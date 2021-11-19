Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy viernes 19 de noviembre en el Suchón

Locales 19 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 19 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ALBERA LANDOLT    JOSEFINA BELÉN    54027858
ALBRECHT    VICTOR HUGO    35749116
ALBRECHT    ALEXIS GUSTAVO    37686379
ALCARAZ    SIMÓN    53778488
ALCARAZ    CARMELA    55535403
AMBORT MONTTI    NAZARENO JUAN    50122144
ARTEMAN    ALEJO AGUSTIN    50802030
ARTEMAN    MIA STEPHANIE    52954417
ASCORTI    AGUSTÍN    55531060
AYALA    VALENTINA    51404023
BARBAGLIA    MARTINA    53033959
BARBERIS AMBORDT    MATEO LEONEL    53401105
BARBERO    FRANCISCO    50122137
BARBERO    MÍA    53918429
BARSANTI    TATIANA AILÉN    52750973
BARSANTI    IGNACIO ARIEL    56162386
BATTISTA ERNI    GIANLUCA    51404224
BECKER    BENJAMÍN    53778489
BERRA    PILAR    51404208
BERRA    ITATÍ    53398053
BERTOLÉ    BRISA DAIANA    49924698
BERTOLÉ    LUISINA JAZMÍN    52362506
BERTOSSI    CLARA    53778478
BERTOSSI ERNI    ESMERALDA    54450971
BERUTTI    SANTINO FABIÁN    53401117
BOCCARDO    VALENTINA    51191658
BOCCARDO    LEÓN    53918459
BONTHUIS    MATIAS DANIEL    34819303
BORETTO    JOEL    53270020
BOSKOVIC    LUCAS MATEO    52635708
BOTELLI    FRANCISCO LAUREANO    50923469
BUGDAHL    MATÍAS OMAR    29185146
CALCATERRA    JOAQUÍN    52635000
CARASSAI NUÑEZ    FRANCINA    51020756
CARASSAI NUÑEZ    BRUNELLA    55781428
CARIBAUX    ALMA VICTORIA    55305985
CASSINI    BENJAMÍN SANTOS    53776118
CASTILLO    CATHERINA CAMILA    50210328
CASTILLO    TOMÁS GABRIEL    56686588
CERATTO    CELINA    50789035
CISNEROS    MORENA ELISABET    56379971
CORONEL    BENJAMÍN MATEO    52750995
CORONEL    IGNACIO GABRIEL    54505838
COSTA MEURZET    MILAGROS ABRIL    50758054
DEJON    SOFÍA INÉS    51191671
DEJON    GISELA MARIEL    33654622
DEJON    JULIETA MILAGROS    40891909
DIAZ    JESICA DEL MILAGRO    34333976
DOSSIO    AUGUSTO LUIS    54844770
DUARTE LÓPEZ    BIANCA AYLÍN    56966123
EBERHARDT    JEREMÍAS    52363206
EBERHARDT    FELIPE    55535190
EBERHARDT    EMILIO    51191693
EBERHARDT    DIEGO MARTIN    30693026
ESCOBAR ARMUA    ZOE ABIGAIL    56852831
FASSETTA    VANESA ESTEFANIA    30794494
FAVRE    PEDRO GABRIEL    50923500
FAVRE    BENJAMIN    51622440
FERRERO    MATEO MARIANO    50349213
FERRERO    NICOLÁS    49924655
FERREYRA    LEANDRO ARIEL    50122139
FOURNELL    MAXIMILIANO FRANCISCO    30794487
FRANZEN    CANDELA AGOSTINA    50242130
FRANZEN    SOFIA BELEN    51191694
FRANZEN    JULIETA LUCÍA    53918486
FROSCHAUER    LUCAS DARÍO    52871902
FRUTOS    SOFÍA BELÉN    50210310
FRUTOS BOSCOVICH    LORENZO    54340062
GAMBA    AGUSTÍN    53778483
GAMBA    BELÉN    54505892
GAMBANDE    FACUNDO JOAQUIN    50405956
GARROTE DIP    MILENA ALICIA    49924663
GARUTI    BIANCA BELÉN    50682153
GARUTI    ANTONELLA LUJÁN    56162341
GIACOMINO    VINKA WARA    52134268
GIAMPIERI    JUAN PABLO    50556619
