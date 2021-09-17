Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 17 de septiembre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO CAROLINA BEATRIZ 29551654
ACQUATTI GABRIEL AGUSTIN 18106938
ACUÑA ALBERTO ALEJANDRO 26657294
ACUÑA SONIA JORGELINA RAQUEL 37398053
ACUÑA HUGO ALBERTO 17790522
ACUÑA MARIA SOLEDAD 34865452
ALARCON MARICEL ASUNCIÓN 29185109
ALARCON ESMERALDA LUCIA 18106972
ALBERA LEONEL 42559259
ALBORNOZ CARLOS JAVIER 22780823
ALBRECHT MARIA ALEJANDRA 17954480
ALEMANY PABLO MARTIN 26423888
ALMADA CARLOS ADRIAN 18523312
AMHERD ARIEL ALBERTO 23872564
AMHERDT SEBASTIAN PABLO 28928538
AMHERDT ROBERTO LUIS 18046829
ANDRIAN ANDREA ALICIA 24608309
ANDRIAN JAVIER CEFERINO 24763705
ANDRIAN JULIO FABIAN PAULINO 17982764
ARANDA ANDREA DEL VALLE 28022819
ARCEL NELSON DANIEL 17055897
AUDISIO MARÍA ALEJANDRA 24232563
BADARIOTTI ROXANA CLAUDIA 23350778
BATTAUZ EDGARDO DANIEL 16272701
BECKER FABIÁN RODOLFO 23350783
BEDINI PAOLA VANINA 23758089
BELLON MARCELO FABIAN 17954474
BERON ESTELA DANIELA 23982820
BERÓN ELIDA ANDREA 22627381
BERTOLE MARIA EUGENIA 24160957
BERTOSSI RENÉ ALCIDES 18106935
BERTOSSI SERGIO ANTONIO 18544758
BESSONE SANDRA GUADALUPE 23071808
BESSONE MAURICIO ENZO 23350717
BESSONE FERNANDO GUILLERMO 24688640
BIGLIANI RODOLFO ENRIQUE 17055892
BORETTO MARIANO 26301911
BOSCO IGNACIO RAÚL 23582532
BRUCH PERLA BEATRIZ 21984095
CABRAL LORENA GUADALUPE 24763719
CABRAL AQUILES EMANUEL 27474374
CACCIOLATTO JOSE LUIS 14743200
CAILLET BOIS ANGEL ARIEL 23162711
CALEGARI CECILIA ANDREA 28513745
CAPAFONS LORENA BEATRIZ 23532279
CAPELLINO ELISABET SOLEDAD 25280044
CASTAGNOLA MIRTA JORGELINA 16169646
CASTILLO MARIA SOLEDAD 28249413
CEAGLIO MARCELO LUIS 18502964
CEJAS NORA GLADIS 18313337
CERATTO JOSÉ MARÍA 26686824
CHAPELET MONICA DEL VALLE 17954473
CHAVARINI JOSE LUIS 14743016
COMAR PATRICIA ANTONIA 13951056
CORIA CABRERA NANCI ANDREA 18524572
COSTANZO HECTOR ARMANDO 17873081
CRAVERO MIGUEL ANGEL 18548125
CRESPO CLARA AURELIA 17655387
CUFFIA LUIS ALBERTO 17982817
DALL'ASTA JUAN CARLOS 18106925
DAROS GABRIEL FABIÁN 29180766
DAYER MARCELO ALBERTO 18442086
DEJON ANDREA GUADALUPE 26055936
DEJON JOSE ANGEL 17929395
DEJÓN ALEJANDRA VERÓNICA 25280086
DIAZ MANUEL SIMON 17929392
DONA FABIÁN ALEJANDRO 23698313
DONADIO AGUSTINA CARLA 34466384
DONNET MATIAS 28186204
DOSSIO JUAN JOSE 26334738
