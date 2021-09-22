Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 23 de septiembre en el Suchón

Locales 22 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 23 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    SANTIAGO OMAR    39052046
ACOSTA    AILEN GUADALUPE    40363755
ALAGUIVE    DANIEL CIRIACO    38053316
ALAGUIVE    BETIANA ELIZABETH    41086736
ALBRECHT    VICTOR HUGO    35749116
ALBRECHT    SEBASTIAN ANDRES    40363741
ALEGRE    IVANA VALERIA    32197578
ALISIARDI    MILAGROS FLORENCIA    40958130
ALMEYRA    ALEXA YAMILA    41086069
ALTAMIRANO    VIRGINIA    35250007
AMBORDT    MICAELA BEATRIZ    40363778
AMBORT    AXEL DARÍO    41086837
AMBORT    NAHUEL LINO    41206289
ARAGON    AGUSTINA MILAGROS    39687766
ARCEL    MILAGROS JACKELINE    41086871
ARNOLDT    FLORENCIA MARIA    40363766
AROLFO    JOSÉ ALFREDO    28022831
AVILA    VERONICA ALICIA    40876096
BACCHI    GIULIANO FRANCESCO    37686374
BARRETO    ELIANA HELENA    27862300
BARRETO    VICTOR EMILIO    30567274
BARZAGHI    AGUSTÍN DANIEL    41086833
BASSINO    MARINA SOLEDAD    30693156
BASSO    JOSE ALFREDO    29366652
BATALLA    CELESTE    41086840
BAZAN    DANIEL NICOLAS    25773721
BAZAN    MARIA DANIELA    38773476
BEDINI    GISELA VERONICA    31700946
BELLÓN    YAZMÍN GUADALUPE    40920673
BELSITO    GASTÓN DANIEL    40277921
BELTRAN    ALICIA    25424319
BENITEZ    DIEGO RAMÓN    32103668
BENITEZ    MATÍAS GONZALO    41206276
BERARDO    TOMÁS ESTEBAN    41160005
BERNAOLA    MARLÉN SOFÍA    40278987
BERTINAT    GONZALO    40891938
BETTIG    LEONARDO JESUS    30390334
BETTIG    MARIO ALBERTO    27463264
BETTIG    BRENDA JOANA    40036269
BIANCUCCI    BRENDA    40891929
BLANCO MAMANI    NELLY    95351572
BLATTER    CARLOS ALBERTO    23243011
BONSIGNOR    CAROLINA    30703760
BORTOLOZZI    YANET ESTEFANÍA    41086880
BRIGGILER    MARIA AGUSTINA    35749123
BUFFA    MARIO JAVIER    27101831
BUSTOS    PABLO SEBASTIAN    31238289
CABALLERO    JUAN CARLOS    40959888
CABRERA    MAURO JAVIER    31023018
CAMUZZI    LEANDRO MAXIMILIANO    39052013
CAPALDI    FRANCO ELIO    41406629
CAPELLO    MARCELA MARÍA DEL ROSARIO    40365909
CARRIZO    RUBÉN DIEGO    32711148
CARRIZO KUCHEN    PEDRO AGUSTIN    38772640
CASTILLO ISLA    BERTHA    94565429
CASTILLO ISLA    MIGUEL ANGEL    94336478
CAVALIERI    FRANCO EXEQUIEL    41216633
CHALITA    SANTIAGO    41056789
CHIAVARINI    FRANCO EZEQUIEL    41206279
CISNEROS    CRISTIAN OMAR    41423635
CLAUSSEN    PAULINA MARIA    40363768
CLEMENTE    JAVIER HUGO    33924637
COGGIOLA    YANINA CLAUDIA    41206281
COLLA    SOFÌA BELÈN    40891905
COLLA    AGUSTÍN    40891946
COLOMBO    AUGUSTO    30171950
CORTES    TOMÁS    40363770
CROATTO PAZ    MARIANO    40891925
CZOMBOS    DALMIRO IVAN    37070345
DEBRUYNE    SANDRA RAQUEL    31519192