GODOY    ULISES URIEL    50210290
GODOY    VALENTINA MAILÉN    50211747
GODOY    VALENTINO MAURICIO    56162718
GOMEZ ALBRECHT    CONSTANZA MARÍA    49924691
GOMEZ ALBRECHT    JUAN PABLO FRANCISCO    52871947
GOMEZ BENASSI    VALENTINO JOAQUÍN    50312616
GONDA    GIOVANNA    55796932
GONZALEZ    PAZ    55531041
GONZALEZ    LIAM GABRIEL    49638187
GONZALEZ    SHIREL LUJÁN    50923487
GONZALEZ    ALEXIA XIOMARA    55651872
GONZALEZ OJEDA    TIZIANO    50788389
GONZALEZ OJEDA    ALAI    56162387
GOSSO    ERNESTINA    54118979
GRILL    ALEXIS ISMAEL    50312340
GRILL    GIANELA MILAGROS    52369937
GROSSO    MAXIMILIANO DANIEL    36619069
GUALDONI    BENICIO ANTONIO    53921862
GUAN    FAUSTINO    53778462
GUINDÓN CARPIO    ALMA    52871936
GUINDÓN CARPIO    LOLA    55796913
GUNZIGER    BLAS    51010518
GUNZIGER    TOMÁS    55355087
GUTIERREZ    FELIPE    52087979
HEINZEN PUZ    AGUSTINA    51378542
HELTNER    MARIEL ALEJANDRA    33363663
HERRERA    MIA NATIVIDAD    54450030
JONAS    ANDRES BENJAMIN    44632504
JORGE    VERÓNICA ANALÍA    32274785
KOGEL SERRANO    THIAGO BENJAMÍN    52362527
LANFRANCO AGUIRRE    EVANGELINA    50788385
LAPASSINI    FAUSTINA    51404016
LEVRAND NOIRGEAN    BAUTISTA    50756748
LÓPEZ FOURNELL    CONRADO JOSÉ    54847824
MACHUCA GARUTI    JOSEFINA    54205882
MADERA    BAUTISTA TOMAS    52637510
MAGLIA    WALKIRIA BIANCA    52561972
MAGLIA    SYRIANA AYLIN    53619532
MANZANARES    MARIA FERNANDA    37199008
MARTINEZ    KATRIEL BENJAMIN    50556616
MARTINEZ    ALEXIS ALEJANDRO    53033929
MARTINEZ    MAXIMILIANO JONÁS    54027742
MARTINEZ PETROSELLI    MANUEL    51191687
MARTINEZ PETROSELLI    IGNACIO    53918454
MARTINI    PAZ    53918425
MASINO    MORENA    52635020
MASINO    MARTINA    52691543
MASINO    BAUTISTA    54027232
MASSÈ    ERNESTO MARTIN    29053356
MAURER    BENJAMÍN    54505872
MEDINA    CANDELA ELIZABET    33587164
MENDOZA DI STÉFANO    PAULINA INÉS    54206722
MENENDEZ    SOFIA GUADALUPE    51191698
MENENDEZ    CIELO MARA    54505857
MENENDEZ ARRIONDO    MELODY GUADALUPE    52871933
MILL    MARÍA PAZ    57041767
MILLÁN    HELENA    54027245
MIRANDA BRUN    ISABELLA    56162347
MONZON    IANARA SOLANGE    50788380
MOTTIER    CATALINA    51355638
MOTTIER    MARCOS DANIEL    52753402
MOTTIER    BAUTISTA    53269357
MOYANO    AGUSTINA    54985292
MUGA    GABRIEL ANDRES    30173389
NISSIO    CAROLINA ISABEL    36300936
NOCELLI    LUCIANO VALENTÍN    52752827
NORIEGA    AGUSTÍN NICOLÁS    53270049
NORIEGA    TOMÁS ISAÍAS    56162388
NORO    ELEAZAR MATIAS    53183169
NORO    LÁZARO OSCAR    54763986
NOVOA    AGUSTIN OSVALDO    44292932
OJEDA    TIZIANO DAMIAN    52901387
OVIEDO    SANTINO LORENZO    53033711
PAGLIERO    PEDRO    52135796
PALACIOS    ANA    55795013
PAPORELLO    DIEGO JOSE    29793670
PEGASSANO GUNTREN    VALENTINA    50788356
PEGASSANO GUNTREN    JULIETA    53920859
PERALTA    JUAN CRUZ    52750989
PEREZ    BENJAMÍN NICOLÁS    53778494
PEREZLINDO    LUCIO GAEL    50923496
PERREN    CATALINA    54505846
PERREN    ULISES SANTIAGO    42558822
