Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 19 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA FANI SOLEDAD 29729153
AGUIRRE SILVINA ESTHER 29979153
AIMARETTI CRISTIAN JOSE 26629762
ALBANI HERNÁN MARCELO 22832493
ALBRECHT CRISTIAN ADRIAN 26208006
ALBRECHT MARTIN ABEL 29179386
ALISIO FLORENCIA SOLEDAD 29287294
AMBORD RAUL MARCELO 23422906
AMHERD MARINA ISABEL 29352856
ANDINO MARIELA FABIANA 29611733
ANTONIAZZI SEBASTIAN HUGO 29520275
ARCE ZULEMA ESTER 13709201
AVILA CINTIA VALERIA 29377307
BALLATORE FRANCO NICOLÁS 29225106
BARONI MARIA MARTA 29720438
BASSI NATALIA SOLEDAD 28567447
BAUZA VALERIA 26875567
BEDINI MARIA CLAUDIA 29717861
BELLINI CAMILA LORENA 29185176
BENDER MELINA IRENE 29352883
BENITEZ ADELMA RAMONA 27117109
BENITEZ SUSANA CRISTINA 29409588
BERARDO LUIS CÉSAR 29352898
BERISVIL ANDRES GUSTAVO 24249781
BERNARDI HERNÁN DIEGO 23350746
BERTAINA FERNANDO ELVIO 29793524
BERTOSSI CRISTIAN LUIS 26773258
BLATTER LORENA PAOLA 26855527
BRUN NATALIA SOLEDAD 26962123
BURALLI CLAUDIA ROSANA 29496525
BUSCA RITA DANIELA 25116209
CACHIARELLI ROMINA SOLEDAD 26244659
CAFFERATA MARIANO 28429973
CARDOZO ZULMA PATRICIA 29626394
CASCO MARIA EUGENIA 28571873
CASCO MARIA JOSE 29179389
CASTILLO JORGE ALBERTO 11232391
CHACON CRISTIAN HUGO 29185143
CHAVARINI DIEGO ERNESTO 29185192
CHIECHER CLAUDIA OFELIA 25183254
CORAZZA DIEGO JOSÉ 29625357
CORDOBA MARISEL PAOLA 29793536
CORONEL JORGELINA ELISABET 25651945
COTICHINI EZEQUIEL PABLO 29793501
COULON DANIEL EUGENIO 29373291
DIAZ DANIELA VANINA 26837970
DIGLIODO BEATRIZ ANDREA 24052484
DUARTE ANDREA VERONICA 24349926
EBERHARDT MARCELO FABIÁN 24249777
EBERHARDT SEBASTIÁN LUIS 24240093
ERBA EMANUEL CESAR ERNESTO 29185169
FALCHINI ESTELA GUADALUPE 29793540
FASSETTA MALVINA SOLEDAD 28513758
FAVATIER GISELA YANINA 29387713
FELKER VICTOR DANIEL 29352859
FERNANDEZ ALEJANDRA PAOLA 29190628
FERNANDEZ GEORGINA BETIANA 29625375
FERRERO CARINA GUADALUPE 26937285
FRANZEN DARIO HERNAN 29717866
FREY ROBERTO ALEJANDRO 29339314
FRUTOS MARCOS ANDRES 23872534
FURLANI ALICIA MARIA 29287318
GENERO MÓNICA LILIANA 23092942
GENERO FERNANDO JORGE 29352873
GIACOSA HERNAN DARIO 29028940
GIMENEZ MARIO ALBERTO 29185164
GIMENEZ MELISA SOLEDAD 29185186
GIMENEZ VALERIA ALEJANDRA 29611794
GODANO DANIEL OSCAR 29793525
GODOY GUSTAVO GABRIEL 29452483
GOMEZ RAÚL ALEJANDRO 26099552
GOMEZ DIEGO JESUS 29185152
GOMEZ ALDO BENJAMIN 29657148
GONZALEZ MIRIAM RAMONA 27510720
GONZALEZ VANESA HAYDÉE 29864429
GONZALEZ BELTRAN MARIELYS 95669043
GRIBAUDO ADRIAN MATIAS 28567408
GRISETTI NATALIA VERONICA 26152380
GUEVARA AGUSTIN ARMANDO 24473722
GUT HERNAN ALBERTO 22308872
GUTIERREZ MARINA SOLEDAD 29445713
HARTMANN LUCAS DANIEL 29641738
HERMANN VICTOR ESTEBAN 29641743
IGLESIAS INES 6338600
IMHOFF MARIA EUGENIA 24943914
IMHOFF CESAR RENE 28928547
IMHOFF DAMIAN ALBERTO 29185191
IMHOFF GUILLERMO SERGIO 29352900
IMSAND MARÍA ANGÉLICA 29352887
JARA IGNACIO RAMON 26730857
KELLER MIGUEL ANGEL 29352889
KESSLER PABLO DANIEL 29339319
KIPLER CLAUDIA VALERIA 26900212
KRENZ BETIANA MARIA 26785224
KUCHEN GISELA SOLEDAD 26937281
KUNZ FERNANDO ARIEL 26208010
LANDOLT MARCOS ALBERTO 29185140
LEIVA PABLO ANDRES 29834184