DEJÓN    ROBERTO NAHUEL    41217618
DEL AGUA    SEBASTIÁN    32647083
DEL BARCO    ELIANA SOLEDAD    31465788
DIAZ    KEILA JOANA    35833495
DOBLER    BRUNO DAVID    39857068
DONNET    FATIMA AGUSTINA    40363775
DROMI    LUIS ALBERTO    36653956
EBERHARDT    AGUSTIN JOSE    40363757
ENCINA    MILAGROS ALDANA    41086058
ESCALANTE    MELISA GISEL    34301841
ESCOBAR    JORGE LUIS    39051946
ESCOBAR    CAMILA BELÉN    41206272
ESCOBAR    KAREN DEL PILAR    41217621
ESPERANZA    CLAUDIA LAURA    29449900
ESPINDOLA    ELIZABET BEATRIZ    33216526
EYRAS    GABRIEL EDUARDO    29221235
FABRO    MARTÍN NICOLÁS    41206290
FERREYRA    LUCIO HERNÁN    41086830
FIGUEROA    LUIS ALBERTO    29684935
FIGUEROA    LAUTARO ALEJANDRO    40967994
FONT    GUILLERMO FABIÁN    37686306
FRANZEN    MARIA DE LOS ANGELES    40363772
FRUTOS    GISELA BELEN    32274621
FUSSI    ANTONELLA SOLEDAD    36952251
GAMARRA    LUIS ALBERTO    34270975
GASSER    MARIA LUCRECIA    33664864
GAY    VIVIANA MARISEL    34348735
GAY    JUAN IVAN    38096490
GEREZ    GABRIEL EZEQUIEL    40365907
GIECO    JULIAN ESTEBAN    38896969
GILLI    GIULIANA    40055524
GIONE    AGOSTINA AYELEN    40363764
GODOY    MARIANO SANTIAGO    41086874
GOMEZ    SILVIA GUADALUPE    23925381
GOMEZ    MARCELO ALEXANDRO    37199141
GOMEZ    EMELI MICAELA    40958108
GOMEZ    PAMELA SHARON    40920674
GORGO    PAMELA BELEN    39052053
GOROSITO    GABRIEL    41206288
GUSSMAN    RICARDO LUIS    29185168
GUTIERREZ    JULIÁN GABRIEL    41206275
HAMMERLY    ARIEL ALEJANDRO    40891924
HELDNER    MARIA EUGENIA    30097437
HELDNER    CAMILA    40036298
HOYOS    EVELIN MARÍA    41753202
HUCK    RICARDO GABRIEL    23039142
HUCK    MARIO CLAUDIO    29642691
IMVINKELRIED    IGNACIO    40891939
JACQUIER    MAURICIO DANIEL    37773575
JONTOR    NATALIA VERÓNICA    31503614
JUNCOS    MARTÍN IGNACIO    40314720
KLOSTER    MARCOS DARÍO    41086835
KOGEL    ANGEL GABRIEL    41206283
KREIG    ABEL JOSE    30171976
KUÑICHEK    GABRIELA INES    37686382
LANCE    JOANA SOLEDAD    41206271
LASSO    AGUSTÍN CÉSAR    40363726
LATUF    SOFÍA    41086827
LIRIS    ANTONIO RAFAEL    36619105
LUNA    ROMINA GRACIELA    40647216
MACEDO    NAHUEL JESÚS    40891927
MANSILLA    ZAMIRA YOANA    36300908
MARTINEZ    CLAUDIO ALBERTO    22764548
MARTINEZ    JACKELINE MAILEN    40876062
MASSE    IVAN EZEQUIEL    37830716
MEURZET    NORMA FLORENCIA    41086821
MOLINARI    RAÚL ALBERTO    26548541
MONTERO    LUIS MIGUEL    30452254
MORALES    GERMÁN RAMÓN    35191366
NEFFEN    JAVIER MARCELO    40363710
NICOLA    LUCIANA SOLEDAD    29793526
NICOLA    FRANCO JOSE    41206282
NIERENBERGER    ADRIAN OSCAR    32711152
NISSIO    WENCESLAO ALBERTO    41206287
NORIEGA    YÉSICA VERÓNICA    32511582
NUÑEZ    NATALIA GUADALUPE    33664759
OCELLO    NICOLÁS    41086822
OGGIER    GABRIEL RAÚL    40363774
OSTA    LISANDRO DIEGO    40891923
