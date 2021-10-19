Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 19 de octubre en el Suchón

Locales 19 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 19 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    FANI SOLEDAD    29729153
AGUIRRE    SILVINA ESTHER    29979153
AIMARETTI    CRISTIAN JOSE    26629762
ALBANI    HERNÁN MARCELO    22832493
ALBRECHT    CRISTIAN ADRIAN    26208006
ALBRECHT    MARTIN ABEL    29179386
ALISIO    FLORENCIA SOLEDAD    29287294
AMBORD    RAUL MARCELO    23422906
AMHERD    MARINA ISABEL    29352856
ANDINO    MARIELA FABIANA    29611733
ANTONIAZZI    SEBASTIAN HUGO    29520275
ARCE    ZULEMA ESTER    13709201
AVILA    CINTIA VALERIA    29377307
BALLATORE    FRANCO NICOLÁS    29225106
BARONI    MARIA MARTA    29720438
BASSI    NATALIA SOLEDAD    28567447
BAUZA    VALERIA    26875567
BEDINI    MARIA CLAUDIA    29717861
BELLINI    CAMILA LORENA    29185176
BENDER    MELINA IRENE    29352883
BENITEZ    ADELMA RAMONA    27117109
BENITEZ    SUSANA CRISTINA    29409588
BERARDO    LUIS CÉSAR    29352898
BERISVIL    ANDRES GUSTAVO    24249781
BERNARDI    HERNÁN DIEGO    23350746
BERTAINA    FERNANDO ELVIO    29793524
BERTOSSI    CRISTIAN LUIS    26773258
BLATTER    LORENA PAOLA    26855527
BRUN    NATALIA SOLEDAD    26962123
BURALLI    CLAUDIA ROSANA    29496525
BUSCA    RITA DANIELA    25116209
CACHIARELLI    ROMINA SOLEDAD    26244659
CAFFERATA    MARIANO    28429973
CARDOZO    ZULMA PATRICIA    29626394
CASCO    MARIA EUGENIA    28571873
CASCO    MARIA JOSE    29179389
CASTILLO    JORGE ALBERTO    11232391
CHACON    CRISTIAN HUGO    29185143
CHAVARINI    DIEGO ERNESTO    29185192
CHIECHER    CLAUDIA OFELIA    25183254
CORAZZA    DIEGO JOSÉ    29625357
CORDOBA    MARISEL PAOLA    29793536
CORONEL    JORGELINA ELISABET    25651945
COTICHINI    EZEQUIEL PABLO    29793501
COULON    DANIEL EUGENIO    29373291
DIAZ    DANIELA VANINA    26837970
DIGLIODO    BEATRIZ ANDREA    24052484
DUARTE    ANDREA VERONICA    24349926
EBERHARDT    MARCELO FABIÁN    24249777
EBERHARDT    SEBASTIÁN LUIS    24240093
ERBA    EMANUEL CESAR ERNESTO    29185169
FALCHINI    ESTELA GUADALUPE    29793540
FASSETTA    MALVINA SOLEDAD    28513758
FAVATIER    GISELA YANINA    29387713
FELKER    VICTOR DANIEL    29352859
FERNANDEZ    ALEJANDRA PAOLA    29190628
FERNANDEZ    GEORGINA BETIANA    29625375
FERRERO    CARINA GUADALUPE    26937285
FRANZEN    DARIO HERNAN    29717866
FREY    ROBERTO ALEJANDRO    29339314
FRUTOS    MARCOS ANDRES    23872534
FURLANI    ALICIA MARIA    29287318
GENERO    MÓNICA LILIANA    23092942
GENERO    FERNANDO JORGE    29352873
GIACOSA    HERNAN DARIO    29028940
GIMENEZ    MARIO ALBERTO    29185164
GIMENEZ    MELISA SOLEDAD    29185186
GIMENEZ    VALERIA ALEJANDRA    29611794
GODANO    DANIEL OSCAR    29793525
GODOY    GUSTAVO GABRIEL    29452483
GOMEZ    RAÚL ALEJANDRO    26099552
GOMEZ    DIEGO JESUS    29185152
GOMEZ    ALDO BENJAMIN    29657148
GONZALEZ    MIRIAM RAMONA    27510720
GONZALEZ    VANESA HAYDÉE    29864429
GONZALEZ BELTRAN    MARIELYS    95669043
GRIBAUDO    ADRIAN MATIAS    28567408
GRISETTI    NATALIA VERONICA    26152380
GUEVARA    AGUSTIN ARMANDO    24473722
GUT    HERNAN ALBERTO    22308872
GUTIERREZ    MARINA SOLEDAD    29445713
HARTMANN    LUCAS DANIEL    29641738
HERMANN    VICTOR ESTEBAN    29641743
IGLESIAS    INES    6338600
IMHOFF    MARIA EUGENIA    24943914
IMHOFF    CESAR RENE    28928547
IMHOFF    DAMIAN ALBERTO    29185191
IMHOFF    GUILLERMO SERGIO    29352900
IMSAND    MARÍA ANGÉLICA    29352887
JARA    IGNACIO RAMON    26730857
KELLER    MIGUEL ANGEL    29352889
KESSLER    PABLO DANIEL    29339319
KIPLER    CLAUDIA VALERIA    26900212
KRENZ    BETIANA MARIA    26785224
KUCHEN    GISELA SOLEDAD    26937281
KUNZ    FERNANDO ARIEL    26208010
