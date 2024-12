En horas de la tarde de ayer, personal policial perteneciente a la Subcomisaria Primera URXI, procedió a identificar a un sujeto que se encontraba en inmediaciones de las calles Coronel Domínguez y Entre Ríos de Santa Clara de Buena Vista, quien no era conocido por los vecinos de la zona.

Lograron establecer que se trataba de un hombre oriundo de la provincia de Córdoba, el cual no contaba con ningún requerimiento judicial; no obstante al notar los uniformados que el mismo se estaría trasladando en una motocicleta Bajaj, no contando con documentación que acredite la propiedad del rodado, se consultó los sistemas informáticos nacionales estableciéndose que el rodado en cuestión contaba con un Pedido de Secuestro de la policía rosarina desde el mes de enero de 2024.

Ante ello se comunicó a la Fiscalía en turno y se procedió al secuestro del rodado y a la demora del involucrado hasta tanto se labren las actuaciones de rigor.