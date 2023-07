Se viene el 1° “Torneo de Fútbol Infantil Femenino Argentinito”

El principal objetivo del evento es generar un espacio de competencia y recreación que paralelamente permita visibilizar la disciplina combatiendo estereotipos.

En relación a la conformación de los equipos, la Sub 15 jugará con 11 futbolistas en cancha, la Sub 12 con 9, la Sub 10 con 7 y la Sub 8 con 7. En todos los casos se permitirán 5 cambios.

Instituciones como NOB de Rosario, Atlético Rafaela y el Club A. Unión de Santa Fe ya han confirmado su participación.

Florencia Avilés, Presidenta de la Subcomisión de Fútbol Femenino, y Luciana Mallarino, Tesorera, han manifestado que “Hace años era imposible imaginar la realización de eventos de esta magnitud que les den a las más pequeñas el lugar para disfrutar y practicar junto a otras la disciplina que aman. Sin embargo hoy nos encontramos proyectando un torneo competitivo que espera recibir a clubes de toda la región”.

Por informes e inscripciones comunicarse a través de las redes sociales del club, @argentinosc.