LANDOLT    MARCOS ALBERTO    29185140
LEIVA    PABLO ANDRES    29834184
LELLI    MARIA ANGELICA    25728886
LOPEZ    NATALIA SOLEDAD    30171922
LÓPEZ    SUSANA NOEMÍ    29896915
MACHUCA SILVA    CESAR RAMON    93502222
MADERA    ANA SILVANA    29339304
MAIDANA    NORMA BETINA    27133906
MANGOLDT    RODRIGO MATIAS    25651982
MARTINEZ    DIEGO JAVIER    27862102
MARTINEZ    HORACIO ESTEBAN    27527096
MARTORELL    HUGO ALBERTO    29221346
MAZZIA    MARIANA ELISA    29185154
MAZZONI    ANIBAL GABRIEL    29185161
MEDINA    MAURICIO DANIEL    29566921
MEHRING    ADRIAN PEDRO    29717857
MEYNET    ARIEL GUSTAVO    25283458
MEYNET    MARCELO MARIANO    26937296
MIÑO    CARLOS ALBERTO    27292467
MONTERO    MARTIN LEONARDO    25126836
MONTERO    MARIA SILVINA    29924539
MORENO    EVANGELINA    29339320
MORGADO    CRISTIAN MARIO    32895511
MULLER    GUILLERMO PABLO    29352852
MULLER    SEBASTIAN ALEJANDRO    29793519
NANZER    ANDREA    25651943
NANZER    SUSANA PAOLA    29352878
NERI    ERICA JUDIT    27000273
OGGIER    LORENA MARIA    29352877
OGGIER    EVANGELINA MARIA    29352886
OGGIER    JOAQUIN HUGO    29717852
OLDANI    LUCAS    26055981
PALACIOS    CRISTIAN ADOLFO    29500204
PALACIOS    EZEQUIEL VIDAL    29927603
PAOLONI    YANINA VANESA    29610926
PASCHETTA    NAZARENA    39857027
PERALTA    MARÍA JOSÉ    29793548
PEREZ    LUCIANO DAVID    26937291
PEREZ    CLAUDIO JAVIER    29566943
PEREZ    DANIEL EDUARDO    29793550
PERREN    ANALIA GUADALUPE    29185145
PERREN    JAVIER EDUARDO    29352858
PERREN    ANALIA SOLEDAD    29185171
PERZEL    WALTER GUSTAVO    28684490
PETROSELLI    CECILIA SUSANA    29793541
PILLONEL    ADRIAN JAVIER    23345070
PONJOVICH    PAOLA SOLEDAD    29185155
PONZIO    RICARDO SIMÓN    31353682
POZZO    HERNÁN OSCAR    29185175
PRIMO    CECILIA    29185195
PROPST    PATRICIO CARLOS    29185196
PUTTERO    LUCRECIA MARICEL    29500207
QUISPE MAMANI    MARTIN    95252238
RADOLOVICH    JOSE DANIEL    29618871
RAMIREZ    RAMON RODOLFO    23935533
RAMOS    CLAUDIA ALEJANDRA    29578738
REGALDO    DANIEL OSCAR    29566261
REUTEMANN    FEDERICO WALTER    29793516
RIOS    HECTOR MANUEL    11900116
ROLON    RAUL DARIO    31386156
ROMANI    BETIANA ELENA    29185185
ROMERO    ROSANA SOLEDAD    29185193
ROMERO    MARÍA ELENA    29793520
ROSALES    STELLA MARIS    29618796
ROSALEZ    JOSEFA    17061358
ROSSI    RAFAEL GUSTAVO    26409054
RUIZ    ANGEL JUAN    26962120
RUIZ    YANINA JUDITH    29185170
SALDAÑO    LORENA DEL VALLE    29793538
SARU    FERNANDO JAVIER    26244675
SARÚ    MAURO JESÚS    29642681
SATTLER    FRANCO CÉSAR    28958692
SCHAMNE    SERGIO GUSTAVO    29793533
SCHINNER    JOAQUIN CELESTINO    29717859
SCHMIDT    PATRICIA ELISABET    25276440
SIMIONATTO    LUCIANA SOLEDAD    26937282
SOLA    ADRIÁN ROBERTO    29793504
SOSA    ALCIDES OSCAR    22985589
SOTO    CLAUDIO NORBERTO    27525206
STETTLER    FEDERICO    23027029
TECHTERMANN    MARIA LAURA    29352879
TEMPO    NATALIA SOLEDAD    29793509
TOCI    NANCY MABEL    29673047
TONIUTTI    ANALÍA VERÓNICA    29185178
TORELLI    ARIEL CAMILO    25728855
TORRES    GISELA IRENE    29641744
TREVISAN    LORENA PAOLA    28958697
TUNINETTI    ROMINA CLAUDIA    29483063
VACHINO    CECILIA SOLEDAD    29793527
VAIRA    MARIA ELISA    29339333
VARISCO    VANESA ROCÍO    29630183
VILLANUEVA    LUIS OSCAR    31628606
VILLARROEL    MONICA LIDIA    25110232
VINDEROLA    ANALIA PRISCILA    29251993
VITACOLONNA    HECTOR DANIEL    24722681
WALKER    MARTIN ELVIO    24943964
WALKER    CARLOS DANTE    20254346
WELSCHEN    MATIAS OMAR    29352869
WERNER    RUBEN DARIO    27224498
ZANUTTINI    MARILINA GUADALUPE    25720195
ZAPATA    CARLOS JESÚS MARÍA    29391730
ZAPATA    ALEJANDRO SEBASTIÁN    29924183
ZINGERLING    MARCELA BEATRIZ    26055995
ZUBER    ROSANA GUADALUPE    25720199

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