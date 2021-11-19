Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy viernes 19 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ALBERA LANDOLT JOSEFINA BELÉN 54027858
ALBRECHT VICTOR HUGO 35749116
ALBRECHT ALEXIS GUSTAVO 37686379
ALCARAZ SIMÓN 53778488
ALCARAZ CARMELA 55535403
AMBORT MONTTI NAZARENO JUAN 50122144
ARTEMAN ALEJO AGUSTIN 50802030
ARTEMAN MIA STEPHANIE 52954417
ASCORTI AGUSTÍN 55531060
AYALA VALENTINA 51404023
BARBAGLIA MARTINA 53033959
BARBERIS AMBORDT MATEO LEONEL 53401105
BARBERO FRANCISCO 50122137
BARBERO MÍA 53918429
BARSANTI TATIANA AILÉN 52750973
BARSANTI IGNACIO ARIEL 56162386
BATTISTA ERNI GIANLUCA 51404224
BECKER BENJAMÍN 53778489
BERRA PILAR 51404208
BERRA ITATÍ 53398053
BERTOLÉ BRISA DAIANA 49924698
BERTOLÉ LUISINA JAZMÍN 52362506
BERTOSSI CLARA 53778478
BERTOSSI ERNI ESMERALDA 54450971
BERUTTI SANTINO FABIÁN 53401117
BOCCARDO VALENTINA 51191658
BOCCARDO LEÓN 53918459
BONTHUIS MATIAS DANIEL 34819303
BORETTO JOEL 53270020
BOSKOVIC LUCAS MATEO 52635708
BOTELLI FRANCISCO LAUREANO 50923469
BUGDAHL MATÍAS OMAR 29185146
CALCATERRA JOAQUÍN 52635000
CARASSAI NUÑEZ FRANCINA 51020756
CARASSAI NUÑEZ BRUNELLA 55781428
CARIBAUX ALMA VICTORIA 55305985
CASSINI BENJAMÍN SANTOS 53776118
CASTILLO CATHERINA CAMILA 50210328
CASTILLO TOMÁS GABRIEL 56686588
CERATTO CELINA 50789035
CISNEROS MORENA ELISABET 56379971
CORONEL BENJAMÍN MATEO 52750995
CORONEL IGNACIO GABRIEL 54505838
COSTA MEURZET MILAGROS ABRIL 50758054
DEJON SOFÍA INÉS 51191671
DEJON GISELA MARIEL 33654622
DEJON JULIETA MILAGROS 40891909
DIAZ JESICA DEL MILAGRO 34333976
DOSSIO AUGUSTO LUIS 54844770
DUARTE LÓPEZ BIANCA AYLÍN 56966123
EBERHARDT JEREMÍAS 52363206
EBERHARDT FELIPE 55535190
EBERHARDT EMILIO 51191693
EBERHARDT DIEGO MARTIN 30693026
ESCOBAR ARMUA ZOE ABIGAIL 56852831
FASSETTA VANESA ESTEFANIA 30794494
FAVRE PEDRO GABRIEL 50923500
FAVRE BENJAMIN 51622440
FERRERO MATEO MARIANO 50349213
FERRERO NICOLÁS 49924655
FERREYRA LEANDRO ARIEL 50122139
FOURNELL MAXIMILIANO FRANCISCO 30794487
FRANZEN CANDELA AGOSTINA 50242130
FRANZEN SOFIA BELEN 51191694
FRANZEN JULIETA LUCÍA 53918486
FROSCHAUER LUCAS DARÍO 52871902
FRUTOS SOFÍA BELÉN 50210310
FRUTOS BOSCOVICH LORENZO 54340062
GAMBA AGUSTÍN 53778483
GAMBA BELÉN 54505892
GAMBANDE FACUNDO JOAQUIN 50405956
GARROTE DIP MILENA ALICIA 49924663
GARUTI BIANCA BELÉN 50682153
GARUTI ANTONELLA LUJÁN 56162341
GIACOMINO VINKA WARA 52134268
GIAMPIERI JUAN PABLO 50556619
