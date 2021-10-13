Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 13 de octubre en el Suchón

Locales 13 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 13 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    BAUTISTA ROMÁN    56624395
ALCARAZ    CARMELA    55535403
ALCARAZ    SIMÓN    53778488
ARTEMAN    ALEJO AGUSTIN    50802030
ARTEMAN    MIA STEPHANIE    52954417
ASCORTI    AGUSTÍN    55531060
AYALA    VALENTINA    51404023
BARBERO    MÍA    53918429
BARBERO    FRANCISCO    50122137
BARSANTI    TATIANA AILÉN    52750973
BARSANTI    IGNACIO ARIEL    56162386
BATTISTA ERNI    GIANLUCA    51404224
BECKER    BENJAMÍN    53778489
BEDINI    MATILDA    55535401
BERRA    LOURDES    49816849
BERRA    PILAR    51404208
BERRA    ITATÍ    53398053
BERTINETTI    BIANCA SOFIA    53401154
BERTOLÉ    BRISA DAIANA    49924698
BERTOLÉ    LUISINA JAZMÍN    52362506
BERTOSSI ERNI    ESMERALDA    54450971
BERUTTI    SANTINO FABIÁN    53401117
BOCCARDO    VALENTINA    51191658
BOCCARDO    LEÓN    53918459
BORGE    MARÍA    53775965
BOTELLI    FRANCISCO LAUREANO    50923469
CALCATERRA    JOAQUÍN    52635000
CARASSAI NUÑEZ    FRANCINA    51020756
CARASSAI NUÑEZ    BRUNELLA    55781428
CARIBAUX    ALMA VICTORIA    55305985
CASSINI    BENJAMÍN SANTOS    53776118
CASSINI    EMMA    52632665
CASSINI    SALVADOR    50314057
CASSINI    PAZ    54205839
CASTILLO    TOMÁS GABRIEL    56686588
CASTILLO    CATHERINA CAMILA    50210328
CASTRO    ERICA AILÉN    53499205
CASTRO    PAMELA LUANA    50349866
CEAGLIO    LUIS MISAEL    55715290
CERATTO    CELINA    50789035
CHAVARINI    ARIEL CÉSAR    49638178
CISNEROS    MORENA ELISABET    56379971
CORDOBA    GONZALO SEBASTIÁN    50349864
CORONEL    IGNACIO GABRIEL    54505838
CORONEL    BENJAMÍN MATEO    52750995
CRAVERO    LUCÍA MARGARITA    50349229
DALL' ASTA    JUAN IGNACIO    54338236
DEJON    SOFÍA INÉS    51191671
DOSSIO    AUGUSTO LUIS    54844770
DOSSIO    GERÓNIMO    49638174
DUARTE LÓPEZ    BIANCA AYLÍN    56966123
EBERHARDT    RENATA    49978765
EBERHARDT    FELIPE    55535190
EBERHARDT    ALMA VALENTINA    50788355
EBERHARDT    MORENA    49896527
EBERHARDT    JEREMÍAS    52363206
ESCOBAR ARMUA    ZOE ABIGAIL    56852831
FAVRE    PEDRO GABRIEL    50923500
FAVRE    BENJAMIN    51622440
FERRERO    MATEO MARIANO    50349213
FERREYRA    LEANDRO ARIEL    50122139
FRANZEN    JULIETA LUCÍA    53918486
FRANZEN    SOFIA BELEN    51191694
FRANZEN    CANDELA AGOSTINA    50242130
FROSCHAUER    LUCAS DARÍO    52871902
FRUTOS BOSCOVICH    SALVADOR    49638166
FRUTOS BOSCOVICH    LORENZO    54340062
FUSSI    ANGEL LAUREANO    49924660
GARUTI    ANTONELLA LUJÁN    56162341
GARUTI    BIANCA BELÉN    50682153
GIACOMINO    VINKA WARA    52134268
