Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 14 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
AHUMADA MARIA CECILIA 20179900
ALBORNOZ MARIA ELSA RAMONA 5579076
ALBRECHT LETICIA CATALINA 3990254
ALBRECHT LUCINDO REINALDO 6245379
AMBORDT FABIAN ABEL 18106962
AMBORT LERIS BLANCA ELISA 3892536
AMBORT ONELIA CLORINDA 4755978
AMHERD JULIO PABLO 6240470
AMHERDT REINALDO FLORENTINO 6244954
ARAGON ESTELA MARÍA DEL ROSARIO 17247913
ARALLA JUAN CARLOS 6250132
AVILA ELVIO CONRADO 6261163
BACHMANN MARTHA OFELIA 4412667
BALLARINO PATRICIA AMELIA 20546074
BARLATEY BELKIS ROSITA 3990161
BARLETTA MARIA TERESA ALEJANDRINA 5435689
BASSI MIRTA LEONOR 5122062
BATALLA GUILLERMO DAVID 16629458
BEDINI ORFELIA MANDA 6101165
BELLON MARCELO FABIAN 17954474
BELTRAMINO ROMEO ALFREDO 8501153
BENASSI EMILIA ROSA GUADALUPE 5122035
BENZO IRMA ISABEL 5122099
BERARDO JORGE ALBERTO 6261117
BERRA OSVALDO JOSÉ 6206500
BERTOLE DELIA ERSILDA 4648972
BERTOSSI JAQUELINA MARIELA 20140035
BERTOSSI IDERMO EDUARDO 6261104
BERTOSSI ALCIDES ONELIO 6261134
BERTOSSI NELSON ANACLETO 6261164
BESSONE MIGUEL ANGEL 6261116
BOCASSI ELSA ESTER 4648977
BOILEAU MARIA DEL CARMEN 4233403
BOLLA JUAN CARLOS 6253285
BONATTI MABEL ANGELA 14928408
BORGHETTI MARIA ESTHER CATALINA 3340150
BORGOGNO EDUARDO LUIS 6300755
BOUHIER ABEL ANGEL 6261194
BOVO CARLOS ESTEBAN 6259723
BRAVIN MARIA CRISTINA 4954806
BROTZMAN MARIA ELVIRA 2346458
CABRERA ERNESTO AMBROSIO 6261148
CAMUZZI JUAN BAUTISTA 7881475
CAPOVILLA ELVIO ANGEL 6258418
CASALEGNO MARTA ESTER 5122017
CEJAS ELDA ANALIA 18543214
CHIARELLI BEATRIZ CRISTINA 5206430
CHIARO ROSANA BEATRIZ 14612899
CHIVILO ELENA CELIA 4878614
CINQUINI CLAUDIA ANDREA 18478846
CINQUINI ALBERTO MANUEL 5941223
CITRONI WALDEMAR FERNANDO 6253225
CLAUSEN RAUL EDGAR 6249229
CLAUSEN NILDA TERESITA 5285447
CLAUSEN MARIA CRISTINA 5285448
COLLA NORMA LUCÍA 5122048
COLOMBA OLGA 5165002
COLOMBO ADIA EDEL 1687298
COLOMBO DORA TERESA ROSA 4882508
COLUSSI RICARDO MARINO 6257124
CORONEL RAQUEL MANUELA 5598181
CORTES MIRTA TERESITA 4874911
DEJON NANCI NOEMÍ 20158590
DEL BARCO ALBERTO ANTONIO 6261177
DENIS JACINTA JOSEFA 1687329
DENIS ELSA 4221214
DENIS MARIO 6258427
DI BERNARDINI JORGE ENRIQUE 6261362
DOMINGORENA LUIS ANGEL 6261140
EBERHARDT SARA ROSA 5165009
