEVESA               VALENTINA        54118912

Diaz       Milagros loreley               53621026

DIAZ      ESTEBAN OMAR FRANCISCO     53398959

DIETRICH FALCHINI        NAHUEL              53033713

DOMINICI           BAUTISTA SEBASTIÁN   53401149

DONADIO           PAULA  54118942

DONNET              ULISES  53778454

DUARTE               CATALINA           52750980

Duran leiva         Matias agustin  52635712

EBERHARDT       RAMIRO ANDRES            52903667

EGGEL  SANTINO            53918036

ENRÍA ALONSO                JUANA 52732851

ESCUDERO         FACUNDO NICOLAS       52690779

ESPINDOLA        EMILIA GUADALUPE      52691251

ESPINDOLA        ORIANA YANET                53802369

FAES      JOSELINA            52635038

Falchini Jeremias             52635028

Falchini Elias       53398954

Farioli    Ignacio 53778471

FAVRE  THIAGO ARIEL   53180335

FAVRE  AZUL     52871979

FAVRE  JUAN IGNACIO 52871993

FAVRE  VALENTINA        53499149

FAVRE  SOFÍA   53499150

FEIGIELSON       JULIA    54119236

Fernández          Bautista               53401165

FERRARIS            SOFIA   53621761

FLEURY JOSELINA            53778470

FRANK  EDGARDO           52371958

GALARZA            MARIANO          53270050

GARDIOL             THIAGO DAMIÁN            53402407

GARUTI               LEONEL                52632072

GASPOZ              GERARDO VALENTIN     52901985

GERSTNER          JOAQUÍN            52635725

GIACOMINO     CATALINA           52632653

GIAMPIERI         GINO GAEL        53270042

GIAY      NICOLÁS             53401125

GIGENA               JALED ALEJANDRO          52635704

GIMENEZ            NAHIARA NAHIR             52753511

GIMENEZ            NARELLA NAILÉN            54025160

GODOY                VALERIA VALENTINA     53804135

GOLOSETTI         EMA BELÉN        53270048

GOMEZ                LUCIA AYLIN      53180309

GONZALEZ         JUAN IGNACIO 52750260

GONZALEZ         CAMILA AYELÉN              52871991

Gonzalez             florencia guadalupe       53270036

GONZÁLEZ         LUCAS LIONEL   53921855

GONZALEZ OJEDA           SIMÓN 52635719

GOROSITO         VALENTINO       53401102

Grandoli              MIA ariadna       52903441

GUEVARA           CIRO DAVID       53033718

GUINDÓN MARIANI      THIAGO               52372689

GUNZIGER         MARTÍN MANUEL           52632080

GUTIERREZ         LUCÍA MARIAN                53776104

HILGERT              MÁXIMO ANDRÉS          52632066

IMHOFF               FELICIANO          53183551

IMHOFF VILLANUEVA   CATALINA GUADALUPE               52362545

INGARAMO       ALMA   53775317

KILLER   JULIETA               52869689

KLEIN    BENJAMIN         52872085

KLOS     JULIETA VICTORIA          53804689

KOGEL  CIRO VICENTE   53455600

KRÜGER              LUDMILA            53270099

KUCHEN              LUCIANO MARTÍN          52871943

KUMMER            LIONEL 52560059

LANCE  JUNIOR MATÍAS              52871949

LANDOLT            VALENTINO       52632075

LEGUIZA              ZOE LUANA        52635711

LEGUIZA              DANISA AYLEN 52903591

LEGUIZAMON   AINARA JAZMÍN              53401131

LEIVA    TADEO VALENTÍN           53271182

LEMOS NATIVIDAD AYELÉN       53802244

LENCINA             ORIANA AYELÉN              52632062

LENCINA             TOMÁS SANTINO            53401145

LOPEZ   ANALIA ISABEL 52636332

LUDUEÑA           IGNACIO SEBASTIÁN     53400457

MAGNIN             LUZ MARINA     53778473

MANGIATERRA CORVI  SIRO      52943739

MARTINELLI       PAULA  53031716

MARTINEZ          TIZIANO RAFAEL              52871970

MARTINEZ          IARA JAZMIN    53400489

Martinez             Josue    53621448

MASSE FRANCISCO MARTIN     52754152

MATHEY              LUDMILA            52635726

MENDOZA          BENJAMÍN         53270004

MENDOZA          FRANCISCO        53270005

MEYNET              DYLAN  52635728

MIGONI              JULIETA MARIA LAURA 53500419

Milesi    Elias       52633549

miño berra         leonel   53401124

MIORI   MAITE  53917880

MIRANDA           FRANCISCO JAVIER        52635714

MOLINA              MAXIMILIANO GASTON              53401977

molinari               gael nazareno   53500401

MONTENEGRO MARTINA SOLEDAD       53804753

MONTERO          LAUREANO LIONEL         53920857

MONTTI              BENICIO              52871944

MONUTTI           LUCIANA GUADALUPE 53032520

morales               magali tatiana   52269182

MORALES           KEILA    52753406

morales               hugo german    53792455

Morsa   Luigi       53184690

MUGA  TOMÁS                52871988

MÜHN  TIZIANO              53920743

MÜLLER               ISAAC JOSÉ ANGEL         53775542

MÜLLER LEAL    ALMA   53398034

MUÑOZ               SANTIAGO MANUEL      53778469

Nagel    Esmeralda          53623342

NIERENBERGER                HANNAH LUCÍA               52632079

NUÑEZ LUISINA KYARA                52750992

OBINO  JUAN JOSÉ         53031765

OGGIER               MARÍA MERCEDES          53246725

OGGIER               ALEXIA 53801012

OJEDA  MARÍA EMILIA  52871922

