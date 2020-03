Controles preventivos en el ingreso a San Carlos Sud

Policiales 23 de marzo de 2020

Personal de la Subcomisaria 6° de San Carlos Sud junto a la Inspectora de Tránsito de la Comuna local se encuentran realizando controles en el ingreso sur a la localidad, con el fin de evitar la entrada de personas que no tengan autorización ni forma de justificar la misma, así como también no se permite el ingreso de las personas que no acrediten mediante DNI su domicilio en San Carlos.