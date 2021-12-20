Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana martes 21 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO NÉLIDA BEATRIZ 13274106
AIMARETTI MARCOS GUSTAVO 45215048
ALASINO ANA INÉS 3639756
ALBERA BASTIAN NICOLÁS 55796931
ALBORNOZ LIDIA MARIA 3964460
ALBRECHT FRANCISCO ROBERTO 41733380
ALBRECHT VICTORIA BELEN 44810750
AMBORT ENZO DANTE 44810749
AMBORT WALKER AGUSTÍN PEDRO 55796935
BAEZ PIETRO VALENTÍN 55535435
BARRIOS LUDMILA AINHOA 55535426
BELTRAN FELIPE 55931242
BERTAINA ALFREDO ROQUE 6305114
BERTONE EMA 55929486
BOLLA CARMEN RITA BENJAMINA 1687331
BORETTO REINALDO JUAN 10058150
BORMIOLI CENCI MILAGROS ANTONIA 41086839
BUGDAHL MARTINA PILAR 56299506
CARLOTTA ANA LUZ 55795398
CARROZZA MARI ROSA PASCUALINA 6622197
CASAFU REGINA 2634770
CASALES ESPARZA VERÓNICA VANESA 23939101
CASTELLARIN HÉCTOR LUIS 6242677
Castro ruiz JULYAN andres 95583307
CHAVARINI DELFINA MARIA 55931839
Chervat Mateo ignacio 55930113
CHIAPPO NORMA TERESA 18175481
Cian Sebastian 52636302
CLAUSSEN FEDERICO HECTOR 35033738
COLAUTTI PAULINA BELEN 49924661
COLAUTTI MATEO BAUTISTA 52636169
COLLA MIGUEL ANGEL 6244531
CONTIGIANI DELIA LUCÍA 5973634
COOKE TOSI JUAN JUSTO 55796920
CORTES AURORA 2476512
DALINGER NAZARENA ROCÍO 55929439
DALL' ASTA MIGUEL ANGEL 6244543
DAROS GISELA 34474282
DEMICHELIS IGNACIO 55535416
Destefanis Joel 50122116
Dietrich Julieta 55932543
EMMERT INES DEL CARMEN 749684
ENCINA QUISPE TIFFANY BRITGHIT 55796674
ERNI AGUSTINA EDITH 45343414
ESCALANTE LUZ IRINA 56020752
ESCOBAR INOSENCIA MARTHA 4147480
FAES BENICIO MARTÍN 55535447
FAVRE MARTA CECILIA ZITA 5165035
Fernández PAULIna 55654963
FERREYRA JUAN PABLO 56162489
FLORES INES CLOTILDE 6843387
FOLETTO BRAULIO 56163090
FRANCO OSVALDO AGUSTÍN 41941669
GABRIEL RUBEN DARIO 16605658
GAITAN DORA BEATRIZ 3959688
GALIANO ALEJO ADRIAN 45214834
GALLO MAGDALENA LUCIA 93228226
GALVÁN MÍA FRANCESCA 55654964
GARBARINI BRODBECK RAÚL 55535441
GERSTNER ROSA MARÍA 3916029
GIACOMINO ERMELINDA CARMEN 3340115
GIACOSA ALDO ANGEL 6242237
GIACOSA GENARO 56163031
GIAY VILMAR JOSÉ 6198718
GIGENA ISIDORO JOSE 5408788
GIMENEZ VICTOR HUGO 16561071
Gimenez Xiomara Ofelia 52363514
GIONE FERNANDO JOAQUIN 44062779
GIORIA EMA ISOLINA 6136861
GODOY MATHEO ROMÁN EMILIO 56159243
GOLOSETTI BERNARDI LORENZO 55931209
GOMEZ STEPFER ALEJO 55796937
GONZALEZ CANDELA SOFIA 44289447
GRANDOLI AURORA 3892534
GRIGNAFINI HAYDEE BLANCA 591686
Grill Clara 56163131
HAMMERLY MARÍA ELENA 3894719
Hammerly Owen james 55932461
HILGERT PERALTA ANTONIO 55796914
HOFFMANN HAYDEE JOSEFA 6486723
HOFFMANN FRANZ 55797764
IBAÑEZ VALENTINA 55535428
IBARRA MAITE DANIELA 55535443
IMHOFF NORMA CRESENCIA 3967385
IMHOFF LILIANA MARIA 8786416
IMHOFF ARACELIS TERESITA 3963339
IMSAND MÍA AGUSTINA 55535418
INDERKUMER ANGELA MIRICIA 3897127
INGARAMO IGNACIO ALFREDO 6244524
JAGOU YUSCHAK ADRIÁN FERNANDO 28731313
JULLIER IMELDA CRECENCIA 2967730
KERN FARIAS FRANCHESCA 55796936
KHEN FLORA TEREZA 3958424
KOGEL PEDRO MAURICIO 6240702
KUCHEN NILDA MARIA 6125836
LAGGER MIGUEL ANGEL FRANCISCO 6233819
LAGGER ALCIDES HECTOR FEDERICO 6208177
LANFRANCO AMPARO 55535421
LANGONI CIELO 55716984
LEDERHOS SEBASTIÁN EDUARDO 25926455
LENCINA LIDIA BEATRIZ 5395138
LEPENIES ERNA BEATRIZ 3340158
LETERHOS CARLOS ALBERTO JONATAN 40705498
Lopez Benjamin 56379756