PINCIROLI    MAURO    30693015
PLACENZOTTI    AUGUSTO    55932580
PODDA    LUCIANO GASPAR    50556681
PRETTO    XIOMARA GUADALUPE    56162370
PRIETO    VERÓNICA VIVIANA    31317840
PROBST OCHOA    VALENTINA SOFÍA    55650305
QUESADA    CELESTE MICAELA    50755003
QUIROGA    STEFANO ALEXIS    53918449
RAICHHOLZ    GALA    55307472
RAICHHOLZ    CRISTOBAL    55307471
RAMIREZ    MARTINA    52903414
RAMIREZ    BENJAMÍN ANTONIO    54985440
RAMIREZ FAVRE    ELENA    55932483
RAMIREZ FAVRE    PEDRO    53034910
RAMONDA    GABRIEL PABLO    32456211
RAMONDA ALTAMIRANO    ELENA    53401126
RAMONDA ALTAMIRANO    AUGUSTO    55535422
RATTI    SANTINO MATTEO    50171160
RATTI    GENNARO AGUSTÍN    54505923
REGNER    CAMILA    53918428
REY    LIHUEL MARIANO    37830659
RIOS    SOFÍA    51191046
RIOS    MATEO    56528943
RIQUELME    LUIS ANGEL    55651937
RODRIGUEZ    BENJAMÍN    53270017
RODRIGUEZ    MICAELA GUADALUPE    48711346
RODRIGUEZ    JONATAN VALENTIN    50349845
RODRIGUEZ    MATEO NICOLÁS    55404251
ROMANO    IAN    55534491
ROMERO    CAMILA BELÉN    50349848
ROMERO    ROCIO CELESTE    34267914
RUIZ LADINO    LUISA FERNANDA    95884893
RUPPEN    LUZ MARÍA    52362517
SACCO    VALENTINA    53033767
SALLES    ALÍ JESÚS    39630971
SANTILLAN    ROSARIO DEL CARMEN    38981821
SARÚ    NARELLA    53918476
SATTLER    EXEQUIEL LUIS    54764003
SCHINNER    EMELY GUADALUPE    52753220
SCHMIDT    TIZIANO NICOLÁS    50122109
SCHMIDT    IANARA NICOLE    52750202
SCHMIDT    MATIAS SEBASTIAN    54339752
SCHMIDT    BERENICE    50922008
SCHMIT    MATEO    51322825
SCHNIDRIG    GERMÁN IGNACIO    40891933
SEJAS    GONZALO EZEQUIEL    51280135
SERRA    MILENA    51191684
SERRA    VICTORIA    55535407
SILVA    NARELA AYELÉN    50756309
SOTO    FEDERICO DAVID    37830764
SPAHR    PAULINA    50556675
SPOTTI    GAEL    53271382
STANICH    FACUNDO SEBASTIÁN    50556651
STANICH    BRUNELLA    52362523
STANICH    FLORENCIA SOLEDAD    44181212
STETTLER    ELENA    50349004
STETTLER    EMA    52903157
TELLO    MORENA GUADALUPE    50211094
TELLO    AUGUSTO FELIPE    55213849
TISLER    MIA NICOLE    52871903
TISLER    SELENE    55097303
TONEATTI    MARCELO EDUARDO    32886150
TOURN    JOSE RAMON    51403587
TRAVACHINO GUASTAVINO    FACUNDO    51010532
VAGLIENTE    BENICIO    55132676
VALDEZ    JUAN IGNACIO    56162338
VALENTINI    LUCIANA MILENA    55306000
VARAYOUD    ALEXIS ARIEL    37830721
VAZQUEZ    SANTINO OSCAR    50699475
VAZQUEZ    EMILIANO JAVIER    52361472
VAZQUEZ    MARTINA BELEN    53034147
VERGARA VALLEJOS    LÁZARO ELÍAS    55652690
VIERA CHAVEZ    FRANCESCA AITANA    56690783
VILLALBA    EMILIA    52690538
VILLALBA    AGUSTÍN    55932556
WALKER    ESTEBAN URIEL    52871995
WEIDMANN    CATALINA    52372695
WEINBERGER    MARÍA    43644496
WELSCHEN BALLY    MATEO    52869808
ZAGAYNY    JUAN CRUZ    50556609
ZEITER    AGUSTÍN    52087846
ZEITER    JULIETA    53401101
ZEITER    JUAN IGNACIO    56380264
ZEITER    LIONEL LEANDRO    54338683
ZUCHIATTI    ALMA    54205855

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