La educación en tiempos de pandemia

Una escuela que busca sostener el aprendizaje a pesar de distancia física, es una escuela que valoriza el aprendizaje de contenidos, olvidando que la realidad que nos atraviesa va más allá de la adquisición de saberes.

Los tiempos que transcurren, son tiempos de espera, de pausa, de re-considerar nuevas formas de vincularnos y comunicarnos a través del aprendizaje.

Pero, pensar esto en momentos de incertidumbre, de temores, donde niños y adultos atraviesan momentos difíciles, resulta incierto.

En muchos casos el espacio familiar, no es el mismo para todos, es por ello que llevó a reivindicar la figura de los padres que hoy, bajo una tarea no sencilla, personifican al docente; pero no por ello se debe olvidar que su rol principal, es el de ser padres.

En este contexto nos preguntamos ¿Por qué los niños extrañan a sus compañeros?

¿Será la escuela entonces, el lugar privilegiado para gestar lazos? Claro que sí.

Pensamos a la escuela como un lugar donde no sólo se trabaja o se responde a la tarea, sino como un lugar de apoyo, de escucha, donde puedo expresarme mediante diversos recursos, lo que vivo, lo que siento y en donde también circula el afecto en el intercambio de preguntarme por el otro.

Entonces, es allí, donde aparece la escuela, no solo como transmisora de contenidos sino como un lugar de encuentros con un otro, que me mira, que me escucha, que me invita a jugar pero también, me enseña. No es cuestión de formato, sino de presencia y no el de estar ocupados, sino juntos.

En conclusión, no olvidemos, que habrá al fin un regreso a lo conocido, que calma ansiedades, que tranquiliza y en donde ya habrá tiempo para valorar cuales fueron los aprendizajes significativos que construimos en medio de una pandemia.

Luisina Ambordt

Lic. en Psicopedagogía