GIACOMINO    FARIT FERNANDO    55307673
GIAMPIERI    JUAN PABLO    50556619
GIRAUDO    MARTINA NATALI    49924689
GODOY    VALENTINA MAILÉN    50211747
GODOY    MATHEO ROMÁN EMILIO    56159243
GOMEZ ALBRECHT    CONSTANZA MARÍA    49924691
GOMEZ ALBRECHT    JUAN PABLO FRANCISCO    52871947
GOMEZ BENASSI    VALENTINO JOAQUÍN    50312616
GONDA    GIOVANNA    55796932
GONZALEZ    PAZ    55531041
GONZALEZ OJEDA    ALAI    56162387
GONZALEZ OJEDA    TIZIANO    50788389
GOSSO    ERNESTINA    54118979
GRILL    GIANELA MILAGROS    52369937
GRILL    ALEXIS ISMAEL    50312340
GUAN    BRENDA    56162311
GUAN    FAUSTINO    53778462
GUINDÓN CARPIO    LOLA    55796913
GUINDÓN CARPIO    ALMA    52871936
GUNZIGER    BLAS    51010518
GUNZIGER    TOMÁS    55355087
GUTIERREZ    MARTINA    49924687
GUTIERREZ    FELIPE    52087979
HERRERA    MIA NATIVIDAD    54450030
JULLIER    RUTH    49976540
KOGEL SERRANO    THIAGO BENJAMÍN    52362527
LANFRANCO AGUIRRE    EVANGELINA    50788385
LAPASSINI    FAUSTINA    51404016
LENCINA PETROSELLI    GUIDO    57210526
LÓPEZ FOURNELL    CONRADO JOSÉ    54847824
MACHUCA GARUTI    JOSEFINA    54205882
MADERA    BAUTISTA TOMAS    52637510
MAGLIA    WALKIRIA BIANCA    52561972
MAGLIA    SYRIANA AYLIN    53619532
MARTINEZ    ALEXIS ALEJANDRO    53033929
MARTINEZ    KATRIEL BENJAMIN    50556616
MARTINEZ PETROSELLI    MANUEL    51191687
MARTINEZ PETROSELLI    IGNACIO    53918454
MARTINI    PAZ    53918425
MASINO    BAUTISTA    54027232
MASINO    MORENA    52635020
MASINO    MARTINA    52691543
MAURER    BENJAMÍN    54505872
MENA MARQUEZ    TIZIANO    49924652
MENDOZA DI STÉFANO    PAULINA INÉS    54206722
MENENDEZ    CIELO MARA    54505857
MENENDEZ    SOFIA GUADALUPE    51191698
MENENDEZ ARRIONDO    MELODY GUADALUPE    52871933
MEYNET    JEREMÍAS    56162350
MEYNET    LIONEL FRANCO    49924667
MILL    MARÍA PAZ    57041767
MILLÁN    HELENA    54027245
MIRANDA BRUN    ISABELLA    56162347
MOLINA    SAMUEL ULISES    54121123
MONZON    IANARA SOLANGE    50788380
MOTTIER    CATALINA    51355638
MOTTIER    BAUTISTA    53269357
MOTTIER    MARCOS DANIEL    52753402
MOYANO    AGUSTINA    54985292
NORIEGA    TOMÁS ISAÍAS    56162388
NORIEGA    AGUSTÍN NICOLÁS    53270049
OCELLO IMSAND    ANTHONY VALENTINO    54985316
OJEDA    TIZIANO DAMIAN    52901387
OTTONELLI    THIAGO JOSE    51404014
OVANDO    PALOMA    52903357
OVELAR    DAIARA LUZMILA    50682172
OVIEDO    SANTINO LORENZO    53033711
PAGLIERO    PEDRO    52135796
PALACIOS    ANA    55795013
PEGASSANO GUNTREN    VALENTINA    50788356
PEGASSANO GUNTREN    JULIETA    53920859
PERALTA    LUNA ADELAINE    52903582
PERALTA    FELIPE AGUSTIN    50788373
PEREZ    BENJAMÍN NICOLÁS    53778494
PEREZLINDO    LUCIO GAEL    50923496
PERREN    CATALINA    54505846
