Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 17 de septiembre en el Suchón

Locales 17 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 17 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    CAROLINA BEATRIZ    29551654
ACQUATTI    GABRIEL AGUSTIN    18106938
ACUÑA    ALBERTO ALEJANDRO    26657294
ACUÑA    SONIA JORGELINA RAQUEL    37398053
ACUÑA    HUGO ALBERTO    17790522
ACUÑA    MARIA SOLEDAD    34865452
ALARCON    MARICEL ASUNCIÓN    29185109
ALARCON    ESMERALDA LUCIA    18106972
ALBERA    LEONEL    42559259
ALBORNOZ    CARLOS JAVIER    22780823
ALBRECHT    MARIA ALEJANDRA    17954480
ALEMANY    PABLO MARTIN    26423888
ALMADA    CARLOS ADRIAN    18523312
AMHERD    ARIEL ALBERTO    23872564
AMHERDT    SEBASTIAN PABLO    28928538
AMHERDT    ROBERTO LUIS    18046829
ANDRIAN    ANDREA ALICIA    24608309
ANDRIAN    JAVIER CEFERINO    24763705
ANDRIAN    JULIO FABIAN PAULINO    17982764
ARANDA    ANDREA DEL VALLE    28022819
ARCEL    NELSON DANIEL    17055897
AUDISIO    MARÍA ALEJANDRA    24232563
BADARIOTTI    ROXANA CLAUDIA    23350778
BATTAUZ    EDGARDO DANIEL    16272701
BECKER    FABIÁN RODOLFO    23350783
BEDINI    PAOLA VANINA    23758089
BELLON    MARCELO FABIAN    17954474
BERON    ESTELA DANIELA    23982820
BERÓN    ELIDA ANDREA    22627381
BERTOLE    MARIA EUGENIA    24160957
BERTOSSI    RENÉ ALCIDES    18106935
BERTOSSI    SERGIO ANTONIO    18544758
BESSONE    SANDRA GUADALUPE    23071808
BESSONE    MAURICIO ENZO    23350717
BESSONE    FERNANDO GUILLERMO    24688640
BIGLIANI    RODOLFO ENRIQUE    17055892
BORETTO    MARIANO    26301911
BOSCO    IGNACIO RAÚL    23582532
BRUCH    PERLA BEATRIZ    21984095
CABRAL    LORENA GUADALUPE    24763719
CABRAL    AQUILES EMANUEL    27474374
CACCIOLATTO    JOSE LUIS    14743200
CAILLET BOIS    ANGEL ARIEL    23162711
CALEGARI    CECILIA ANDREA    28513745
CAPAFONS    LORENA BEATRIZ    23532279
CAPELLINO    ELISABET SOLEDAD    25280044
CASTAGNOLA    MIRTA JORGELINA    16169646
CASTILLO    MARIA SOLEDAD    28249413
CEAGLIO    MARCELO LUIS    18502964
CEJAS    NORA GLADIS    18313337
CERATTO    JOSÉ MARÍA    26686824
CHAPELET    MONICA DEL VALLE    17954473
CHAVARINI    JOSE LUIS    14743016
COMAR    PATRICIA ANTONIA    13951056
CORIA CABRERA    NANCI ANDREA    18524572
COSTANZO    HECTOR ARMANDO    17873081
CRAVERO    MIGUEL ANGEL    18548125
CRESPO    CLARA AURELIA    17655387
CUFFIA    LUIS ALBERTO    17982817
DALL'ASTA    JUAN CARLOS    18106925
DAROS    GABRIEL FABIÁN    29180766
DAYER    MARCELO ALBERTO    18442086
DEJON    ANDREA GUADALUPE    26055936
DEJON    JOSE ANGEL    17929395
DEJÓN    ALEJANDRA VERÓNICA    25280086
DIAZ    MANUEL SIMON    17929392
DONA    FABIÁN ALEJANDRO    23698313
DONADIO    AGUSTINA CARLA    34466384
DONNET    MATIAS    28186204
DOSSIO    JUAN JOSE    26334738
EBERHARDT    MARIEL LORENA    24763720
EBERHARDT    ROY ALFREDO    35749026
