Apple anunció una presentación para el 28 de octubre y apuntaron a una nueva MacBook Pro con pantalla táctil

La cita será en Los Ángeles y, aunque la empresa no adelantó qué productos mostrará, los rumores apuntan a portátiles con pantalla OLED y otros equipos renovados.

Apple sumó una nueva cita a su calendario de lanzamientos y confirmó un encuentro para el próximo 28 de octubre en Los Ángeles. El anuncio despertó expectativas entre los seguidores de la marca, especialmente por los rumores que apuntan a una renovación de la línea MacBook Pro y a la posible llegada de pantallas táctiles en sus computadoras portátiles.

Apple prepara un evento para el 28 de octubre y crecen los rumores sobre los primeros MacBook Pro táctiles

La convocatoria fue difundida por Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, a través de un mensaje en redes sociales bajo el nombre “Pro and Tell”. Aunque la compañía invitó a periodistas y creadores de contenido, todavía no confirmó qué dispositivos serán presentados durante el evento.

Las principales especulaciones giran alrededor de los futuros MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Diversos reportes señalan que los equipos podrían incorporar pantallas OLED táctiles, además de los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max.

También se menciona la posible inclusión de Dynamic Island, una función que actualmente forma parte de algunos modelos de iPhone. De concretarse estas novedades, Apple modificaría una de las características que históricamente distinguieron a sus computadoras portátiles: la ausencia de controles táctiles sobre la pantalla.

Otros dispositivos que podrían renovarse

Además de los MacBook Pro, los rumores apuntan a una actualización del modelo más accesible de la línea, que podría incorporar un nuevo procesador M6. Ese mismo chip también llegaría a una próxima versión del iMac, según diferentes filtraciones.

Otro de los productos que genera expectativas es el iPad mini, que podría abandonar su panel LCD para adoptar una pantalla OLED, una tecnología que ya se utiliza en otros equipos de la compañía.

Por el momento, Apple no confirmó oficialmente ninguno de estos lanzamientos. Por eso, todas las características y equipos mencionados continúan siendo especulaciones basadas en filtraciones y reportes previos.

El evento del 28 de octubre servirá para conocer si Apple está dispuesta a dar un paso que durante años evitó: incorporar una pantalla táctil en las MacBook Pro. De confirmarse, también quedará por ver cómo adapta macOS a una experiencia de uso diferente, que combine teclado, trackpad y control táctil.

LA CIEN