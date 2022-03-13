Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 14 de marzo

Locales 13 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 14 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AHUMADA    MARIA CECILIA    20179900
ALBORNOZ    MARIA ELSA RAMONA    5579076
ALBRECHT    LETICIA CATALINA    3990254
ALBRECHT    LUCINDO REINALDO    6245379
AMBORDT    FABIAN ABEL    18106962
AMBORT    LERIS BLANCA ELISA    3892536
AMBORT    ONELIA CLORINDA    4755978
AMHERD    JULIO PABLO    6240470
AMHERDT    REINALDO FLORENTINO    6244954
ARAGON    ESTELA MARÍA DEL ROSARIO    17247913
ARALLA    JUAN CARLOS    6250132
AVILA    ELVIO CONRADO    6261163
BACHMANN    MARTHA OFELIA    4412667
BALLARINO    PATRICIA AMELIA    20546074
BARLATEY    BELKIS ROSITA    3990161
BARLETTA    MARIA TERESA ALEJANDRINA    5435689
BASSI    MIRTA LEONOR    5122062
BATALLA    GUILLERMO DAVID    16629458
BEDINI    ORFELIA MANDA    6101165
BELLON    MARCELO FABIAN    17954474
BELTRAMINO    ROMEO ALFREDO    8501153
BENASSI    EMILIA ROSA GUADALUPE    5122035
BENZO    IRMA ISABEL    5122099
BERARDO    JORGE ALBERTO    6261117
BERRA    OSVALDO JOSÉ    6206500
BERTOLE    DELIA ERSILDA    4648972
BERTOSSI    JAQUELINA MARIELA    20140035
BERTOSSI    IDERMO EDUARDO    6261104
BERTOSSI    ALCIDES ONELIO    6261134
BERTOSSI    NELSON ANACLETO    6261164
BESSONE    MIGUEL ANGEL    6261116
BOCASSI    ELSA ESTER    4648977
BOILEAU    MARIA DEL CARMEN    4233403
BOLLA    JUAN CARLOS    6253285
BONATTI    MABEL ANGELA    14928408
BORGHETTI    MARIA ESTHER CATALINA    3340150
BORGOGNO    EDUARDO LUIS    6300755
BOUHIER    ABEL ANGEL    6261194
BOVO    CARLOS ESTEBAN    6259723
BRAVIN    MARIA CRISTINA    4954806
BROTZMAN    MARIA ELVIRA    2346458
CABRERA    ERNESTO AMBROSIO    6261148
CAMUZZI    JUAN BAUTISTA    7881475
CAPOVILLA    ELVIO ANGEL    6258418
CASALEGNO    MARTA ESTER    5122017
CEJAS    ELDA ANALIA    18543214
CHIARELLI    BEATRIZ CRISTINA    5206430
CHIARO    ROSANA BEATRIZ    14612899
CHIVILO    ELENA CELIA    4878614
CINQUINI    CLAUDIA ANDREA    18478846
CINQUINI    ALBERTO MANUEL    5941223
CITRONI    WALDEMAR FERNANDO    6253225
CLAUSEN    RAUL EDGAR    6249229
CLAUSEN    NILDA TERESITA    5285447
CLAUSEN    MARIA CRISTINA    5285448
COLLA    NORMA LUCÍA    5122048
COLOMBA    OLGA    5165002
COLOMBO    ADIA EDEL    1687298
COLOMBO    DORA TERESA ROSA    4882508
COLUSSI    RICARDO MARINO    6257124
CORONEL    RAQUEL MANUELA    5598181
CORTES    MIRTA TERESITA    4874911
DEJON    NANCI NOEMÍ    20158590
DEL BARCO    ALBERTO ANTONIO    6261177
DENIS    JACINTA JOSEFA    1687329
DENIS    ELSA    4221214
DENIS    MARIO    6258427
DI BERNARDINI    JORGE ENRIQUE    6261362