EBERHARDT    ELISABET    17908740
EMMERT    PATRICIA LUCIA    23582408
ENRIA    RUBEN DARIO RAMON    18539104
ESCOBAR    ROBERTO DANIEL    24655897
FAES    MARCELO DAMIAN    23872518
FANTINI    LORENA GUADALUPE BEATRIZ    27130571
FAVRE    JUAN CARLOS    23345059
FAVRE    MARIANA GUADALUPE    25244197
FERNANDEZ    MARIANELA    29793684
FERNANDEZ    GUILLERMO HUGO    26072664
FERREYRA    PATRICIA MARIA GUADALUPE    23559810
FERREYRA    MARINA SOLEDAD    24317820
FRANZEN    LEANDRO JOSÉ    23422910
FRANZEN    MIRTA BEATRIZ DEL ROSARIO    18555252
GAIDO    GINA    33664890
GALEANO    JULIÁN GASTÓN    28915470
GAMBA    INGRID PAOLA    18444443
GARDIOL    GRACIELA BEATRIZ    26773267
GARIGLIO    MARCELO RUBEN    24160923
GARNICA    MARIA LAURA    25616825
GERARDUZZI    SUSANA RITA    18595144
GERSTNER    SANDRA MARCELA    23350711
GERSTNER    MARIA SOLEDAD    27770926
GIMENEZ    CLAUDIO FABIO    17929397
GONZALEZ    OMAR    17930028
HANG    NORMA BEATRIZ    18106978
HARMACIJ    ALEJANDRA ELISA    18106975
HEIM    GRACIELA MARIA    17982771
HENNIN    HUGO ALBERTO    28913225
HERRERA    GUSTAVO FABIAN MARIO    22642973
HOFFMANN    ALDO JOSE MARIA    17848448
HOFFMANN    MAXIMILIANO JAVIER    37773550
HOYO    SANDRA PATRICIA    27292458
HOYOS    ROXANA ELIZABETH    24193300
HUCK    JOSE LORENZO    17908738
IBARRA    ANAHÍ MARICEL GUADALUPE    26607170
IMHOFF    LEONOR TERESA    18443271
IMVINKELRIED    MARINA GUADALUPE    26629777
IMVINKELRIED    RUBÉN DARIO    18106944
JACQUIER    MARTIN HERNAN    27292735
JACQUIER    MARÍA DE LUJAN    17908726
KEHEN    CARLOS ALBERTO    24444298
KERN    ALEJANDRA INES    24571993
KLEIN    GERMAN MARTIN    25244163
KLEIN    MIGUEL ANGEL    17954490
KLOS    GRISELDA EMILIA    25616818
KLOS    MARIA ELENA    27641196
KLOSTER    ALEJANDRA FABIANA    27532932
KOGEL    VICTOR HUGO    17882331
LAGGER    RUBÉN MARCELO    16860374
LASSO    OSCAR DAVID    18010576
LEIKER    JORGELINA ANALIA    27510322
LISA    JUDITH EGLE    27511619
LOYEAU    ADRIANA RAQUEL    14418568
MACEDO    MIGUEL ANGEL    18206834
MAGLIA    ADRIANA DEL CARMEN    23071827
MANASSERO    AXEL NAHUEL    40277917
MANGEAUD    IVANA ROSALIA    26404323
MARTIN    EMA LUCY    14719508
MARTINELLI    MIGUEL ANGEL    17353503
MARTINEZ    GABRIELA FERNANDA    17897043
MARTINEZ    CLAUDIO ROBERTO    18106941
MASSÈ    ERNESTO MARTIN    29053356
MEDINA    MÓNICA PATRICIA    22677320
MELGAREJO    ANDREA PAOLA    25370774
MERLO    JUAN DOMINGO    26055937
MEURZET    RICARDO ABEL    24160949
MIÑO    DIEGO RUBEN    26055945
MOIO    MARCELA GUADALUPE    18560631
MONNEY    LEANDRO JOSE    25651979
MONNEY    CARLOS DANTE    18046817
MONTERO    CESAR RICARDO    13947065
MORCILLO    VIVIANA GUADALUPE    18106959
MORO    JOSE HERNANDO    25720197
MOTTURA    DANILO JUAN    17661668
NASTA    NÉSTOR ANDRÉS    25329131
NEIFF    SERGIO DARIO    23694895
