Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 2 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACEVEDO CELINA MAGALÌ 53402413
ACOSTA BAUTISTA GABRIEL 53401570
ACOSTA MATILDA 53032219
ACOSTA MAXIMILIANO OSVALDO 53778475
AGUIRRE ALEXIS EXEQUIEL 53184643
AGUIRRE BENICIO GABRIEL 53920868
ALAGUIVE DAMIAN AUGUSTO 53401918
ALARCON ALEJO ANDRES 52870844
ALBERA DAFNE 53778479
ALEMANY JOSEFINA EDITH 52871978
ALVAREZ CELESTE MILAGROS 52560003
AMBORT TOMÁS RUBÉN 53401164
AMHERD PAULA 53401144
ANDELIQUE MEURZET LEONARDO GABRIEL 52871932
ANDRIAN IARA AGOSTINA 53401143
ANGELI LUCIO 52904497
Aparicio favre ana belen 52754155
ARANDA KATHERINE YANET 53033969
ARCE LAUTARO AGUSTÍN 53270026
AROLFO FELIPE 52635721
AYALA DYLAN JUAN PABLO 52635709
BALBINO BENJAMIN FERNANDO 53500853
BALISARDI TRONCOSO NARÉ ELÍAS 52632623
BARBERIS LONG JULIAN 53778906
BARBERO ANA 52871983
BARRETO SOLANGE 53621327
BARRIONUEVO JOEL VALENTIN 52754154
BARSANTI MELANY GIOVANA 52691112
BASSO PAULINA LUJAN 52838625
Battista Ernestina 52902010
BEGUIRISTAIN KLEIN TERESA 53401111
BELSITO MARGARITA 52871398
BELTRAN MILO 53778790
Berardo Benjamín Ignacio 53033799
BERBERICH DYLAN HERNÁN 52871927
Berberich Jair 53270030
BERONE PALOMA 53918317
BERTAINA MAURICIO 52372686
BERTAINA AMBAR 52871952
BERTAINA LUCIO TOMÁS 53917306
Bertinat Elena LUCIA 54025849
BERTONE GENOVEVA 53621749
BERTONE LOLA 53623556
BERTOSSI LORENZO 52362547
BESSONE AGUSTÍN 52871994
BESSONE CORNIER EVA 52635004
BETTIG IGNACIO 53270035
BIGLIANI BENICIO GERMÁN 53184639
BLANCHE LOLA LIONELA 54027965
BONATTI MILENA 53918041
BORETTO SANTIAGO MANUEL 52871393
BRAEM FÉLIX 52869779
BRAVIN MONTINA ALVARO 53623304
BRIZZIO ROVA MATEO 53401142
BRUSSINI FERNANDO MIGUEL 53398033
Bullon Wilian joaquin 53270198
BURKARDT Romero VALENTINA 53778496
Bustos Yamila 54204385
CABRAL UCEDO MAIA CELESTE 53776093
Cabrera Bastian lionel 53337339
CAMPANA TOMÁS 53804602
CAMPOS TATIANA AYLÉN 52750330
CAPROLI LORENZO ITALO 53401132
CARAMELLINO NAGEL TOMÁS 53401162
CARASSAI NUÑEZ ISABELLA 53360698
CARDOZO VICTORIA MILAGROS 52371376
CARIBAUX LOURDES NARELA 52560054
CARRANZA MARÍA PAZ 52752665
CARREL VALENTINA CELINA JESÚS 53223137
CARRIZO ALMA MILAGROS 53398071
Casco Lautaro Gerónimo 52870239
Casco Lucia belen 53034180
Castillo Brianna 53802326
CASTILLO BUSTOS MARIA MARIEN 52870162
CATROPPA FRANCISCO 52752831
CHAVARINI FRANCISCO JOSÉ 52635727
CHAVARINI PAULINA MARIA 53776190
CHAVEZ BRENDA ANAHÍ 52632071
CIAN ALMA JOSEFINA 53269301
CINA MERCEDES 53035024
Cisneros Renzo 53270182
CITRONI MAIA LUISINA 53270021
COLAUTTI DELFINA JAZMÍN 53778472
COLMAN CORTES NATASHA JANET 53184010
CORONEL JAZMÍN SOLEDAD 52871656
CORTESE ISABELLA 52691637
CRESPO JULIÁN 52871917
DALINGER JUAN PABLO 52902032
DAVICO JUAN MARTÍN 53778654
DEJON MARCOS LEONIDAS 53402470
DENTE MIA ABIGAIL 53034313
DEVESA VALENTINA 54118912
Diaz Milagros loreley 53621026
DIAZ ESTEBAN OMAR FRANCISCO 53398959
DIETRICH FALCHINI NAHUEL 53033713
DOMINICI BAUTISTA SEBASTIÁN 53401149
DONADIO PAULA 54118942
DONNET ULISES 53778454
DUARTE CATALINA 52750980
Duran leiva Matias agustin 52635712