DOMINGORENA    LUIS ANGEL    6261140
EBERHARDT    SARA ROSA    5165009
EBERHARDT    REMIGIO JOSE    6253278
EHRSAM    DORA BERTA    4750760
EIER    HECTOR IGNACIO    6258170
ENGEL    PABLO SANTIAGO    6238847
ERBA    HUGO NELSON    6253761
ETELECHEA    JORGELINA ZENAIDA    5206965
EYMANN    GUILLERMO    5918169
FAVRE    RENÉ RUBÉN    6253279
FERRERO    NELLY ROSA LUISA    5122021
FERREYRA    JOSE MARIA    6257155
FRANZEN    NATALIO ADOLFO    6244495
FRANZEN    ELENA    3988044
FREIJO    MARTA DEL CARMEN    4940116
GAUCHAT    NORMA RITA    17353557
GERSTNER    LEANDRO OSVALDO    6261197
GIMENEZ    EVA    5632301
GIROD    HUGO AGUSTÍN    6253302
GODOY    SILVIA OLGA    16450508
GONZALEZ    ADELA    3591040
GONZALEZ    RAMILCIA NORA    5424542
GONZALEZ    LUIS EDUARDO    8501763
GOSSO    CARLOS ALBERTO    6261149
GSCHWIND    DELIA ALICIA    5122060
GUNDI    RAQUEL CELINA    2876773
GURI    MARTA TERESITA    5122085
HECK    DIONISIO ALFREDO    5940993
HEINZEN    GLADYS EDIT    3990515
HISCHIER    MIRTA JUANA    5122013
HOFFMANN    ALBERTO JOSE    6253357
HOYO    STELLA MARIS    14834778
IGLESIAS    NORBERTO ALDO    6262270
IMHOFF    NESTOR FABIÁN    17353516
IMHOFF    DELMIRO CORNELIO    6244974
IMVINKELRIED    MARTA ANGELITA    3990175
IMWINKELRIED    ESTER LUCIA    3340119
INGARAMO    LAURA PATRICIA    16629537
JACOBI    ANITA BEATRIZ    3990291
JULLIER    ALICIA EUFROSINA    4233410
KLEIN    PATRICIA DEL LUJAN    20823706
KLEIN    ORTELIO ORDIS    6263786
KLEIN    EDUARDO JOSE    8501164
KLOSTER    MARÍA ELVIRA    4103715
KLUCZKIEWICZ    JUAN ANTONIO    6062290
KUCHEN    RICARDO RUBEN    6253276
LEDESMA    MARÍA DEL CARMEN    5431050
LEIKER    MARIA CRISTINA    16629446
LEIKER    BENITO    6258531
LIRUSSO    ALBERTO CARLOS    18106950
LUQUE    ISABEL MERCEDES    3990259
MAGLIA    JUAN LEONIDAS    6253269
MALETTI    STELLA MARIS ROSA    5122044
MANCHAO    ANGEL NICOLAS    6232869
MANSILLA    MARIA ESTER    16125812
MARTINETTO    LIDIA ALICIA    3963436
MAZZIA    LUCIA MARIA    4221266
MEDINA    PEDRO ALBERTO    14743007
MEYNET    LEONILDA ELENA    1687374
MEYNET    IRMA TERESA    2744671
MIGNOLA    ELBIO FEDERICO    6249360
MINARI    MARTA RITA    4973610
MONDINO    EDGARDO FABIÁN    16719665
MONZON    ELBA ELISA    4221399
MOREL    CLORINDA ALBERTINA    4648981
MORO    GLADIS ESTHER    4221247
MORO    NELVIS ELIDA    5122067
MUJICA    JOSEFA MARGARITA    5122089
MULLER    VIVIANA CLORINDA    16561035
MULLER    MARIA ESTER    5122069
MÜLLER    ELDA MARIA    4920525
NICOLLIER    NILDA INÉS    17057241
NOIRGEAN    JUAN CARLOS    17752791
NOTTA    ANTONIO JOSÉ    8501160
OJEDA    NORMA EVA    5153114
OLIVO    ANA MARIA    5122084
OLOCCO    LUCIA DEL CARMEN    4221376
PASCHETTA    IRIS ROSA    3990173
PASCUTTI    MIRTHA LUISA ANTONIA    4920539