EBERHARDT REMIGIO JOSE 6253278
EHRSAM DORA BERTA 4750760
EIER HECTOR IGNACIO 6258170
ENGEL PABLO SANTIAGO 6238847
ERBA HUGO NELSON 6253761
ETELECHEA JORGELINA ZENAIDA 5206965
EYMANN GUILLERMO 5918169
FAVRE RENÉ RUBÉN 6253279
FERRERO NELLY ROSA LUISA 5122021
FERREYRA JOSE MARIA 6257155
FRANZEN NATALIO ADOLFO 6244495
FRANZEN ELENA 3988044
FREIJO MARTA DEL CARMEN 4940116
GAUCHAT NORMA RITA 17353557
GERSTNER LEANDRO OSVALDO 6261197
GIMENEZ EVA 5632301
GIROD HUGO AGUSTÍN 6253302
GODOY SILVIA OLGA 16450508
GONZALEZ ADELA 3591040
GONZALEZ RAMILCIA NORA 5424542
GONZALEZ LUIS EDUARDO 8501763
GOSSO CARLOS ALBERTO 6261149
GSCHWIND DELIA ALICIA 5122060
GUNDI RAQUEL CELINA 2876773
GURI MARTA TERESITA 5122085
HECK DIONISIO ALFREDO 5940993
HEINZEN GLADYS EDIT 3990515
HISCHIER MIRTA JUANA 5122013
HOFFMANN ALBERTO JOSE 6253357
HOYO STELLA MARIS 14834778
IGLESIAS NORBERTO ALDO 6262270
IMHOFF NESTOR FABIÁN 17353516
IMHOFF DELMIRO CORNELIO 6244974
IMVINKELRIED MARTA ANGELITA 3990175
IMWINKELRIED ESTER LUCIA 3340119
INGARAMO LAURA PATRICIA 16629537
JACOBI ANITA BEATRIZ 3990291
JULLIER ALICIA EUFROSINA 4233410
KLEIN PATRICIA DEL LUJAN 20823706
KLEIN ORTELIO ORDIS 6263786
KLEIN EDUARDO JOSE 8501164
KLOSTER MARÍA ELVIRA 4103715
KLUCZKIEWICZ JUAN ANTONIO 6062290
KUCHEN RICARDO RUBEN 6253276
LEDESMA MARÍA DEL CARMEN 5431050
LEIKER MARIA CRISTINA 16629446
LEIKER BENITO 6258531
LIRUSSO ALBERTO CARLOS 18106950
LUQUE ISABEL MERCEDES 3990259
MAGLIA JUAN LEONIDAS 6253269
MALETTI STELLA MARIS ROSA 5122044
MANCHAO ANGEL NICOLAS 6232869
MANSILLA MARIA ESTER 16125812
MARTINETTO LIDIA ALICIA 3963436
MAZZIA LUCIA MARIA 4221266
MEDINA PEDRO ALBERTO 14743007
MEYNET LEONILDA ELENA 1687374
MEYNET IRMA TERESA 2744671
MIGNOLA ELBIO FEDERICO 6249360
MINARI MARTA RITA 4973610
MONDINO EDGARDO FABIÁN 16719665
MONZON ELBA ELISA 4221399
MOREL CLORINDA ALBERTINA 4648981
MORO GLADIS ESTHER 4221247
MORO NELVIS ELIDA 5122067
MUJICA JOSEFA MARGARITA 5122089
MULLER VIVIANA CLORINDA 16561035
MULLER MARIA ESTER 5122069
MÜLLER ELDA MARIA 4920525
NICOLLIER NILDA INÉS 17057241
NOIRGEAN JUAN CARLOS 17752791
NOTTA ANTONIO JOSÉ 8501160
OJEDA NORMA EVA 5153114
OLIVO ANA MARIA 5122084
OLOCCO LUCIA DEL CARMEN 4221376
PASCHETTA IRIS ROSA 3990173
PASCUTTI MIRTHA LUISA ANTONIA 4920539
