Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana martes 21 de diciembre en el Suchón

Locales 20 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana martes 21 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    NÉLIDA BEATRIZ    13274106
AIMARETTI    MARCOS GUSTAVO    45215048
ALASINO    ANA INÉS    3639756
ALBERA    BASTIAN NICOLÁS    55796931
ALBORNOZ    LIDIA MARIA    3964460
ALBRECHT    FRANCISCO ROBERTO    41733380
ALBRECHT    VICTORIA BELEN    44810750
AMBORT    ENZO DANTE    44810749
AMBORT WALKER    AGUSTÍN PEDRO    55796935
BAEZ    PIETRO VALENTÍN    55535435
BARRIOS    LUDMILA AINHOA    55535426
BELTRAN    FELIPE    55931242
BERTAINA    ALFREDO ROQUE    6305114
BERTONE    EMA    55929486
BOLLA    CARMEN RITA BENJAMINA    1687331
BORETTO    REINALDO JUAN    10058150
BORMIOLI CENCI    MILAGROS ANTONIA    41086839
BUGDAHL    MARTINA PILAR    56299506
CARLOTTA    ANA LUZ    55795398
CARROZZA    MARI ROSA PASCUALINA    6622197
CASAFU    REGINA    2634770
CASALES ESPARZA    VERÓNICA VANESA    23939101
CASTELLARIN    HÉCTOR LUIS    6242677
Castro ruiz    JULYAN andres    95583307
CHAVARINI    DELFINA MARIA    55931839
Chervat    Mateo ignacio    55930113
CHIAPPO    NORMA TERESA    18175481
Cian    Sebastian    52636302
CLAUSSEN    FEDERICO HECTOR    35033738
COLAUTTI    PAULINA BELEN    49924661
COLAUTTI    MATEO BAUTISTA    52636169
COLLA    MIGUEL ANGEL    6244531
CONTIGIANI    DELIA LUCÍA    5973634
COOKE TOSI    JUAN JUSTO    55796920
CORTES    AURORA    2476512
DALINGER    NAZARENA ROCÍO    55929439
DALL' ASTA    MIGUEL ANGEL    6244543
DAROS    GISELA    34474282
DEMICHELIS    IGNACIO    55535416
Destefanis    Joel    50122116
Dietrich    Julieta    55932543
EMMERT    INES DEL CARMEN    749684
ENCINA QUISPE    TIFFANY BRITGHIT    55796674
ERNI    AGUSTINA EDITH    45343414
ESCALANTE    LUZ IRINA    56020752
ESCOBAR    INOSENCIA MARTHA    4147480
FAES    BENICIO MARTÍN    55535447
FAVRE    MARTA CECILIA ZITA    5165035
Fernández    PAULIna    55654963
FERREYRA    JUAN PABLO    56162489
FLORES    INES CLOTILDE    6843387
FOLETTO    BRAULIO    56163090
FRANCO    OSVALDO AGUSTÍN    41941669
GABRIEL    RUBEN DARIO    16605658
GAITAN    DORA BEATRIZ    3959688
GALIANO    ALEJO ADRIAN    45214834
GALLO    MAGDALENA LUCIA    93228226
GALVÁN    MÍA FRANCESCA    55654964
GARBARINI BRODBECK    RAÚL    55535441
GERSTNER    ROSA MARÍA    3916029
GIACOMINO    ERMELINDA CARMEN    3340115
GIACOSA    ALDO ANGEL    6242237
GIACOSA    GENARO    56163031
GIAY    VILMAR JOSÉ    6198718
GIGENA    ISIDORO JOSE    5408788
GIMENEZ    VICTOR HUGO    16561071
Gimenez    Xiomara Ofelia    52363514
GIONE    FERNANDO JOAQUIN    44062779
GIORIA    EMA ISOLINA    6136861