MAGNIN EMILIO HECTOR 6242214
MALDONADO IMANOL 55929403
MALETTI WILDER ANGEL 6228279
MANGEAUD LUMILA SOLEDAD 33120608
MARIN MYRIAM 3340163
MARTINELLI ENZO FRANCISCO 6244538
Martinelli Ignacio 55795284
MARTINEZ NÉLIDA INÉS 22995514
MARTINEZ PAULA 36619031
MARTINEZ YOSELÍN BERENICE 55930888
Martínez Martín 33778128
MARTINI JUAN CARLOS 6305120
MAURER YOLANDA INÉS 3677869
MÁZZARO IRIDES ISABEL 6088044
MEDINA MAILÉN NÉLIDA 44524236
MELLANO MARGARITA CATALINA 3958430
MENENDEZ LUDMILA ESTEFANÍA 42926816
MERLO ELGA MARIA CATALINA 6127727
MEYNET LIDIA LUISA 3894991
MEYNET EMMA 55535445
MICHELUTTI HAYDEE AMELIA 2954868
MICHLIG NICOLÁS DANIEL 43124514
MIÑO JOSEFINA 55795271
MOINE ALFREDO DEONISIO 2390047
MORAGUEZ ALEJO FERNANDO 55796911
MORALES ISOLINA MÁXIMA 6124652
MOSQUEDA RAUL OSCAR 7708014
MOSSELLO MARÍA DEL CARMEN 3896585
MÜLLER LUCINDO CELESTINO 6244537
NESSIER EDITH MARIA DE LOURDES 3958661
NISSIO SCHAUFLER CAMILA 55535442
NOTTA IDILIO ANTONIO 6229365
NOVOA JONATAN DANIEL 37199053
NOVOA ANDRÉS NICOLÁS 40036213
ORONA TILMA LIDIA ESTHER 4105262
ORTEGA BRUNO 44865250
ORTIZ ELIDA 4090381
PALACIOS GENARO BENJAMÍN 56622915
PEREYRA CARLOS SEBASTIAN 35743835
PEREYRA FELISA LUCIA 2434511
PEREYRA ESTELA 3959684
PEREZ ARACELI CELINA 41637285
PERNUSSI OSCAR JOSE 6237902
PERREN ALCIRA JOSEFINA 3963268
Perren Luciana 55930109
PERREN TOBIAS SALVADOR 50556648
PETROCHI ANTONIO VICENTE NAZARENO 6233575
PIAGGIO BENJAMÍN 55796927
POLLINI ELIDA TERESITA MARIA 3958431
PONTARELLI CAYETANO 55795359
PONZIO TOMÁS 56160826
PORTILLO LORENZO 56160488
POZZO ELIDE DOLLY 6101012
PRADA VITTORIO 55929313
PRATTO FEDERICO CARLOS 6237308
PRIMO LUIS ALBERTO 6249211
PRIMO ELVINA VIRGINIA 3677900
PRIMO ELSA MARIA 3958428
PRONE CAMILA SOLEDAD 38817737
PROPST LUISINA BELEN 55795174
QUIROZ ESCOBAR SOFÍA VALENTINA 55535449
RAMONDA VICTOR ANGEL 6236315
RAMONDA MAXIMILIANO 56159143
RIFF ADELQUIS ATILIO PEDRO 6226922
RIOS ANA FLORINDA 3699480
RIOS RUBÉN OSCAR 6347315
RIVERO EMILIA 55535425
RIVERO MARTINEZ LEONARDA LUISA 3932739
RODRIGO AGUSTINA 38896987
RODRIGUEZ ANDREA MARILIN 37036956
ROLDAN MILEVA MARIELA 23535517
ROMANI MANUEL MARÍA 6244534
ROMERO NAIR CATHERINE 45213815
Roskoff Santiago 55796921
ROVA OSCAR FELIX 6242234
RUFINO JUAN CARLOS 6237319
SAAVEDRA FRANCISCA ENCARNACIÓN 6297012
SALVA ARIEL AGUSTÍN 43577299
SARANDON CATALINA 56023611
SARRIA FLORENCIO 6216729
SCAGLIA ADELQUI HERMENEGILDO 6287841
SCHONFELD MARIA JOSÉ 21412802
SCHUERI MALENA SOLEDAD 56021087
SCHUERI MIA ABIGAIL 56021086
Selayes Indhira 56161089
SILVA LUNA AYNELÉN 56162949
SOTO AMBAR VALENTINA 55716977
SOTTINI LORENZO URIEL 56298350
SPIZZAMIGLIO FRANCO ANDRES 45343401
SPIZZAMIGLIO DOROTY ANA MARIA 8783556
Stanich Matias 49978634
STORERO MARIA LUISA 6398408
TELL NIDYA GRACIELA 3966787
TENORIO JORGELINA ISABEL 3959262
THEILER HAYDEE GLADIS 4221208
TISLER MATÍAS ALEJANDRO 37199180
TOBARES TERESA 3960725
Tomas Lopez 52750972
TORALES VICTORIA 1839983
TORNOTTI GISELA MARIELA 24556572
TORNOTTI MELISA 29818161
TORRES SONIA MARILIN 27223864
Tossone gennaro 52871958
TRICONE JOVINO JUAN NICOLAS 6198708
TRONCOSO ROSA ESTER 5973642
VENISELO MORA 55929566
VILLALBA RUBEN OSCAR 14743112
VILLALBA ALCÍDES JULIO CÉSAR 10058177
VILLAN ANA PAULA 45343410
YOSSEN ALEJO 41733344
YOST HELENA 55535429
ZALAZAR AMELIA CLARIBEL 3894988
ZENCLUSSEN MARIA DEL CARMEN 3958676
ZOCOLVSKY MARIA DEL CARMEN 719187