EBERHARDT RAMIRO ANDRES 52903667
EGGEL SANTINO 53918036
ENRÍA ALONSO JUANA 52732851
ESCUDERO FACUNDO NICOLAS 52690779
ESPINDOLA EMILIA GUADALUPE 52691251
ESPINDOLA ORIANA YANET 53802369
FAES JOSELINA 52635038
Falchini Jeremias 52635028
Falchini Elias 53398954
Farioli Ignacio 53778471
FAVRE THIAGO ARIEL 53180335
FAVRE AZUL 52871979
FAVRE JUAN IGNACIO 52871993
FAVRE VALENTINA 53499149
FAVRE SOFÍA 53499150
FEIGIELSON JULIA 54119236
Fernández Bautista 53401165
FERRARIS SOFIA 53621761
FLEURY JOSELINA 53778470
FRANK EDGARDO 52371958
GALARZA MARIANO 53270050
GARDIOL THIAGO DAMIÁN 53402407
GARUTI LEONEL 52632072
GASPOZ GERARDO VALENTIN 52901985
GERSTNER JOAQUÍN 52635725
GIACOMINO CATALINA 52632653
GIAMPIERI GINO GAEL 53270042
GIAY NICOLÁS 53401125
GIGENA JALED ALEJANDRO 52635704
GIMENEZ NAHIARA NAHIR 52753511
GIMENEZ NARELLA NAILÉN 54025160
GODOY VALERIA VALENTINA 53804135
GOLOSETTI EMA BELÉN 53270048
GOMEZ LUCIA AYLIN 53180309
GONZALEZ JUAN IGNACIO 52750260
GONZALEZ CAMILA AYELÉN 52871991
Gonzalez florencia guadalupe 53270036
GONZÁLEZ LUCAS LIONEL 53921855
GONZALEZ OJEDA SIMÓN 52635719
GOROSITO VALENTINO 53401102
Grandoli MIA ariadna 52903441
GUEVARA CIRO DAVID 53033718
GUINDÓN MARIANI THIAGO 52372689
GUNZIGER MARTÍN MANUEL 52632080
GUTIERREZ LUCÍA MARIAN 53776104
HILGERT MÁXIMO ANDRÉS 52632066
IMHOFF FELICIANO 53183551
IMHOFF VILLANUEVA CATALINA GUADALUPE 52362545
INGARAMO ALMA 53775317
KILLER JULIETA 52869689
KLEIN BENJAMIN 52872085
KLOS JULIETA VICTORIA 53804689
KOGEL CIRO VICENTE 53455600
KRÜGER LUDMILA 53270099
KUCHEN LUCIANO MARTÍN 52871943
KUMMER LIONEL 52560059
LANCE JUNIOR MATÍAS 52871949
LANDOLT VALENTINO 52632075
LEGUIZA ZOE LUANA 52635711
LEGUIZA DANISA AYLEN 52903591
LEGUIZAMON AINARA JAZMÍN 53401131
LEIVA TADEO VALENTÍN 53271182
LEMOS NATIVIDAD AYELÉN 53802244
LENCINA ORIANA AYELÉN 52632062
LENCINA TOMÁS SANTINO 53401145
LOPEZ ANALIA ISABEL 52636332
LUDUEÑA IGNACIO SEBASTIÁN 53400457
MAGNIN LUZ MARINA 53778473
MANGIATERRA CORVI SIRO 52943739
MARTINELLI PAULA 53031716
MARTINEZ TIZIANO RAFAEL 52871970
MARTINEZ IARA JAZMIN 53400489
Martinez Josue 53621448
MASSE FRANCISCO MARTIN 52754152
MATHEY LUDMILA 52635726
MENDOZA BENJAMÍN 53270004
MENDOZA FRANCISCO 53270005
MEYNET DYLAN 52635728
MIGONI JULIETA MARIA LAURA 53500419
Milesi Elias 52633549
miño berra leonel 53401124
MIORI MAITE 53917880
MIRANDA FRANCISCO JAVIER 52635714
MOLINA MAXIMILIANO GASTON 53401977
molinari gael nazareno 53500401
MONTENEGRO MARTINA SOLEDAD 53804753
MONTERO LAUREANO LIONEL 53920857
MONTTI BENICIO 52871944
MONUTTI LUCIANA GUADALUPE 53032520
morales magali tatiana 52269182
MORALES KEILA 52753406
morales hugo german 53792455
Morsa Luigi 53184690
MUGA TOMÁS 52871988
MÜHN TIZIANO 53920743
MÜLLER ISAAC JOSÉ ANGEL 53775542
MÜLLER LEAL ALMA 53398034
MUÑOZ SANTIAGO MANUEL 53778469
Nagel Esmeralda 53623342
NIERENBERGER HANNAH LUCÍA 52632079
NUÑEZ LUISINA KYARA 52750992
OBINO JUAN JOSÉ 53031765
OGGIER MARÍA MERCEDES 53246725
OGGIER ALEXIA 53801012
OJEDA MARÍA EMILIA 52871922
OLAIZ CIRO GASPAR 52750105
OLIVERA AUGUSTO EDGARDO 53270178
Ordoñez Francisco 50682717
ORTIZ MARTINA ANGELA 53184666
