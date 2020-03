Espectacular remate en "El Cencerro"

Los interesados en acercar muebles, antigüedades, colchones, artículos del hogar, herramientas, materiales de construcción, etc (no se recibe electrodomésticos que no funcionan) para que sean rematados el sábado próximo, podrán hacerlo hasta este miércoles 4 de marzo por la tarde, jueves 5 de marzo todo el día o contactarse al teléfono 3404503572.