GODOY    MATHEO ROMÁN EMILIO    56159243
GOLOSETTI BERNARDI    LORENZO    55931209
GOMEZ STEPFER    ALEJO    55796937
GONZALEZ    CANDELA SOFIA    44289447
GRANDOLI    AURORA    3892534
GRIGNAFINI    HAYDEE BLANCA    591686
Grill    Clara    56163131
HAMMERLY    MARÍA ELENA    3894719
Hammerly    Owen james    55932461
HILGERT PERALTA    ANTONIO    55796914
HOFFMANN    HAYDEE JOSEFA    6486723
HOFFMANN    FRANZ    55797764
IBAÑEZ    VALENTINA    55535428
IBARRA    MAITE DANIELA    55535443
IMHOFF    NORMA CRESENCIA    3967385
IMHOFF    LILIANA MARIA    8786416
IMHOFF    ARACELIS TERESITA    3963339
IMSAND    MÍA AGUSTINA    55535418
INDERKUMER    ANGELA MIRICIA    3897127
INGARAMO    IGNACIO ALFREDO    6244524
JAGOU YUSCHAK    ADRIÁN FERNANDO    28731313
JULLIER    IMELDA CRECENCIA    2967730
KERN FARIAS    FRANCHESCA    55796936
KHEN    FLORA TEREZA    3958424
KOGEL    PEDRO MAURICIO    6240702
KUCHEN    NILDA MARIA    6125836
LAGGER    MIGUEL ANGEL FRANCISCO    6233819
LAGGER    ALCIDES HECTOR FEDERICO    6208177
LANFRANCO    AMPARO    55535421
LANGONI    CIELO    55716984
LEDERHOS    SEBASTIÁN EDUARDO    25926455
LENCINA    LIDIA BEATRIZ    5395138
LEPENIES    ERNA BEATRIZ    3340158
LETERHOS    CARLOS ALBERTO JONATAN    40705498
Lopez    Benjamin    56379756
MAGNIN    EMILIO HECTOR    6242214
MALDONADO    IMANOL    55929403
MALETTI    WILDER ANGEL    6228279
MANGEAUD    LUMILA SOLEDAD    33120608
MARIN    MYRIAM    3340163
MARTINELLI    ENZO FRANCISCO    6244538
Martinelli    Ignacio    55795284
MARTINEZ    NÉLIDA INÉS    22995514
MARTINEZ    PAULA    36619031
MARTINEZ    YOSELÍN BERENICE    55930888
Martínez    Martín    33778128
MARTINI    JUAN CARLOS    6305120
MAURER    YOLANDA INÉS    3677869
MÁZZARO    IRIDES ISABEL    6088044
MEDINA    MAILÉN NÉLIDA    44524236
MELLANO    MARGARITA CATALINA    3958430
MENENDEZ    LUDMILA ESTEFANÍA    42926816
MERLO    ELGA MARIA CATALINA    6127727
MEYNET    LIDIA LUISA    3894991
MEYNET    EMMA    55535445
MICHELUTTI    HAYDEE AMELIA    2954868
MICHLIG    NICOLÁS DANIEL    43124514
MIÑO    JOSEFINA    55795271
MOINE    ALFREDO DEONISIO    2390047
MORAGUEZ    ALEJO FERNANDO    55796911
MORALES    ISOLINA MÁXIMA    6124652
MOSQUEDA    RAUL OSCAR    7708014
MOSSELLO    MARÍA DEL CARMEN    3896585
MÜLLER    LUCINDO CELESTINO    6244537
NESSIER    EDITH MARIA DE LOURDES    3958661
NISSIO SCHAUFLER    CAMILA    55535442
NOTTA    IDILIO ANTONIO    6229365
NOVOA    JONATAN DANIEL    37199053
NOVOA    ANDRÉS NICOLÁS    40036213
ORONA    TILMA LIDIA ESTHER    4105262
ORTEGA    BRUNO    44865250
ORTIZ    ELIDA    4090381
PALACIOS    GENARO BENJAMÍN    56622915
PEREYRA    CARLOS SEBASTIAN    35743835