EBERHARDT MARIEL LORENA 24763720
EBERHARDT ROY ALFREDO 35749026
EBERHARDT ELISABET 17908740
EMMERT PATRICIA LUCIA 23582408
ENRIA RUBEN DARIO RAMON 18539104
ESCOBAR ROBERTO DANIEL 24655897
FAES MARCELO DAMIAN 23872518
FANTINI LORENA GUADALUPE BEATRIZ 27130571
FAVRE JUAN CARLOS 23345059
FAVRE MARIANA GUADALUPE 25244197
FERNANDEZ MARIANELA 29793684
FERNANDEZ GUILLERMO HUGO 26072664
FERREYRA PATRICIA MARIA GUADALUPE 23559810
FERREYRA MARINA SOLEDAD 24317820
FRANZEN LEANDRO JOSÉ 23422910
FRANZEN MIRTA BEATRIZ DEL ROSARIO 18555252
GAIDO GINA 33664890
GALEANO JULIÁN GASTÓN 28915470
GAMBA INGRID PAOLA 18444443
GARDIOL GRACIELA BEATRIZ 26773267
GARIGLIO MARCELO RUBEN 24160923
GARNICA MARIA LAURA 25616825
GERARDUZZI SUSANA RITA 18595144
GERSTNER SANDRA MARCELA 23350711
GERSTNER MARIA SOLEDAD 27770926
GIMENEZ CLAUDIO FABIO 17929397
GONZALEZ OMAR 17930028
HANG NORMA BEATRIZ 18106978
HARMACIJ ALEJANDRA ELISA 18106975
HEIM GRACIELA MARIA 17982771
HENNIN HUGO ALBERTO 28913225
HERRERA GUSTAVO FABIAN MARIO 22642973
HOFFMANN ALDO JOSE MARIA 17848448
HOFFMANN MAXIMILIANO JAVIER 37773550
HOYO SANDRA PATRICIA 27292458
HOYOS ROXANA ELIZABETH 24193300
HUCK JOSE LORENZO 17908738
IBARRA ANAHÍ MARICEL GUADALUPE 26607170
IMHOFF LEONOR TERESA 18443271
IMVINKELRIED MARINA GUADALUPE 26629777
IMVINKELRIED RUBÉN DARIO 18106944
JACQUIER MARTIN HERNAN 27292735
JACQUIER MARÍA DE LUJAN 17908726
KEHEN CARLOS ALBERTO 24444298
KERN ALEJANDRA INES 24571993
KLEIN GERMAN MARTIN 25244163
KLEIN MIGUEL ANGEL 17954490
KLOS GRISELDA EMILIA 25616818
KLOS MARIA ELENA 27641196
KLOSTER ALEJANDRA FABIANA 27532932
KOGEL VICTOR HUGO 17882331
LAGGER RUBÉN MARCELO 16860374
LASSO OSCAR DAVID 18010576
LEIKER JORGELINA ANALIA 27510322
LISA JUDITH EGLE 27511619
LOYEAU ADRIANA RAQUEL 14418568
MACEDO MIGUEL ANGEL 18206834
MAGLIA ADRIANA DEL CARMEN 23071827
MANASSERO AXEL NAHUEL 40277917
MANGEAUD IVANA ROSALIA 26404323
MARTIN EMA LUCY 14719508
MARTINELLI MIGUEL ANGEL 17353503
MARTINEZ GABRIELA FERNANDA 17897043
MARTINEZ CLAUDIO ROBERTO 18106941
MASSÈ ERNESTO MARTIN 29053356
MEDINA MÓNICA PATRICIA 22677320
MELGAREJO ANDREA PAOLA 25370774
MERLO JUAN DOMINGO 26055937
MEURZET RICARDO ABEL 24160949
MIÑO DIEGO RUBEN 26055945
MOIO MARCELA GUADALUPE 18560631
MONNEY LEANDRO JOSE 25651979
MONNEY CARLOS DANTE 18046817
MONTERO CESAR RICARDO 13947065
MORCILLO VIVIANA GUADALUPE 18106959
MORO JOSE HERNANDO 25720197
MOTTURA DANILO JUAN 17661668
NASTA NÉSTOR ANDRÉS 25329131