OLAIZ    CIRO GASPAR   52750105

OLIVERA              AUGUSTO EDGARDO    53270178

Ordoñez              Francisco             50682717

ORTIZ    MARTINA ANGELA         53184666

OSTA     ROSARIO GUADALUPE 53802723

PAEZ     FIORELLA JAZMÍN           53543676

PALACIOS           LUCÍA   52632069

PAPORELLO PERALTA    ANGELA              53401103

PERALTA             STEFANÍA ADALUZ         53031201

PEREZ   ROCÍO JAZMÍN 53920703

PERREN               MILENA NATIVIDAD      52871920

PERREN               VALENTINA        52871967

PERREN               CIRO      53398177

picatto eberhadrt           tiziano  52635724

PIERINI EUGENIO            52871924

PILLONEL ANRIQUE        ARACELI NICOL 53920631

PILLONEL ORTIZ               KEVIN ADRIÁN 52871919

PINTOS                SAMUEL GENARO           54025115

PONCE MARTINA MICAELA       53181929

PONTARELLI      LEÓN     53778643

PRIERI   BALTHAZAR       52870233

PROPST               EMMA  54024482

PROPST               SAMUEL              54024481

QUIROGA           IGNACIO             53778785

QUIROGA GIMENEZ      SOFÍA   53778459

RAMIREZ             ELENA TRINIDAD             53271259

RAMIREZ             MILO     53401118

RAMOS                CANDI QUIMEY                52633314

RAMOS                JULIETA SOFIA  52871658

RAMOS                LAUTARO LEONEL           53917844

REGALDO GASSER          MILAGROS SOLEDAD     52750985

REINHARDT        AGUSTÍN            53778486

RETAMOSO        LUZ MILAGROS                54027770

RIBA      VALENTINA MARÍA        52871908

RIDOLFI               SANTIAGO URIEL            53851379

RINAUDO           TIMO    52903160

RIOS      SIMÓN MATÍAS               53778451

RIVA      ESTEBAN MARCO            53776706

ROA       GENESIS VALENTINA     53778467

ROBLE   ESTRELLA ABIGAIL          52590031

RODRIGUEZ       TEO        53804699

ROLON RAUL ANTONIO               52901927

ROLON FAVRE  JOSEFINA            53401128

ROMANO           JOSEFINA BELÉN              52751190

ROMANO ADROVER      BRIANNA            52372690

ROMERO             CELESTE GUADALUPE    52560987

ROMERO             EMMA  52871984

ROMERO SANTOS           MAIA    52873043

Rostagno ocampo           Milagros Rocio  52635701

RUIZ      MÍA JAZMÍN      53401107

RUIZ BURGADT                MARÍA ALEXIA  53778481

SALAMITO          ALMA   53401106

SALZMAN           BRENDA AYLEN                53270276

SANDOVAL        LUISANA             52633058

SARTORI              PAULINA LUJÁN              53401138

SARU    ALVARO LAUTARO         52900580

SARU    JUAN CRUZ        52900579

SARÚ    LUCÍA   53033765

SCARAFIA           JUAN PABLO     52750971

SCHINNER          FRANCISCO DANIEL       54338296

SCHMIDT            AGUSTINA         52901960

SCHMUNK          BENICIO LEÓN  53919963

SCHMUTH          TIZIANO GABRIEL            52752855

SCOTTA MANASSERO   KIARA AYELÉN  52635718

Silva       Tatiana Alejandra            53270002

SILVA    BRANDON          53270033

SOBREVILLA       TIZIANO              53401109

Sosa      Bautista               53804682

Soto      Tania     52871990

SOTO    CANDELA JAZMÍN           53401139

SOULIER              DANA   53401147

STALDER              GUILLERMINA  53398198

STALDER              DELFINA              53398199

STETTLER             VICTORIA            53270013

STETTLER             VIOLETA              53270014

STETTLER FILARDO          FRANCISCO        53181875

TONELLI               FRANCO ANDRÉS            53398036

TORRES WAIGAND         JUAN CRUZ        53270034

TOYA     JOAN NICOLÁS 52904461

TRAVACHINO    GINO    52362549

TRAVACHINO    juan ignacio       53621711

TRUSTALI            BAUTISTA           52751546

VALLEJOS            VIRGINIA            53270007

VALLEJOS            THIAGO ORLANDO         53801447

VARAYOUD        BENJAMIN MATIAS        53918365

VARGAS              MATEO BENJAMÍN         52871906

VENISELO           VITTO ROBERTO              53802759

VERA     FÉLIX     54025027

VIERA PIAGGIO               ANTONIA            53778497

VIGNOLL ANDRES           LUNA    52690950

VILLALBA            DAVID EZEQUIEL             54024275

VIVALDA             LAUTARO ALEJO              54025817

Vogt      Nicol milena       53183052

Vuagnoux           Bautista               52903690

WALKER              FRANCISCO        52871911

WEIHMÜLLER    BRENDA              52871907

YUAN    CLARA  53737706

ZANUTTINI         FRANCISCO        53270046

ZAPATA               BENJAMÍN         53270038

ZEBALLOS           ALMA YAZMIN ALELI     52633088

ZEBALLOS GIACOMINO                DAIARA MAGALÍ             53401120

ZEBALLOS ORTIZ              NIEVES ALAIA   52870293

ZEITER  MERCEDES EMILIA          53401170

Zingerling            Sol          52871659

ZINGERLING FRANZEN EMA      52869736

ZUBER  ANA JAZMÍN     52871935

ZUCHIATTI          OCTAVIO            52372693

Zurschmitten    Delfina lourdes 50557172

ZURSCHMITTEN               MILAGROS         53270023

ZWEIFEL              TOMÁS                53270044

Te puede interesar

Te puede interesar