NIERENBERGER    OSCAR DANIEL    18238507
NORIEGA    ZULMA YNÉS    17102108
OCHOA    NORMA ALEJANDRA    18667428
OGGIER    IRIS GUADALUPE    18519387
OSELLA    DANIEL RAUL    18534850
OTTONELLI    JOSE MARIA    23721900
PAEZ    EVANGELINA SOLEDAD    28976610
PAPURELLO    RENÉ ALBERTO    17930052
PERREN    ANTONIO ADOLFO    16445513
PERREN    GABRIEL IRINEO    23758053
PERREN    MARCELO RAUL    18106907
PERREN    SERGIO NESTOR    17367541
PETROSELLI    HECTOR OSCAR    27292462
PIEDRABUENA    CARMEN ALEJANDRA    37830780
PIÑERO    SERGIO FABIAN    18046810
PRINA    VIVIANA LIA    22514203
PROTTI    VALERIA SOLEDAD    28332642
QUIROZ    LUIS RENÉ    17990082
RACCA    LUIS MIGUEL    23434273
RAMONDA    CESAR DAMIAN    26055927
RAMONDA    CLAUDIO ABEL    17783419
REY    GUSTAVO JAVIER    18106943
ROBLES    CORINA JUSTINA    25728812
ROLON    ALICIA DEL CARMEN    20321013
ROMAGNOLI    MARISEL VERÓNICA    29185144
RUIZ    PATRICIA MIRIAM    26389562
RUIZ    GRISELDA LUCIA GUADALUPE    18313470
RUIZ    CARLOS ALBERTO    18000599
RUPPEN    IVAN ULISES    24240085
RUSSI    ANALIA VERÓNICA    22829689
SAID    MARIA LILIANA    18106995
SALVA    CARLOS ALBERTO    25280078
SALZMANN    PATRICIA RAQUEL    22679809
SANSONE    GUADALUPE VIVIANA    17876766
SANTÓN    OSCAR    17955153
SATTLER    JAVIER IGNACIO    18046824
SAUCEDO    GUSTAVO CARLOS    18106933
SCHINNER    LORENA BEATRIZ    26724375
SCHINNER    GISELA ELIDA    28212514
SCHINNER    SEBASTIAN DOMINGO BENJAMIN    29352874
SCHMÜTH    VALERIA SOLEDAD    29345674
SCHUNK    MARIA INES    18355010
SCOTTA    ANDREA CLAUDIA    18106997
SERRA    GABRIEL NORBERTO    28567496
SILVA    NORMA BEATRIZ    22971316
SOSA    CELIA DEL CARMEN    27868398
SOSA    ERIKA VIVIANA    28931393
SOULIER    GUSTAVO FABIAN    23027026
STANGAFERRO    MALENA ISABEL    44766373
STANICH    DANIEL RENÉ    27862184
STANICH    ANA CLAUDIA    17897039
STOFFEL    CARLOS ADRIÁN    26301905
STRADELLA    MARIA EUGENIA    17899638
TOMATIS    JUAN MANUEL    17611998
TOMBA    ANGEL GABRIEL    45508484
TONIATTO    GRISELDA DEL HUERTO    18587551
TORELLI    CRISTIAN MARTÍN    24688660
TRONCOSO    GLADIS DELFINA    17982778
UCEDO    MARIA DE LOS ANGELES    28241137
VARAYOUD    CARINA SOLEDAD    27862193
VAUDAGNA    FABIÁN ERNESTO    17954486
VIERA    MARCELO ADRIAN    18106985
VILLALBA    MARIA ELISA    23254581
VIOTTI    ROSANA FABIANA    17964451
VITELLI    JUAN JOSE LUIS    22677307
WALKER    GLADIS BEATRIZ    18106901
WEIHMÜLLER    MARIELA BEATRIZ    21804114
WEINBERGER    FERNANDO MARCELO    23027035
WEINBERGER    CHRISTIAN RUDOLF    15004966
WEINZETTEL    MARIA ROSA    18238506
YOST    NESTOR ARIEL    18106964
YULLIER    ANDRES GUSTAVO    23071788
ZAGAYNY    MARCELO LUIS    18441728
ZEITER    JUAN CARLOS    17055896
ZURBRIGGEN    MARIA CELIA    18478977
ZURSCHMITTEN    DANIEL ELIGIO    18046811

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