PERALTA    MIRTA ESTER    5122053
PEREZ    GENARA    4221235
PEREZ    ADEMAR OSCAR    6261187
PERIOTTI    DARIO MODESTO    6258416
PERREN    MARIANA    6124643
PERREN    OLGA BEATRIZ    4755983
PERREN    LUCIANO LEONARDO    6258443
PERREN    ONELIA NIDIA    5285410
PERRIG    RITA ESTER    14320653
PILLONEL    JUAN DOMINGO    6261165
PINI    RICARDO ANGEL JOSÉ    6261145
PINTO    CELIA HAYDEÉ    3938206
POCHETTINO    DARIO ENZO    17612101
PORTIGLIATTI    EDUARDO CEFERINO    6261113
PRADO    RITA PASCUALINA    4889678
PRATTO    MARIA DEL CARMEN    20563764
PRIMO    CLAUDIA BEATRIZ    16561006
PRIMO    ELDO MIGUEL    6258421
PRIMO    DORA BEATRIZ    5122078
PROPST    LUIS ANTONIO    6253266
PUZ    MARIA ESTER    5122006
RACCIATTI    VICENTA SOFIA    5436755
RAMIREZ    AGUEDA DOMICIANA    4614703
RAMSEYER    IRIS NORMA    4648951
REGNER    MIGUEL ANGEL    14743098
REIBLE    JULIO CESAR    16271622
RIOS    SILVIA SUSANA    17367536
RIOS    EDELMIRO RICARDO    8500183
RIVA    GRACIELA MARÍA    3990174
RODA    ADELMA GLADIS    4203236
ROMERO    MYRTHA ROSA    4233457
ROSTAGNO    ANA TERESA    5122037
ROZAS    MARIA LUISA    4951967
RUIZ    JOSE MANUEL    8031036
RUPPEN    OFELIA MARÍA    3989680
SALVA    NELLY LEONOR    3990135
SALZMAN    ANCELMO RAÚL    6225939
SANCHEZ    GLADIS NORMA    5628071
SANDOVAL    NÉLIDA    5122196
SATTLER    ELDO MIGUEL    17353513
SATTLER    DELIA MARIA    2967774
SCÁNDOLO    OLINDA LUCÍA    3963537
SCHMIDHALTER    CARLOS ALBERTO    8501172
SCHMITHALTER    LUISA ANA    3958651
SCHWINDT    NORMA DOMINGA    5122056
SCOTTA    GRACIELA ELBA    5122022
SEJAS    NORMA ROSA    5122070
SIVERA    JUAN CARLOS    6249251
SOKOLOWSKY    IRMA MARGARITA    5460494
SORIA    IVÁN PEDRO    8501746
SOTO    MÓNICA PATRICIA    16561018
SOTO    ELSA ADRIANA    16629481
STALDER    BELKIS TERESA    18046793
STANICH    ELVA SANTINA    4648963
SUAREZ    MARIA DEL CARMEN    3989950
THEILER    BETY ESTHER    4221241
TORRES    ANTONIA    4756017
TOSELLO    MARÍA TERESA    4221394
TOURN    RITA GUADALUPE    14612898
TRAVACHINO    MIGUEL ANGEL    6261186
VERWIMP    RITA TERESA    4221304
VICENTIN    REGINA ANTONIA    4270562
VIERA    MARTA OFELIA    5122061
VILLALBA    JOSÉ LORENZO    6257989
VILLAN    EMA    5381657
VUAGNOUX    JORGE ALBERTO    6249210
WAGNER    PEDRO HECTOR    6264796
WILLINER    DANIEL RAMON    6263782
WITTMANN    LIDIA MARIA    4794025
YAGGI    CARMEN MARINA    4412676
YOST    NORMA CATALINA    4755989
ZANUTTINI    GERARDO RUFINO    6219091
ZARATE    MARIA ELENA    5165017
ZEITER    MIGUEL ANGEL    6244646
ZEITER    FIDELA JOSEFINA    5122083
ZINGERLING    JUAN DIONICIO    6240498
ZURBRIGGEN    GERMAN DANIEL    18567932
ZURSCHMITTEN    ELDO ANGEL    6264859

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