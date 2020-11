Comunicado de la Comisión Directiva del Centro Recreativo Bartolomé Mitre respecto al agradecimiento a Real y Chavarini

La Comisión Directiva no solo no ha recibido ni ha sido informada de este subsidio otorgado por el Diputado Provincial Gabriel Real, según se expresa en el comunicado difundido a modo de agradecimiento, sino que además, no fue esta comisión ni ninguno de sus integrantes los que han redactado y enviado a los medios de comunicación dicho escrito, por lo cual se solicita que de la misma manera que se ha publicado un comunicado que no fue enviado por esta comisión directiva, también se publiquen estás líneas, corrigiendo el error de publicar una información errónea y no chequeada.

Si la sub comisión de bochas recibió el subsidio que se menciona, sabrán los integrantes de esta sub- comisión que antes de informárselo a los medios, se debe previamente y según los estatutos, comunicar a la comisión directiva central de la institución, en este caso Centro Recreativo Bartolomé Mitre, de la llegada de este o cualquier aporte. Lo que no ocurrió en este caso.

Estamos a favor de que nuestra institución siga creciendo y recibiendo aportes, pero de manera desinteresada y no con el objetivo de hacer “publicidad” política.