PERREN LARESE    EMILIA MARÍA    54505862
PLACENZOTTI    AUGUSTO    55932580
PODDA    LUCIANO GASPAR    50556681
PRETTO    XIOMARA GUADALUPE    56162370
QUIROGA    STEFANO ALEXIS    53918449
RAICHHOLZ    GALA    55307472
RAICHHOLZ    CRISTOBAL    55307471
RAMIREZ    MARTINA    52903414
RAMIREZ FAVRE    PEDRO    53034910
RAMIREZ FAVRE    ELENA    55932483
RAMONDA ALTAMIRANO    ELENA    53401126
RAMONDA ALTAMIRANO    AUGUSTO    55535422
RAMOS    EVA    49638190
RATTI    SANTINO MATTEO    50171160
RATTI    GENNARO AGUSTÍN    54505923
REGNER    CAMILA    53918428
REKOFSKI    LUCAS IVÁN    52635703
RIOS    SOFÍA    51191046
RIOS    MATEO    56528943
RIQUELME    LUIS ANGEL    55651937
RODRIGUEZ    BENJAMÍN    53270017
ROMAGNOLI    AUGUSTO EXEQUIEL    56021078
ROMAGNOLI    EMMA    56853891
ROMAGNOLI    LUCIO    52870237
ROMANO    IAN    55534491
SACCO    VALENTINA    53033767
SARÚ    NARELLA    53918476
SATTLER    EXEQUIEL LUIS    54764003
SCHINNER    EMELY GUADALUPE    52753220
SCHMIDHALTER    CELINA    51191663
SCHMIDT    IANARA NICOLE    52750202
SCHMIDT    TIZIANO NICOLÁS    50122109
SCHMIDT    MATIAS SEBASTIAN    54339752
SCHMIT    VALENTINO IGNACIO    50037575
SCHMIT    MATEO    51322825
SCHNIDRIG    LEÓN DAVID    56687393
SEJAS    GONZALO EZEQUIEL    51280135
SERRA    MILENA    51191684
SERRA    VICTORIA    55535407
SILVA    NARELA AYELÉN    50756309
SILVA    ALEXIS HILARIO    55403170
SOTO ARRIONDO    ISABELLA LEONOR    56162358
SPAHR    PAULINA    50556675
SPOTTI    GAEL    53271382
SPOTTI EGGEL    MARÍA AGOSTINA    53778763
SPOTTI EGGEL    VALENTINO    55097972
STANICH    BRUNELLA    52362523
STANICH    FACUNDO SEBASTIÁN    50556651
STETTLER    ELENA    50349004
STETTLER    EMA    52903157
TELLO    MORENA GUADALUPE    50211094
TELLO    AUGUSTO FELIPE    55213849
TINNIRELLO MANGEAUD    CAMILA    52416950
TINNIRELLO MANGEAUD    TAMARA    52416951
TISLER    SELENE    55097303
TISLER    MIA NICOLE    52871903
TRAVACHINO GUASTAVINO    FACUNDO    51010532
TRAVACHINO GUASTAVINO    SANTIAGO    55213874
VALDEZ    JUAN IGNACIO    56162338
VALENTINI    LUCIANA MILENA    55306000
VAZQUEZ    EMILIANO JAVIER    52361472
VAZQUEZ    MARTINA BELEN    53034147
VAZQUEZ    SANTINO OSCAR    50699475
VERGARA VALLEJOS    LÁZARO ELÍAS    55652690
VIERA CHAVEZ    FRANCESCA AITANA    56690783
VILLALBA    EMILIA    52690538
VILLALBA    AGUSTÍN    55932556
VILLARROEL    INDIRA LUCÍA    49924686
VOGT    ABRIL CELESTE    54027710
WALKER    ESTEBAN URIEL    52871995
WEIDMANN    CATALINA    52372695
WELSCHEN BALLY    MATEO    52869808
ZAGAYNY    JUAN CRUZ    50556609
ZEITER    JUAN IGNACIO    56380264
ZEITER    JULIETA    53401101
ZEITER    AGUSTÍN    52087846
ZUCHIATTI    ALMA    54205855
ZURSCHMITTEN    VALENTINA    49638185

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