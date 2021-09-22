Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 23 de septiembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA SANTIAGO OMAR 39052046
ACOSTA AILEN GUADALUPE 40363755
ALAGUIVE DANIEL CIRIACO 38053316
ALAGUIVE BETIANA ELIZABETH 41086736
ALBRECHT VICTOR HUGO 35749116
ALBRECHT SEBASTIAN ANDRES 40363741
ALEGRE IVANA VALERIA 32197578
ALISIARDI MILAGROS FLORENCIA 40958130
ALMEYRA ALEXA YAMILA 41086069
ALTAMIRANO VIRGINIA 35250007
AMBORDT MICAELA BEATRIZ 40363778
AMBORT AXEL DARÍO 41086837
AMBORT NAHUEL LINO 41206289
ARAGON AGUSTINA MILAGROS 39687766
ARCEL MILAGROS JACKELINE 41086871
ARNOLDT FLORENCIA MARIA 40363766
AROLFO JOSÉ ALFREDO 28022831
AVILA VERONICA ALICIA 40876096
BACCHI GIULIANO FRANCESCO 37686374
BARRETO ELIANA HELENA 27862300
BARRETO VICTOR EMILIO 30567274
BARZAGHI AGUSTÍN DANIEL 41086833
BASSINO MARINA SOLEDAD 30693156
BASSO JOSE ALFREDO 29366652
BATALLA CELESTE 41086840
BAZAN DANIEL NICOLAS 25773721
BAZAN MARIA DANIELA 38773476
BEDINI GISELA VERONICA 31700946
BELLÓN YAZMÍN GUADALUPE 40920673
BELSITO GASTÓN DANIEL 40277921
BELTRAN ALICIA 25424319
BENITEZ DIEGO RAMÓN 32103668
BENITEZ MATÍAS GONZALO 41206276
BERARDO TOMÁS ESTEBAN 41160005
BERNAOLA MARLÉN SOFÍA 40278987
BERTINAT GONZALO 40891938
BETTIG LEONARDO JESUS 30390334
BETTIG MARIO ALBERTO 27463264
BETTIG BRENDA JOANA 40036269
BIANCUCCI BRENDA 40891929
BLANCO MAMANI NELLY 95351572
BLATTER CARLOS ALBERTO 23243011
BONSIGNOR CAROLINA 30703760
BORTOLOZZI YANET ESTEFANÍA 41086880
BRIGGILER MARIA AGUSTINA 35749123
BUFFA MARIO JAVIER 27101831
BUSTOS PABLO SEBASTIAN 31238289
CABALLERO JUAN CARLOS 40959888
CABRERA MAURO JAVIER 31023018
CAMUZZI LEANDRO MAXIMILIANO 39052013
CAPALDI FRANCO ELIO 41406629
CAPELLO MARCELA MARÍA DEL ROSARIO 40365909
CARRIZO RUBÉN DIEGO 32711148
CARRIZO KUCHEN PEDRO AGUSTIN 38772640
CASTILLO ISLA BERTHA 94565429
CASTILLO ISLA MIGUEL ANGEL 94336478
CAVALIERI FRANCO EXEQUIEL 41216633
CHALITA SANTIAGO 41056789
CHIAVARINI FRANCO EZEQUIEL 41206279
CISNEROS CRISTIAN OMAR 41423635
CLAUSSEN PAULINA MARIA 40363768
CLEMENTE JAVIER HUGO 33924637
COGGIOLA YANINA CLAUDIA 41206281
COLLA SOFÌA BELÈN 40891905
COLLA AGUSTÍN 40891946
COLOMBO AUGUSTO 30171950
CORTES TOMÁS 40363770
CROATTO PAZ MARIANO 40891925
CZOMBOS DALMIRO IVAN 37070345
DEBRUYNE SANDRA RAQUEL 31519192
