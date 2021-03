Mensaje del Intendente en la Apertura de Sesiones del Concejo – 4º Parte El Intendente Placenzotti, en su Mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias y en relación a la publicación en las redes sociales de Concejales y del Sindicato SITRAM, de una imagen trucada con un supuesto listado oficial de salarios de agentes municipales, expresó: ¨A esta altura, me voy a referir a la expresión pública manifestada por el Presidente de este Cuerpo, Concejal Gerstner: ¨cifra muy lejana de alguna funcionaria¨. Luego de esas afirmaciones, no me queda ninguna duda (es más, nunca la tuve) de quienes fueron los autores intelectuales y materiales de la difusión y reproducción en vuestras redes sociales y en la del Sindicato Municipal (SITRAM), de una imagen trucada, tapada y armada con papeles con membrete, que quieren hacerla aparecer como oficial, de un supuesto listado de salarios de agentes municipales. Un mínimo detalle sería suficiente para mostrar la falsedad de dicha imagen: no existe en el Municipio ningún listado de personal que no sea por orden alfabético. Tal vez con mentiras, agravios y difamaciones se pretendía justificar la sanción del Decreto Nº 129/20 que asignaba a cada Concejal un monto $174.747 por mes. Todos los meses del año 2021, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo estuvo en receso. Mentiras, agravios y difamaciones que atacaban a la Agente Municipal Silvia Godoy, quien tiene la mayor antigüedad en el Municipio de San Carlos Centro: 36 años. Procuradora, Abogada, Mediadora y Notaria. Se desempeña en la categoría 22 (la más alta en las Municipalidades de 2da Categoría) desde hace 24 años. Es la Coordinadora General del Municipio y no porque la haya designado este Intendente, o el anterior o el anterior del anterior. Es porque así está establecido en la LEY Nº 9.286 ESTATUTO Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - Capítulo IV - Agrupamiento administrativo - Artículo 10 - Personal Superior - Categoría 22: corresponde el cargo de Coordinador General. Y su remuneración también se rige por las normativas vigentes: sueldo establecido en Paritarias, de acuerdo a su categoría, título, dedicación, antigüedad. Y aquí muestro la planilla verdadera, la oficial, la que sale del sistema informático y administrativo del Municipio. Que como dije y corresponde, está por orden alfabético. Y puede observarse claramente el monto real percibido por la Agente Silvia Godoy: $129.710. Es decir, el 43% de lo que Uds. Sres. y Sras. Concejales publicaron en sus redes sociales y en la del Sindicato SITRAM. Mentiras, agravios y difamaciones a través de una imagen trucada, tapada y armada con papeles con membrete, que quieren hacerla aparecer como oficial¨.