PEREYRA    FELISA LUCIA    2434511
PEREYRA    ESTELA    3959684
PEREZ    ARACELI CELINA    41637285
PERNUSSI    OSCAR JOSE    6237902
PERREN    ALCIRA JOSEFINA    3963268
Perren    Luciana    55930109
PERREN    TOBIAS SALVADOR    50556648
PETROCHI    ANTONIO VICENTE NAZARENO    6233575
PIAGGIO    BENJAMÍN    55796927
POLLINI    ELIDA TERESITA MARIA    3958431
PONTARELLI    CAYETANO    55795359
PONZIO    TOMÁS    56160826
PORTILLO    LORENZO    56160488
POZZO    ELIDE DOLLY    6101012
PRADA    VITTORIO    55929313
PRATTO    FEDERICO CARLOS    6237308
PRIMO    LUIS ALBERTO    6249211
PRIMO    ELVINA VIRGINIA    3677900
PRIMO    ELSA MARIA    3958428
PRONE    CAMILA SOLEDAD    38817737
PROPST    LUISINA BELEN    55795174
QUIROZ ESCOBAR    SOFÍA VALENTINA    55535449
RAMONDA    VICTOR ANGEL    6236315
RAMONDA    MAXIMILIANO    56159143
RIFF    ADELQUIS ATILIO PEDRO    6226922
RIOS    ANA FLORINDA    3699480
RIOS    RUBÉN OSCAR    6347315
RIVERO    EMILIA    55535425
RIVERO MARTINEZ    LEONARDA LUISA    3932739
RODRIGO    AGUSTINA    38896987
RODRIGUEZ    ANDREA MARILIN    37036956
ROLDAN    MILEVA MARIELA    23535517
ROMANI    MANUEL MARÍA    6244534
ROMERO    NAIR CATHERINE    45213815
Roskoff    Santiago    55796921
ROVA    OSCAR FELIX    6242234
RUFINO    JUAN CARLOS    6237319
SAAVEDRA    FRANCISCA ENCARNACIÓN    6297012
SALVA    ARIEL AGUSTÍN    43577299
SARANDON    CATALINA    56023611
SARRIA    FLORENCIO    6216729
SCAGLIA    ADELQUI HERMENEGILDO    6287841
SCHONFELD    MARIA JOSÉ    21412802
SCHUERI    MALENA SOLEDAD    56021087
SCHUERI    MIA ABIGAIL    56021086
Selayes    Indhira    56161089
SILVA    LUNA AYNELÉN    56162949
SOTO    AMBAR VALENTINA    55716977
SOTTINI    LORENZO URIEL    56298350
SPIZZAMIGLIO    FRANCO ANDRES    45343401
SPIZZAMIGLIO    DOROTY ANA MARIA    8783556
Stanich    Matias    49978634
STORERO    MARIA LUISA    6398408
TELL    NIDYA GRACIELA    3966787
TENORIO    JORGELINA ISABEL    3959262
THEILER    HAYDEE GLADIS    4221208
TISLER    MATÍAS ALEJANDRO    37199180
TOBARES    TERESA    3960725
Tomas    Lopez    52750972
TORALES    VICTORIA    1839983
TORNOTTI    GISELA MARIELA    24556572
TORNOTTI    MELISA    29818161
TORRES    SONIA MARILIN    27223864
Tossone    gennaro    52871958
TRICONE    JOVINO JUAN NICOLAS    6198708
TRONCOSO    ROSA ESTER    5973642
VENISELO    MORA    55929566
VILLALBA    RUBEN OSCAR    14743112
VILLALBA    ALCÍDES JULIO CÉSAR    10058177
VILLAN    ANA PAULA    45343410
YOSSEN    ALEJO    41733344
YOST    HELENA    55535429
ZALAZAR    AMELIA CLARIBEL    3894988
ZENCLUSSEN    MARIA DEL CARMEN    3958676
ZOCOLVSKY    MARIA DEL CARMEN    719187

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