San Carlos Sud: Nuevas excepciones a partir de hoy lunes 8 de junio según Decreto Provincial

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: habilitadas para funcionar en aquellas instituciones en las que se aseguren las condiciones de higiene y prevención, para realizar deportes grupales que no sean de contacto físico. No están permitidos los encuentros informales de deportes de contacto. El horario será de 7 hs. a 19 hs. y para mayores de 16 años, disponiendo de un sistema de turnos para que no se supere la cantidad de asistentes. Sin espectadores, y sin reuniones previas o posteriores a la práctica. Las instituciones deberán presentar un protocolo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien lo comunicará a la Secretaria de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Los concurrentes deberán llevar sus elementos de higiene personal, hidratación y prevención.

REUNIONES FAMILIARES Y/O AFECTIVAS: se habilitan reuniones familiares y/o afectivas, de hasta 10 personas, de la localidad o provenientes de hasta 30 km, los días Sábados, Domingos y feriados, entre las 9 hs. y las 19 hs., en domicilios particulares, siempre que se posibilite la adecuada ventilación y el distanciamiento personal, cumplimentando las medidas de prevención estipuladas.

BARES Y RESTAURANTES: con modalidad de reserva previa, garantizando el debido distanciamiento social entre los asistentes. Se puede ocupar simultáneamente hasta un máximo del 30% de la capacidad del local. Con medidas de desinfección para el calzado de los asistentes y la limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente. Previo a la apertura deberán presentar un protocolo de atención ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia.