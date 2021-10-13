Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 13 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE BAUTISTA ROMÁN 56624395
ALCARAZ CARMELA 55535403
ALCARAZ SIMÓN 53778488
ARTEMAN ALEJO AGUSTIN 50802030
ARTEMAN MIA STEPHANIE 52954417
ASCORTI AGUSTÍN 55531060
AYALA VALENTINA 51404023
BARBERO MÍA 53918429
BARBERO FRANCISCO 50122137
BARSANTI TATIANA AILÉN 52750973
BARSANTI IGNACIO ARIEL 56162386
BATTISTA ERNI GIANLUCA 51404224
BECKER BENJAMÍN 53778489
BEDINI MATILDA 55535401
BERRA LOURDES 49816849
BERRA PILAR 51404208
BERRA ITATÍ 53398053
BERTINETTI BIANCA SOFIA 53401154
BERTOLÉ BRISA DAIANA 49924698
BERTOLÉ LUISINA JAZMÍN 52362506
BERTOSSI ERNI ESMERALDA 54450971
BERUTTI SANTINO FABIÁN 53401117
BOCCARDO VALENTINA 51191658
BOCCARDO LEÓN 53918459
BORGE MARÍA 53775965
BOTELLI FRANCISCO LAUREANO 50923469
CALCATERRA JOAQUÍN 52635000
CARASSAI NUÑEZ FRANCINA 51020756
CARASSAI NUÑEZ BRUNELLA 55781428
CARIBAUX ALMA VICTORIA 55305985
CASSINI BENJAMÍN SANTOS 53776118
CASSINI EMMA 52632665
CASSINI SALVADOR 50314057
CASSINI PAZ 54205839
CASTILLO TOMÁS GABRIEL 56686588
CASTILLO CATHERINA CAMILA 50210328
CASTRO ERICA AILÉN 53499205
CASTRO PAMELA LUANA 50349866
CEAGLIO LUIS MISAEL 55715290
CERATTO CELINA 50789035
CHAVARINI ARIEL CÉSAR 49638178
CISNEROS MORENA ELISABET 56379971
CORDOBA GONZALO SEBASTIÁN 50349864
CORONEL IGNACIO GABRIEL 54505838
CORONEL BENJAMÍN MATEO 52750995
CRAVERO LUCÍA MARGARITA 50349229
DALL' ASTA JUAN IGNACIO 54338236
DEJON SOFÍA INÉS 51191671
DOSSIO AUGUSTO LUIS 54844770
DOSSIO GERÓNIMO 49638174
DUARTE LÓPEZ BIANCA AYLÍN 56966123
EBERHARDT RENATA 49978765
EBERHARDT FELIPE 55535190
EBERHARDT ALMA VALENTINA 50788355
EBERHARDT MORENA 49896527
EBERHARDT JEREMÍAS 52363206
ESCOBAR ARMUA ZOE ABIGAIL 56852831
FAVRE PEDRO GABRIEL 50923500
FAVRE BENJAMIN 51622440
FERRERO MATEO MARIANO 50349213
FERREYRA LEANDRO ARIEL 50122139
FRANZEN JULIETA LUCÍA 53918486
FRANZEN SOFIA BELEN 51191694
FRANZEN CANDELA AGOSTINA 50242130
FROSCHAUER LUCAS DARÍO 52871902
FRUTOS BOSCOVICH SALVADOR 49638166
FRUTOS BOSCOVICH LORENZO 54340062
FUSSI ANGEL LAUREANO 49924660
GARUTI ANTONELLA LUJÁN 56162341
GARUTI BIANCA BELÉN 50682153
GIACOMINO VINKA WARA 52134268