OSTA ROSARIO GUADALUPE 53802723
PAEZ FIORELLA JAZMÍN 53543676
PALACIOS LUCÍA 52632069
PAPORELLO PERALTA ANGELA 53401103
PERALTA STEFANÍA ADALUZ 53031201
PEREZ ROCÍO JAZMÍN 53920703
PERREN MILENA NATIVIDAD 52871920
PERREN VALENTINA 52871967
PERREN CIRO 53398177
picatto eberhadrt tiziano 52635724
PIERINI EUGENIO 52871924
PILLONEL ANRIQUE ARACELI NICOL 53920631
PILLONEL ORTIZ KEVIN ADRIÁN 52871919
PINTOS SAMUEL GENARO 54025115
PONCE MARTINA MICAELA 53181929
PONTARELLI LEÓN 53778643
PRIERI BALTHAZAR 52870233
PROPST EMMA 54024482
PROPST SAMUEL 54024481
QUIROGA IGNACIO 53778785
QUIROGA GIMENEZ SOFÍA 53778459
RAMIREZ ELENA TRINIDAD 53271259
RAMIREZ MILO 53401118
RAMOS CANDI QUIMEY 52633314
RAMOS JULIETA SOFIA 52871658
RAMOS LAUTARO LEONEL 53917844
REGALDO GASSER MILAGROS SOLEDAD 52750985
REINHARDT AGUSTÍN 53778486
RETAMOSO LUZ MILAGROS 54027770
RIBA VALENTINA MARÍA 52871908
RIDOLFI SANTIAGO URIEL 53851379
RINAUDO TIMO 52903160
RIOS SIMÓN MATÍAS 53778451
RIVA ESTEBAN MARCO 53776706
ROA GENESIS VALENTINA 53778467
ROBLE ESTRELLA ABIGAIL 52590031
RODRIGUEZ TEO 53804699
ROLON RAUL ANTONIO 52901927
ROLON FAVRE JOSEFINA 53401128
ROMANO JOSEFINA BELÉN 52751190
ROMANO ADROVER BRIANNA 52372690
ROMERO CELESTE GUADALUPE 52560987
ROMERO EMMA 52871984
ROMERO SANTOS MAIA 52873043
Rostagno ocampo Milagros Rocio 52635701
RUIZ MÍA JAZMÍN 53401107
RUIZ BURGADT MARÍA ALEXIA 53778481
SALAMITO ALMA 53401106
SALZMAN BRENDA AYLEN 53270276
SANDOVAL LUISANA 52633058
SARTORI PAULINA LUJÁN 53401138
SARU ALVARO LAUTARO 52900580
SARU JUAN CRUZ 52900579
SARÚ LUCÍA 53033765
SCARAFIA JUAN PABLO 52750971
SCHINNER FRANCISCO DANIEL 54338296
SCHMIDT AGUSTINA 52901960
SCHMUNK BENICIO LEÓN 53919963
SCHMUTH TIZIANO GABRIEL 52752855
SCOTTA MANASSERO KIARA AYELÉN 52635718
Silva Tatiana Alejandra 53270002
SILVA BRANDON 53270033
SOBREVILLA TIZIANO 53401109
Sosa Bautista 53804682
Soto Tania 52871990
SOTO CANDELA JAZMÍN 53401139
SOULIER DANA 53401147
STALDER GUILLERMINA 53398198
STALDER DELFINA 53398199
STETTLER VICTORIA 53270013
STETTLER VIOLETA 53270014
STETTLER FILARDO FRANCISCO 53181875
TONELLI FRANCO ANDRÉS 53398036
TORRES WAIGAND JUAN CRUZ 53270034
TOYA JOAN NICOLÁS 52904461
TRAVACHINO GINO 52362549
TRAVACHINO juan ignacio 53621711
TRUSTALI BAUTISTA 52751546
VALLEJOS VIRGINIA 53270007
VALLEJOS THIAGO ORLANDO 53801447
VARAYOUD BENJAMIN MATIAS 53918365
VARGAS MATEO BENJAMÍN 52871906
VENISELO VITTO ROBERTO 53802759
VERA FÉLIX 54025027
VIERA PIAGGIO ANTONIA 53778497
VIGNOLL ANDRES LUNA 52690950
VILLALBA DAVID EZEQUIEL 54024275
VIVALDA LAUTARO ALEJO 54025817
Vogt Nicol milena 53183052
Vuagnoux Bautista 52903690
WALKER FRANCISCO 52871911
WEIHMÜLLER BRENDA 52871907
YUAN CLARA 53737706
ZANUTTINI FRANCISCO 53270046
ZAPATA BENJAMÍN 53270038
ZEBALLOS ALMA YAZMIN ALELI 52633088
ZEBALLOS GIACOMINO DAIARA MAGALÍ 53401120
ZEBALLOS ORTIZ NIEVES ALAIA 52870293
ZEITER MERCEDES EMILIA 53401170
Zingerling Sol 52871659
ZINGERLING FRANZEN EMA 52869736
ZUBER ANA JAZMÍN 52871935
ZUCHIATTI OCTAVIO 52372693
Zurschmitten Delfina lourdes 50557172
ZURSCHMITTEN MILAGROS 53270023
ZWEIFEL TOMÁS 53270044