GODOY ULISES URIEL 50210290
GODOY VALENTINA MAILÉN 50211747
GODOY VALENTINO MAURICIO 56162718
GOMEZ ALBRECHT CONSTANZA MARÍA 49924691
GOMEZ ALBRECHT JUAN PABLO FRANCISCO 52871947
GOMEZ BENASSI VALENTINO JOAQUÍN 50312616
GONDA GIOVANNA 55796932
GONZALEZ PAZ 55531041
GONZALEZ LIAM GABRIEL 49638187
GONZALEZ SHIREL LUJÁN 50923487
GONZALEZ ALEXIA XIOMARA 55651872
GONZALEZ OJEDA TIZIANO 50788389
GONZALEZ OJEDA ALAI 56162387
GOSSO ERNESTINA 54118979
GRILL ALEXIS ISMAEL 50312340
GRILL GIANELA MILAGROS 52369937
GROSSO MAXIMILIANO DANIEL 36619069
GUALDONI BENICIO ANTONIO 53921862
GUAN FAUSTINO 53778462
GUINDÓN CARPIO ALMA 52871936
GUINDÓN CARPIO LOLA 55796913
GUNZIGER BLAS 51010518
GUNZIGER TOMÁS 55355087
GUTIERREZ FELIPE 52087979
HEINZEN PUZ AGUSTINA 51378542
HELTNER MARIEL ALEJANDRA 33363663
HERRERA MIA NATIVIDAD 54450030
JONAS ANDRES BENJAMIN 44632504
JORGE VERÓNICA ANALÍA 32274785
KOGEL SERRANO THIAGO BENJAMÍN 52362527
LANFRANCO AGUIRRE EVANGELINA 50788385
LAPASSINI FAUSTINA 51404016
LEVRAND NOIRGEAN BAUTISTA 50756748
LÓPEZ FOURNELL CONRADO JOSÉ 54847824
MACHUCA GARUTI JOSEFINA 54205882
MADERA BAUTISTA TOMAS 52637510
MAGLIA WALKIRIA BIANCA 52561972
MAGLIA SYRIANA AYLIN 53619532
MANZANARES MARIA FERNANDA 37199008
MARTINEZ KATRIEL BENJAMIN 50556616
MARTINEZ ALEXIS ALEJANDRO 53033929
MARTINEZ MAXIMILIANO JONÁS 54027742
MARTINEZ PETROSELLI MANUEL 51191687
MARTINEZ PETROSELLI IGNACIO 53918454
MARTINI PAZ 53918425
MASINO MORENA 52635020
MASINO MARTINA 52691543
MASINO BAUTISTA 54027232
MASSÈ ERNESTO MARTIN 29053356
MAURER BENJAMÍN 54505872
MEDINA CANDELA ELIZABET 33587164
MENDOZA DI STÉFANO PAULINA INÉS 54206722
MENENDEZ SOFIA GUADALUPE 51191698
MENENDEZ CIELO MARA 54505857
MENENDEZ ARRIONDO MELODY GUADALUPE 52871933
MILL MARÍA PAZ 57041767
MILLÁN HELENA 54027245
MIRANDA BRUN ISABELLA 56162347
MONZON IANARA SOLANGE 50788380
MOTTIER CATALINA 51355638
MOTTIER MARCOS DANIEL 52753402
MOTTIER BAUTISTA 53269357
MOYANO AGUSTINA 54985292
MUGA GABRIEL ANDRES 30173389
NISSIO CAROLINA ISABEL 36300936
NOCELLI LUCIANO VALENTÍN 52752827
NORIEGA AGUSTÍN NICOLÁS 53270049
NORIEGA TOMÁS ISAÍAS 56162388
NORO ELEAZAR MATIAS 53183169
NORO LÁZARO OSCAR 54763986
NOVOA AGUSTIN OSVALDO 44292932
OJEDA TIZIANO DAMIAN 52901387
OVIEDO SANTINO LORENZO 53033711
PAGLIERO PEDRO 52135796
PALACIOS ANA 55795013
PAPORELLO DIEGO JOSE 29793670
PEGASSANO GUNTREN VALENTINA 50788356
PEGASSANO GUNTREN JULIETA 53920859
PERALTA JUAN CRUZ 52750989
PEREZ BENJAMÍN NICOLÁS 53778494
PEREZLINDO LUCIO GAEL 50923496
PERREN CATALINA 54505846