NEIFF SERGIO DARIO 23694895
NIERENBERGER OSCAR DANIEL 18238507
NORIEGA ZULMA YNÉS 17102108
OCHOA NORMA ALEJANDRA 18667428
OGGIER IRIS GUADALUPE 18519387
OSELLA DANIEL RAUL 18534850
OTTONELLI JOSE MARIA 23721900
PAEZ EVANGELINA SOLEDAD 28976610
PAPURELLO RENÉ ALBERTO 17930052
PERREN ANTONIO ADOLFO 16445513
PERREN GABRIEL IRINEO 23758053
PERREN MARCELO RAUL 18106907
PERREN SERGIO NESTOR 17367541
PETROSELLI HECTOR OSCAR 27292462
PIEDRABUENA CARMEN ALEJANDRA 37830780
PIÑERO SERGIO FABIAN 18046810
PRINA VIVIANA LIA 22514203
PROTTI VALERIA SOLEDAD 28332642
QUIROZ LUIS RENÉ 17990082
RACCA LUIS MIGUEL 23434273
RAMONDA CESAR DAMIAN 26055927
RAMONDA CLAUDIO ABEL 17783419
REY GUSTAVO JAVIER 18106943
ROBLES CORINA JUSTINA 25728812
ROLON ALICIA DEL CARMEN 20321013
ROMAGNOLI MARISEL VERÓNICA 29185144
RUIZ PATRICIA MIRIAM 26389562
RUIZ GRISELDA LUCIA GUADALUPE 18313470
RUIZ CARLOS ALBERTO 18000599
RUPPEN IVAN ULISES 24240085
RUSSI ANALIA VERÓNICA 22829689
SAID MARIA LILIANA 18106995
SALVA CARLOS ALBERTO 25280078
SALZMANN PATRICIA RAQUEL 22679809
SANSONE GUADALUPE VIVIANA 17876766
SANTÓN OSCAR 17955153
SATTLER JAVIER IGNACIO 18046824
SAUCEDO GUSTAVO CARLOS 18106933
SCHINNER LORENA BEATRIZ 26724375
SCHINNER GISELA ELIDA 28212514
SCHINNER SEBASTIAN DOMINGO BENJAMIN 29352874
SCHMÜTH VALERIA SOLEDAD 29345674
SCHUNK MARIA INES 18355010
SCOTTA ANDREA CLAUDIA 18106997
SERRA GABRIEL NORBERTO 28567496
SILVA NORMA BEATRIZ 22971316
SOSA CELIA DEL CARMEN 27868398
SOSA ERIKA VIVIANA 28931393
SOULIER GUSTAVO FABIAN 23027026
STANGAFERRO MALENA ISABEL 44766373
STANICH DANIEL RENÉ 27862184
STANICH ANA CLAUDIA 17897039
STOFFEL CARLOS ADRIÁN 26301905
STRADELLA MARIA EUGENIA 17899638
TOMATIS JUAN MANUEL 17611998
TOMBA ANGEL GABRIEL 45508484
TONIATTO GRISELDA DEL HUERTO 18587551
TORELLI CRISTIAN MARTÍN 24688660
TRONCOSO GLADIS DELFINA 17982778
UCEDO MARIA DE LOS ANGELES 28241137
VARAYOUD CARINA SOLEDAD 27862193
VAUDAGNA FABIÁN ERNESTO 17954486
VIERA MARCELO ADRIAN 18106985
VILLALBA MARIA ELISA 23254581
VIOTTI ROSANA FABIANA 17964451
VITELLI JUAN JOSE LUIS 22677307
WALKER GLADIS BEATRIZ 18106901
WEIHMÜLLER MARIELA BEATRIZ 21804114
WEINBERGER FERNANDO MARCELO 23027035
WEINBERGER CHRISTIAN RUDOLF 15004966
WEINZETTEL MARIA ROSA 18238506
YOST NESTOR ARIEL 18106964
YULLIER ANDRES GUSTAVO 23071788
ZAGAYNY MARCELO LUIS 18441728
ZEITER JUAN CARLOS 17055896
ZURBRIGGEN MARIA CELIA 18478977
ZURSCHMITTEN DANIEL ELIGIO 18046811