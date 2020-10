El propósito de la quiropraxia es facilitar "una mejor expresión de la vida” ¿Y usted cómo cuida su salud?

¿Se ha preguntado usted en qué “lugar” de sus prioridades pone la salud de su vida? Todos sabemos que, si no gozamos de buena salud, ninguna otra posesión es de importancia, no se puede trabajar bien, no disfrutamos nuestros hobbies, ni gozamos de sociabilizar con las demás personas; pero, ¿Qué hace usted para conservar su salud?

Si usted quiere progresar en su trabajo, ante todo necesita salud para tener energías, si quiere poder mejorar en el deporte que practica, su estado de salud es fundamental, si quiere poder realizar las cosas que le gustan, sólo debe contar con un buen estado de salud y la quiropraxia nos hace entender la salud desde un punto de vista no muy común en la sociedad pero que tiene cada vez más apoyo por parte de los especialistas.

El propósito de la quiropraxia es facilitar una mejor “expresión de la vida”, si comprendemos que la ausencia total de vida es la muerte, y que la existencia del completo bienestar es la vida, no cabe dudas de que un “malestar” es un punto intermedio en donde nuestro cuerpo no puede controlar de manera absoluta a nuestras funciones, no coordina por completo y de manera ergonómica la totalidad de nuestros órganos y tejidos.

En el estado de mal-estar el cuerpo presenta signos y síntomas (fiebre, contracturas, dolores, mareos, etc.) que pueden aparecer incluso hasta cuatro a seis años después de comenzar el periodo de “enfermedad” como un cáncer, piedras en los riñones, artritis, etc. Estas enfermedades no se desarrollan en unas pocas horas, sino que son el resultado de años de mal uso de nuestras estructuras y pérdida del control que nuestro sistema nervioso ejerce sobre ellas.

En la actualidad los hospitales están totalmente ocupados y es muy común que una persona verdaderamente enferma tenga necesidad de esperar turno hasta que se desocupe una cama para poder internarse.

Todos nuestros sanatorios, clínicas y hospitales están llenos de personas que hasta hace unos días atrás no presentaban ningún síntoma, y eso se da por la manera de que ¨cuidaban¨ su salud (o mejor dicho “no cuidaban”).

Por todo lo dicho anteriormente pensamos ¿Por qué sentarse a esperar que aparezcan los síntomas en lugar de cuidar nuestro cuerpo a partir de hoy?

No duden en consultar con los especialistas de Quiropraxis, los cuales se encuentran en el Centro Médico de la Piel ubicado en Belgrano 811 de la ciudad de San Carlos Centro, escribiendo un mensaje o llamando al 342 5244806, o por sus redes sociales se encuentran como QUIRO_PRAXIS.