Seguimos padeciendo la toma ilegal de la ciudad por personas extrañas

Más allá de las innumerables denuncias presentadas ante la Comisaría Segunda de nuestra ciudad, no ha habido accionar alguno de la Policía que brinde seguridad a quienes quieren ejercer el DERECHO A TRABAJAR.

El Intendente Juan José Placenzotti se encuentra realizando todas las gestiones y presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal, requiriendo se lleven adelante las acciones necesarias para hacer cesar esta grave situación y devuelva la normalidad y seguridad a toda la comunidad.

El reclamo por las tres cesantías producidas en el marco de lo establecido por la Ley 9286 debe resolverlo la Justicia, no la fuerza de la sin razón. Los tres ex - agentes involucrados han recurrido la Justicia, y esta Administración Municipal acatará lo que ella resuelva. Pero no cederá ante la amenaza, el amedrentamiento y la violencia.

Las constataciones realizadas y las imágenes publicadas por los medios de comunicación y las redes sociales, muestran que todas, absolutamente todas las puertas o portones tienen obstáculos, planchuelas, cadenas y candados. Solamente una puerta permanece sugestivamente libre: la del acceso al Concejo Municipal.