OYARZABAL    AIXA MAGALI    40912683
PALACIO    CLAUDIA GRACIELA    26190163
PALAVECINO    CAROLINA    40277922
PASTOR    HERNÁN EXEQUIEL    41217616
PAVON    MARIA DEL CARMEN    32892195
PEREZ    MARCELA MARIELA    40920745
PEREZ    MARCOS ANTONIO    40786746
PERREN    TAMARA CAROLINA    36300926
PERREN    NARA GUADALUPE    37263927
PERREN    MATÍAS NICOLÁS    40702762
PODDA    JUAN IGNACIO    41056730
PONROY    LEONEL JORGE    40891937
PONS    FACUNDO EVARISTO    39051930
PRADA    VICTORIA SOLEDAD    41086876
PRATTO    MARTINA ORIANA    40363761
RAMIREZ    FABIOLA ELISABET    41217643
RAMONDA    SABRINA BELÉN    40891930
RAMOS    MARTIN FERNANDO    36014316
RAMOS    OSVALDO ANDRES    37830665
RAMOS    NADIA GERALDINE    40036207
REUTEMANN    CARLOS ALBERTO    27862103
RIGALDO    TAMARA    40891944
RIQUELME    VERÓNICA ALEJANDRA    25339684
ROBLES    FLAVIA DANIELA    36619017
RODRIGUEZ    VIRGINIA SOLEDAD    30185135
RODRIGUEZ    JOAN ALEXIS    34359976
RODRIGUEZ    ROCÍO BELÉN    40277916
ROGGERO    LUCA DAMIÁN    40363709
ROMANO    DIEGO HORACIO    30693003
ROSSI    LEILÉN STEFANÍA    40891942
RUIZ    MARIA ESTELA    25902934
RUIZ    BRIAN JOEL    37830724
RUIZ    FLORENCIA SOLEDAD    40891948
SAID    FABIANA LORENA    25276306
SALA    GISELA ANALIA    33363550
SALMAN    MÓNICA FERNANDA    27096029
SALZMANN    PAMELA ANDREA    40920676
SANABRIA    ALICIA SUSANA    40790765
SANDEZ    MARTINA DEL CARMEN    33957213
SANTUCCI    GISELA ANABEL ROXANA    26633743
SAUCEDO    SOFÍA    41206277
SCHMIDHALTER    JONATAN MAURICIO    40958119
SCHMIDT    JONATÁN EZEQUIEL    41086834
SERRANO    MICAELA GUADALUPE    41086831
SILVEIRA    MELISA MARIELA    29142068
SOSA    ALDO AGUSTIN    35752251
SOUZA    MARIA JOAQUINA    38135685
STRADA    AYRTON    41206278
UBAIT    IGNACIO DANIEL    41086823
URBA    IGNACIO JOSÉ    41160273
VALDEZ    MIRTA ADRIANA BELEN    40626500
VALENZUELA    ORLINDA BEATRIZ    30828172
VALLEJOS    ELIANA PAOLA    33218616
VALOR    ANABELLA VERÓNICA    25903510
VERA    DANTE MIGUEL    32724003
VERA    BRIAN AGUSTIN    41217623
VERGARA    AUGUSTO BRIAN    37254638
VERGARA    FRANCO MARTÍN    41011348
VICTOR    GERMÁN ORESTES    24763713
VICTOR    NAHUEL NAIM    41206286
VIERA    MARIA CRISTINA    34466379
VIGLIETTI    FRANCISCO MIGUEL    24688666
VOGT    LUCIANO MATIAS    30698787
VOGT    NESTOR FABIAN    31237493
WAIGANDTE    BRIAN EMANUEL    40891945
WALKER    KEVIN MARTIN    40363721
WELSCHEN    BRIAN AGUSTIN    36481040
WELSCHEN    AUGUSTO    41086064
WELSCHEN    GIANA PAULA    40363645
YENSSEN    ERIKA ABIGAIL    40363753
ZAGAYNY    MARÍA FLORENCIA    40891943
ZANUTTINI    LAURA BEATRIZ    40363742
ZANUTTINI    MILAGROS BELEN    40363752
ZENCLUSSEN    MARCO    40363715
ZURSCHMITTEN    PAMELA GUADALUPE    39630099
ZURSCHMITTEN    FACUNDO DANIEL    41206274

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