PERALTA MIRTA ESTER 5122053
PEREZ GENARA 4221235
PEREZ ADEMAR OSCAR 6261187
PERIOTTI DARIO MODESTO 6258416
PERREN MARIANA 6124643
PERREN OLGA BEATRIZ 4755983
PERREN LUCIANO LEONARDO 6258443
PERREN ONELIA NIDIA 5285410
PERRIG RITA ESTER 14320653
PILLONEL JUAN DOMINGO 6261165
PINI RICARDO ANGEL JOSÉ 6261145
PINTO CELIA HAYDEÉ 3938206
POCHETTINO DARIO ENZO 17612101
PORTIGLIATTI EDUARDO CEFERINO 6261113
PRADO RITA PASCUALINA 4889678
PRATTO MARIA DEL CARMEN 20563764
PRIMO CLAUDIA BEATRIZ 16561006
PRIMO ELDO MIGUEL 6258421
PRIMO DORA BEATRIZ 5122078
PROPST LUIS ANTONIO 6253266
PUZ MARIA ESTER 5122006
RACCIATTI VICENTA SOFIA 5436755
RAMIREZ AGUEDA DOMICIANA 4614703
RAMSEYER IRIS NORMA 4648951
REGNER MIGUEL ANGEL 14743098
REIBLE JULIO CESAR 16271622
RIOS SILVIA SUSANA 17367536
RIOS EDELMIRO RICARDO 8500183
RIVA GRACIELA MARÍA 3990174
RODA ADELMA GLADIS 4203236
ROMERO MYRTHA ROSA 4233457
ROSTAGNO ANA TERESA 5122037
ROZAS MARIA LUISA 4951967
RUIZ JOSE MANUEL 8031036
RUPPEN OFELIA MARÍA 3989680
SALVA NELLY LEONOR 3990135
SALZMAN ANCELMO RAÚL 6225939
SANCHEZ GLADIS NORMA 5628071
SANDOVAL NÉLIDA 5122196
SATTLER ELDO MIGUEL 17353513
SATTLER DELIA MARIA 2967774
SCÁNDOLO OLINDA LUCÍA 3963537
SCHMIDHALTER CARLOS ALBERTO 8501172
SCHMITHALTER LUISA ANA 3958651
SCHWINDT NORMA DOMINGA 5122056
SCOTTA GRACIELA ELBA 5122022
SEJAS NORMA ROSA 5122070
SIVERA JUAN CARLOS 6249251
SOKOLOWSKY IRMA MARGARITA 5460494
SORIA IVÁN PEDRO 8501746
SOTO MÓNICA PATRICIA 16561018
SOTO ELSA ADRIANA 16629481
STALDER BELKIS TERESA 18046793
STANICH ELVA SANTINA 4648963
SUAREZ MARIA DEL CARMEN 3989950
THEILER BETY ESTHER 4221241
TORRES ANTONIA 4756017
TOSELLO MARÍA TERESA 4221394
TOURN RITA GUADALUPE 14612898
TRAVACHINO MIGUEL ANGEL 6261186
VERWIMP RITA TERESA 4221304
VICENTIN REGINA ANTONIA 4270562
VIERA MARTA OFELIA 5122061
VILLALBA JOSÉ LORENZO 6257989
VILLAN EMA 5381657
VUAGNOUX JORGE ALBERTO 6249210
WAGNER PEDRO HECTOR 6264796
WILLINER DANIEL RAMON 6263782
WITTMANN LIDIA MARIA 4794025
YAGGI CARMEN MARINA 4412676
YOST NORMA CATALINA 4755989
ZANUTTINI GERARDO RUFINO 6219091
ZARATE MARIA ELENA 5165017
ZEITER MIGUEL ANGEL 6244646
ZEITER FIDELA JOSEFINA 5122083
ZINGERLING JUAN DIONICIO 6240498
ZURBRIGGEN GERMAN DANIEL 18567932
ZURSCHMITTEN ELDO ANGEL 6264859