DEJÓN ROBERTO NAHUEL 41217618
DEL AGUA SEBASTIÁN 32647083
DEL BARCO ELIANA SOLEDAD 31465788
DIAZ KEILA JOANA 35833495
DOBLER BRUNO DAVID 39857068
DONNET FATIMA AGUSTINA 40363775
DROMI LUIS ALBERTO 36653956
EBERHARDT AGUSTIN JOSE 40363757
ENCINA MILAGROS ALDANA 41086058
ESCALANTE MELISA GISEL 34301841
ESCOBAR JORGE LUIS 39051946
ESCOBAR CAMILA BELÉN 41206272
ESCOBAR KAREN DEL PILAR 41217621
ESPERANZA CLAUDIA LAURA 29449900
ESPINDOLA ELIZABET BEATRIZ 33216526
EYRAS GABRIEL EDUARDO 29221235
FABRO MARTÍN NICOLÁS 41206290
FERREYRA LUCIO HERNÁN 41086830
FIGUEROA LUIS ALBERTO 29684935
FIGUEROA LAUTARO ALEJANDRO 40967994
FONT GUILLERMO FABIÁN 37686306
FRANZEN MARIA DE LOS ANGELES 40363772
FRUTOS GISELA BELEN 32274621
FUSSI ANTONELLA SOLEDAD 36952251
GAMARRA LUIS ALBERTO 34270975
GASSER MARIA LUCRECIA 33664864
GAY VIVIANA MARISEL 34348735
GAY JUAN IVAN 38096490
GEREZ GABRIEL EZEQUIEL 40365907
GIECO JULIAN ESTEBAN 38896969
GILLI GIULIANA 40055524
GIONE AGOSTINA AYELEN 40363764
GODOY MARIANO SANTIAGO 41086874
GOMEZ SILVIA GUADALUPE 23925381
GOMEZ MARCELO ALEXANDRO 37199141
GOMEZ EMELI MICAELA 40958108
GOMEZ PAMELA SHARON 40920674
GORGO PAMELA BELEN 39052053
GOROSITO GABRIEL 41206288
GUSSMAN RICARDO LUIS 29185168
GUTIERREZ JULIÁN GABRIEL 41206275
HAMMERLY ARIEL ALEJANDRO 40891924
HELDNER MARIA EUGENIA 30097437
HELDNER CAMILA 40036298
HOYOS EVELIN MARÍA 41753202
HUCK RICARDO GABRIEL 23039142
HUCK MARIO CLAUDIO 29642691
IMVINKELRIED IGNACIO 40891939
JACQUIER MAURICIO DANIEL 37773575
JONTOR NATALIA VERÓNICA 31503614
JUNCOS MARTÍN IGNACIO 40314720
KLOSTER MARCOS DARÍO 41086835
KOGEL ANGEL GABRIEL 41206283
KREIG ABEL JOSE 30171976
KUÑICHEK GABRIELA INES 37686382
LANCE JOANA SOLEDAD 41206271
LASSO AGUSTÍN CÉSAR 40363726
LATUF SOFÍA 41086827
LIRIS ANTONIO RAFAEL 36619105
LUNA ROMINA GRACIELA 40647216
MACEDO NAHUEL JESÚS 40891927
MANSILLA ZAMIRA YOANA 36300908
MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO 22764548
MARTINEZ JACKELINE MAILEN 40876062
MASSE IVAN EZEQUIEL 37830716
MEURZET NORMA FLORENCIA 41086821
MOLINARI RAÚL ALBERTO 26548541
MONTERO LUIS MIGUEL 30452254
MORALES GERMÁN RAMÓN 35191366
NEFFEN JAVIER MARCELO 40363710
NICOLA LUCIANA SOLEDAD 29793526
NICOLA FRANCO JOSE 41206282
NIERENBERGER ADRIAN OSCAR 32711152
NISSIO WENCESLAO ALBERTO 41206287
NORIEGA YÉSICA VERÓNICA 32511582
NUÑEZ NATALIA GUADALUPE 33664759
OCELLO NICOLÁS 41086822
OGGIER GABRIEL RAÚL 40363774