PERREN ULISES SANTIAGO 42558822
PINCIROLI MAURO 30693015
PLACENZOTTI AUGUSTO 55932580
PODDA LUCIANO GASPAR 50556681
PRETTO XIOMARA GUADALUPE 56162370
PRIETO VERÓNICA VIVIANA 31317840
PROBST OCHOA VALENTINA SOFÍA 55650305
QUESADA CELESTE MICAELA 50755003
QUIROGA STEFANO ALEXIS 53918449
RAICHHOLZ GALA 55307472
RAICHHOLZ CRISTOBAL 55307471
RAMIREZ MARTINA 52903414
RAMIREZ BENJAMÍN ANTONIO 54985440
RAMIREZ FAVRE ELENA 55932483
RAMIREZ FAVRE PEDRO 53034910
RAMONDA GABRIEL PABLO 32456211
RAMONDA ALTAMIRANO ELENA 53401126
RAMONDA ALTAMIRANO AUGUSTO 55535422
RATTI SANTINO MATTEO 50171160
RATTI GENNARO AGUSTÍN 54505923
REGNER CAMILA 53918428
REY LIHUEL MARIANO 37830659
RIOS SOFÍA 51191046
RIOS MATEO 56528943
RIQUELME LUIS ANGEL 55651937
RODRIGUEZ BENJAMÍN 53270017
RODRIGUEZ MICAELA GUADALUPE 48711346
RODRIGUEZ JONATAN VALENTIN 50349845
RODRIGUEZ MATEO NICOLÁS 55404251
ROMANO IAN 55534491
ROMERO CAMILA BELÉN 50349848
ROMERO ROCIO CELESTE 34267914
RUIZ LADINO LUISA FERNANDA 95884893
RUPPEN LUZ MARÍA 52362517
SACCO VALENTINA 53033767
SALLES ALÍ JESÚS 39630971
SANTILLAN ROSARIO DEL CARMEN 38981821
SARÚ NARELLA 53918476
SATTLER EXEQUIEL LUIS 54764003
SCHINNER EMELY GUADALUPE 52753220
SCHMIDT TIZIANO NICOLÁS 50122109
SCHMIDT IANARA NICOLE 52750202
SCHMIDT MATIAS SEBASTIAN 54339752
SCHMIDT BERENICE 50922008
SCHMIT MATEO 51322825
SCHNIDRIG GERMÁN IGNACIO 40891933
SEJAS GONZALO EZEQUIEL 51280135
SERRA MILENA 51191684
SERRA VICTORIA 55535407
SILVA NARELA AYELÉN 50756309
SOTO FEDERICO DAVID 37830764
SPAHR PAULINA 50556675
SPOTTI GAEL 53271382
STANICH FACUNDO SEBASTIÁN 50556651
STANICH BRUNELLA 52362523
STANICH FLORENCIA SOLEDAD 44181212
STETTLER ELENA 50349004
STETTLER EMA 52903157
TELLO MORENA GUADALUPE 50211094
TELLO AUGUSTO FELIPE 55213849
TISLER MIA NICOLE 52871903
TISLER SELENE 55097303
TONEATTI MARCELO EDUARDO 32886150
TOURN JOSE RAMON 51403587
TRAVACHINO GUASTAVINO FACUNDO 51010532
VAGLIENTE BENICIO 55132676
VALDEZ JUAN IGNACIO 56162338
VALENTINI LUCIANA MILENA 55306000
VARAYOUD ALEXIS ARIEL 37830721
VAZQUEZ SANTINO OSCAR 50699475
VAZQUEZ EMILIANO JAVIER 52361472
VAZQUEZ MARTINA BELEN 53034147
VERGARA VALLEJOS LÁZARO ELÍAS 55652690
VIERA CHAVEZ FRANCESCA AITANA 56690783
VILLALBA EMILIA 52690538
VILLALBA AGUSTÍN 55932556
WALKER ESTEBAN URIEL 52871995
WEIDMANN CATALINA 52372695
WEINBERGER MARÍA 43644496
WELSCHEN BALLY MATEO 52869808
ZAGAYNY JUAN CRUZ 50556609
ZEITER AGUSTÍN 52087846
ZEITER JULIETA 53401101
ZEITER JUAN IGNACIO 56380264
ZEITER LIONEL LEANDRO 54338683
ZUCHIATTI ALMA 54205855