GIACOMINO FARIT FERNANDO 55307673
GIAMPIERI JUAN PABLO 50556619
GIRAUDO MARTINA NATALI 49924689
GODOY VALENTINA MAILÉN 50211747
GODOY MATHEO ROMÁN EMILIO 56159243
GOMEZ ALBRECHT CONSTANZA MARÍA 49924691
GOMEZ ALBRECHT JUAN PABLO FRANCISCO 52871947
GOMEZ BENASSI VALENTINO JOAQUÍN 50312616
GONDA GIOVANNA 55796932
GONZALEZ PAZ 55531041
GONZALEZ OJEDA ALAI 56162387
GONZALEZ OJEDA TIZIANO 50788389
GOSSO ERNESTINA 54118979
GRILL GIANELA MILAGROS 52369937
GRILL ALEXIS ISMAEL 50312340
GUAN BRENDA 56162311
GUAN FAUSTINO 53778462
GUINDÓN CARPIO LOLA 55796913
GUINDÓN CARPIO ALMA 52871936
GUNZIGER BLAS 51010518
GUNZIGER TOMÁS 55355087
GUTIERREZ MARTINA 49924687
GUTIERREZ FELIPE 52087979
HERRERA MIA NATIVIDAD 54450030
JULLIER RUTH 49976540
KOGEL SERRANO THIAGO BENJAMÍN 52362527
LANFRANCO AGUIRRE EVANGELINA 50788385
LAPASSINI FAUSTINA 51404016
LENCINA PETROSELLI GUIDO 57210526
LÓPEZ FOURNELL CONRADO JOSÉ 54847824
MACHUCA GARUTI JOSEFINA 54205882
MADERA BAUTISTA TOMAS 52637510
MAGLIA WALKIRIA BIANCA 52561972
MAGLIA SYRIANA AYLIN 53619532
MARTINEZ ALEXIS ALEJANDRO 53033929
MARTINEZ KATRIEL BENJAMIN 50556616
MARTINEZ PETROSELLI MANUEL 51191687
MARTINEZ PETROSELLI IGNACIO 53918454
MARTINI PAZ 53918425
MASINO BAUTISTA 54027232
MASINO MORENA 52635020
MASINO MARTINA 52691543
MAURER BENJAMÍN 54505872
MENA MARQUEZ TIZIANO 49924652
MENDOZA DI STÉFANO PAULINA INÉS 54206722
MENENDEZ CIELO MARA 54505857
MENENDEZ SOFIA GUADALUPE 51191698
MENENDEZ ARRIONDO MELODY GUADALUPE 52871933
MEYNET JEREMÍAS 56162350
MEYNET LIONEL FRANCO 49924667
MILL MARÍA PAZ 57041767
MILLÁN HELENA 54027245
MIRANDA BRUN ISABELLA 56162347
MOLINA SAMUEL ULISES 54121123
MONZON IANARA SOLANGE 50788380
MOTTIER CATALINA 51355638
MOTTIER BAUTISTA 53269357
MOTTIER MARCOS DANIEL 52753402
MOYANO AGUSTINA 54985292
NORIEGA TOMÁS ISAÍAS 56162388
NORIEGA AGUSTÍN NICOLÁS 53270049
OCELLO IMSAND ANTHONY VALENTINO 54985316
OJEDA TIZIANO DAMIAN 52901387
OTTONELLI THIAGO JOSE 51404014
OVANDO PALOMA 52903357
OVELAR DAIARA LUZMILA 50682172
OVIEDO SANTINO LORENZO 53033711
PAGLIERO PEDRO 52135796
PALACIOS ANA 55795013
PEGASSANO GUNTREN VALENTINA 50788356
PEGASSANO GUNTREN JULIETA 53920859
PERALTA LUNA ADELAINE 52903582
PERALTA FELIPE AGUSTIN 50788373
PEREZ BENJAMÍN NICOLÁS 53778494
PEREZLINDO LUCIO GAEL 50923496
PERREN CATALINA 54505846
