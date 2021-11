Operativo Interministerial en San Carlos Sud

PENSIONES LEY 5110:

Si te encontrás en cualquiera de estas situaciones: No podés trabajar a causa de una enfermedad o discapacidad. Tenés 65 años siendo hombre o 60 siendo mujer, y no tenés aportes para jubilarte, madres sola jefa de hogar y no tengas otro ingreso para alimentar y educar a tus hijos, El estado provincial puede ayudarte a través de una pensión social Ley 5110, accediendo al beneficio. Consultá.

MINISTERIO DE SALUD

AGENCIA CONTRA EL CÁNCER: Consultas, exámenes y turnos, cáncer de colon y cáncer de mamá.

ODONTOLOGÍA: Bucodental e información sobre el cuidado.

PAMI:

Prestaciones, trámites y apoderados.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN:

Consultas, gestiones y reclamos de boleto educativo. Billetera Santa Fe

MINISTERIO DE SEGURIDAD:

Certificados de buena conducta.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

Dirección de bienestar docente, consultas y asesoramiento.

Acercate a la Asociación Suiza para recibir asesoramiento, escribirnos previamente para organizar turnos. Cel 3404532474.