LELLI MARIA ANGELICA 25728886
LOPEZ NATALIA SOLEDAD 30171922
LÓPEZ SUSANA NOEMÍ 29896915
MACHUCA SILVA CESAR RAMON 93502222
MADERA ANA SILVANA 29339304
MAIDANA NORMA BETINA 27133906
MANGOLDT RODRIGO MATIAS 25651982
MARTINEZ DIEGO JAVIER 27862102
MARTINEZ HORACIO ESTEBAN 27527096
MARTORELL HUGO ALBERTO 29221346
MAZZIA MARIANA ELISA 29185154
MAZZONI ANIBAL GABRIEL 29185161
MEDINA MAURICIO DANIEL 29566921
MEHRING ADRIAN PEDRO 29717857
MEYNET ARIEL GUSTAVO 25283458
MEYNET MARCELO MARIANO 26937296
MIÑO CARLOS ALBERTO 27292467
MONTERO MARTIN LEONARDO 25126836
MONTERO MARIA SILVINA 29924539
MORENO EVANGELINA 29339320
MORGADO CRISTIAN MARIO 32895511
MULLER GUILLERMO PABLO 29352852
MULLER SEBASTIAN ALEJANDRO 29793519
NANZER ANDREA 25651943
NANZER SUSANA PAOLA 29352878
NERI ERICA JUDIT 27000273
OGGIER LORENA MARIA 29352877
OGGIER EVANGELINA MARIA 29352886
OGGIER JOAQUIN HUGO 29717852
OLDANI LUCAS 26055981
PALACIOS CRISTIAN ADOLFO 29500204
PALACIOS EZEQUIEL VIDAL 29927603
PAOLONI YANINA VANESA 29610926
PASCHETTA NAZARENA 39857027
PERALTA MARÍA JOSÉ 29793548
PEREZ LUCIANO DAVID 26937291
PEREZ CLAUDIO JAVIER 29566943
PEREZ DANIEL EDUARDO 29793550
PERREN ANALIA GUADALUPE 29185145
PERREN JAVIER EDUARDO 29352858
PERREN ANALIA SOLEDAD 29185171
PERZEL WALTER GUSTAVO 28684490
PETROSELLI CECILIA SUSANA 29793541
PILLONEL ADRIAN JAVIER 23345070
PONJOVICH PAOLA SOLEDAD 29185155
PONZIO RICARDO SIMÓN 31353682
POZZO HERNÁN OSCAR 29185175
PRIMO CECILIA 29185195
PROPST PATRICIO CARLOS 29185196
PUTTERO LUCRECIA MARICEL 29500207
QUISPE MAMANI MARTIN 95252238
RADOLOVICH JOSE DANIEL 29618871
RAMIREZ RAMON RODOLFO 23935533
RAMOS CLAUDIA ALEJANDRA 29578738
REGALDO DANIEL OSCAR 29566261
REUTEMANN FEDERICO WALTER 29793516
RIOS HECTOR MANUEL 11900116
ROLON RAUL DARIO 31386156
ROMANI BETIANA ELENA 29185185
ROMERO ROSANA SOLEDAD 29185193
ROMERO MARÍA ELENA 29793520
ROSALES STELLA MARIS 29618796
ROSALEZ JOSEFA 17061358
ROSSI RAFAEL GUSTAVO 26409054
RUIZ ANGEL JUAN 26962120
RUIZ YANINA JUDITH 29185170
SALDAÑO LORENA DEL VALLE 29793538
SARU FERNANDO JAVIER 26244675
SARÚ MAURO JESÚS 29642681
SATTLER FRANCO CÉSAR 28958692
SCHAMNE SERGIO GUSTAVO 29793533
SCHINNER JOAQUIN CELESTINO 29717859
SCHMIDT PATRICIA ELISABET 25276440
SIMIONATTO LUCIANA SOLEDAD 26937282
SOLA ADRIÁN ROBERTO 29793504
SOSA ALCIDES OSCAR 22985589
SOTO CLAUDIO NORBERTO 27525206
STETTLER FEDERICO 23027029
TECHTERMANN MARIA LAURA 29352879
TEMPO NATALIA SOLEDAD 29793509
TOCI NANCY MABEL 29673047
TONIUTTI ANALÍA VERÓNICA 29185178
TORELLI ARIEL CAMILO 25728855
TORRES GISELA IRENE 29641744
TREVISAN LORENA PAOLA 28958697
TUNINETTI ROMINA CLAUDIA 29483063
VACHINO CECILIA SOLEDAD 29793527
VAIRA MARIA ELISA 29339333
VARISCO VANESA ROCÍO 29630183
VILLANUEVA LUIS OSCAR 31628606
VILLARROEL MONICA LIDIA 25110232
VINDEROLA ANALIA PRISCILA 29251993
VITACOLONNA HECTOR DANIEL 24722681
WALKER MARTIN ELVIO 24943964
WALKER CARLOS DANTE 20254346
WELSCHEN MATIAS OMAR 29352869
WERNER RUBEN DARIO 27224498
ZANUTTINI MARILINA GUADALUPE 25720195
ZAPATA CARLOS JESÚS MARÍA 29391730
ZAPATA ALEJANDRO SEBASTIÁN 29924183
ZINGERLING MARCELA BEATRIZ 26055995
ZUBER ROSANA GUADALUPE 25720199