OSTA LISANDRO DIEGO 40891923
OYARZABAL AIXA MAGALI 40912683
PALACIO CLAUDIA GRACIELA 26190163
PALAVECINO CAROLINA 40277922
PASTOR HERNÁN EXEQUIEL 41217616
PAVON MARIA DEL CARMEN 32892195
PEREZ MARCELA MARIELA 40920745
PEREZ MARCOS ANTONIO 40786746
PERREN TAMARA CAROLINA 36300926
PERREN NARA GUADALUPE 37263927
PERREN MATÍAS NICOLÁS 40702762
PODDA JUAN IGNACIO 41056730
PONROY LEONEL JORGE 40891937
PONS FACUNDO EVARISTO 39051930
PRADA VICTORIA SOLEDAD 41086876
PRATTO MARTINA ORIANA 40363761
RAMIREZ FABIOLA ELISABET 41217643
RAMONDA SABRINA BELÉN 40891930
RAMOS MARTIN FERNANDO 36014316
RAMOS OSVALDO ANDRES 37830665
RAMOS NADIA GERALDINE 40036207
REUTEMANN CARLOS ALBERTO 27862103
RIGALDO TAMARA 40891944
RIQUELME VERÓNICA ALEJANDRA 25339684
ROBLES FLAVIA DANIELA 36619017
RODRIGUEZ VIRGINIA SOLEDAD 30185135
RODRIGUEZ JOAN ALEXIS 34359976
RODRIGUEZ ROCÍO BELÉN 40277916
ROGGERO LUCA DAMIÁN 40363709
ROMANO DIEGO HORACIO 30693003
ROSSI LEILÉN STEFANÍA 40891942
RUIZ MARIA ESTELA 25902934
RUIZ BRIAN JOEL 37830724
RUIZ FLORENCIA SOLEDAD 40891948
SAID FABIANA LORENA 25276306
SALA GISELA ANALIA 33363550
SALMAN MÓNICA FERNANDA 27096029
SALZMANN PAMELA ANDREA 40920676
SANABRIA ALICIA SUSANA 40790765
SANDEZ MARTINA DEL CARMEN 33957213
SANTUCCI GISELA ANABEL ROXANA 26633743
SAUCEDO SOFÍA 41206277
SCHMIDHALTER JONATAN MAURICIO 40958119
SCHMIDT JONATÁN EZEQUIEL 41086834
SERRANO MICAELA GUADALUPE 41086831
SILVEIRA MELISA MARIELA 29142068
SOSA ALDO AGUSTIN 35752251
SOUZA MARIA JOAQUINA 38135685
STRADA AYRTON 41206278
UBAIT IGNACIO DANIEL 41086823
URBA IGNACIO JOSÉ 41160273
VALDEZ MIRTA ADRIANA BELEN 40626500
VALENZUELA ORLINDA BEATRIZ 30828172
VALLEJOS ELIANA PAOLA 33218616
VALOR ANABELLA VERÓNICA 25903510
VERA DANTE MIGUEL 32724003
VERA BRIAN AGUSTIN 41217623
VERGARA AUGUSTO BRIAN 37254638
VERGARA FRANCO MARTÍN 41011348
VICTOR GERMÁN ORESTES 24763713
VICTOR NAHUEL NAIM 41206286
VIERA MARIA CRISTINA 34466379
VIGLIETTI FRANCISCO MIGUEL 24688666
VOGT LUCIANO MATIAS 30698787
VOGT NESTOR FABIAN 31237493
WAIGANDTE BRIAN EMANUEL 40891945
WALKER KEVIN MARTIN 40363721
WELSCHEN BRIAN AGUSTIN 36481040
WELSCHEN AUGUSTO 41086064
WELSCHEN GIANA PAULA 40363645
YENSSEN ERIKA ABIGAIL 40363753
ZAGAYNY MARÍA FLORENCIA 40891943
ZANUTTINI LAURA BEATRIZ 40363742
ZANUTTINI MILAGROS BELEN 40363752
ZENCLUSSEN MARCO 40363715
ZURSCHMITTEN PAMELA GUADALUPE 39630099
ZURSCHMITTEN FACUNDO DANIEL 41206274