PERREN LARESE EMILIA MARÍA 54505862
PLACENZOTTI AUGUSTO 55932580
PODDA LUCIANO GASPAR 50556681
PRETTO XIOMARA GUADALUPE 56162370
QUIROGA STEFANO ALEXIS 53918449
RAICHHOLZ GALA 55307472
RAICHHOLZ CRISTOBAL 55307471
RAMIREZ MARTINA 52903414
RAMIREZ FAVRE PEDRO 53034910
RAMIREZ FAVRE ELENA 55932483
RAMONDA ALTAMIRANO ELENA 53401126
RAMONDA ALTAMIRANO AUGUSTO 55535422
RAMOS EVA 49638190
RATTI SANTINO MATTEO 50171160
RATTI GENNARO AGUSTÍN 54505923
REGNER CAMILA 53918428
REKOFSKI LUCAS IVÁN 52635703
RIOS SOFÍA 51191046
RIOS MATEO 56528943
RIQUELME LUIS ANGEL 55651937
RODRIGUEZ BENJAMÍN 53270017
ROMAGNOLI AUGUSTO EXEQUIEL 56021078
ROMAGNOLI EMMA 56853891
ROMAGNOLI LUCIO 52870237
ROMANO IAN 55534491
SACCO VALENTINA 53033767
SARÚ NARELLA 53918476
SATTLER EXEQUIEL LUIS 54764003
SCHINNER EMELY GUADALUPE 52753220
SCHMIDHALTER CELINA 51191663
SCHMIDT IANARA NICOLE 52750202
SCHMIDT TIZIANO NICOLÁS 50122109
SCHMIDT MATIAS SEBASTIAN 54339752
SCHMIT VALENTINO IGNACIO 50037575
SCHMIT MATEO 51322825
SCHNIDRIG LEÓN DAVID 56687393
SEJAS GONZALO EZEQUIEL 51280135
SERRA MILENA 51191684
SERRA VICTORIA 55535407
SILVA NARELA AYELÉN 50756309
SILVA ALEXIS HILARIO 55403170
SOTO ARRIONDO ISABELLA LEONOR 56162358
SPAHR PAULINA 50556675
SPOTTI GAEL 53271382
SPOTTI EGGEL MARÍA AGOSTINA 53778763
SPOTTI EGGEL VALENTINO 55097972
STANICH BRUNELLA 52362523
STANICH FACUNDO SEBASTIÁN 50556651
STETTLER ELENA 50349004
STETTLER EMA 52903157
TELLO MORENA GUADALUPE 50211094
TELLO AUGUSTO FELIPE 55213849
TINNIRELLO MANGEAUD CAMILA 52416950
TINNIRELLO MANGEAUD TAMARA 52416951
TISLER SELENE 55097303
TISLER MIA NICOLE 52871903
TRAVACHINO GUASTAVINO FACUNDO 51010532
TRAVACHINO GUASTAVINO SANTIAGO 55213874
VALDEZ JUAN IGNACIO 56162338
VALENTINI LUCIANA MILENA 55306000
VAZQUEZ EMILIANO JAVIER 52361472
VAZQUEZ MARTINA BELEN 53034147
VAZQUEZ SANTINO OSCAR 50699475
VERGARA VALLEJOS LÁZARO ELÍAS 55652690
VIERA CHAVEZ FRANCESCA AITANA 56690783
VILLALBA EMILIA 52690538
VILLALBA AGUSTÍN 55932556
VILLARROEL INDIRA LUCÍA 49924686
VOGT ABRIL CELESTE 54027710
WALKER ESTEBAN URIEL 52871995
WEIDMANN CATALINA 52372695
WELSCHEN BALLY MATEO 52869808
ZAGAYNY JUAN CRUZ 50556609
ZEITER JUAN IGNACIO 56380264
ZEITER JULIETA 53401101
ZEITER AGUSTÍN 52087846
ZUCHIATTI ALMA 54205855
ZURSCHMITTEN VALENTINA 49638185