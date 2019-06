Reconocen a personalidades de Las Colonias

Este viernes se realizó en el recinto de la Cámara de Senadores un reconocimiento a múltiples personalidades de diferentes localidades del departamento Las Colonias.

Por iniciativa del vicegobernador de la provincia, Carlos Alcides Fascendini, la actividad tuvo como objetivo distinguir a hombres y mujeres que con sus acciones contribuyen o contribuyeron al fortalecimiento de sus comunidades.

El presidente de la Cámara Alta estuvo acompañado en la actividad por la presidenta comunal de Grutly, Jimena Senn, quien también fue impulsora de la iniciativa. Durante el evento, los homenajeados -en algunos casos representados por familiares o seres queridos- recibieron diplomas y medallas en reconocimiento a sus labores en instituciones u organismos a los que pertenecen.

«Es muy importante reconocer a las personas que se destacan y que trabajan y que son ejemplos de cada una de las comunidades. Se trata de destacar los valores es que lamentablemente se van perdiendo con el paso del tiempo, sobre todo en las grandes ciudades», afirmó Fascendini.

«Valores como el compromiso, la solidaridad, la palabra y la dedicación con pasión, haciendo todo para servir al prójimo, todavía se ven y se sienten en las localidades», agregó el vicegobernador, al tiempo que destacó que situaciones como «hacer un favor a un amigo o vecino son importantes para consolidar la sociedad en un mundo complicado, donde la violencia cada día está más presente».

«Creo que es muy importante destacar a los vecinos elegidos por sus propios vecinos para que los reconozcamos y veamos en ellos un ejemplo a seguir. Todos ustedes son ejemplos a seguir para que las generaciones que vienen los imiten y sigan sus pasos», añadió al dirigirse a los homenajeados.

«Los felicito a todos ustedes por haber hecho posible este acto y estoy muy contento con las personas homenajeadas. Queremos que sean reconocidas, que se sientan orgullosas de sus pasos por la vida. Aunque a ustedes les parezca que nadie los ve, la sociedad los ve, sus vecinos los ven y los reconocen», concluyó Fascendini.

A su turno, la presidenta comunal de Grutly destacó: «En localidades como las nuestras siempre hay muchísima gente que tiene ganas de trabajar por el prójimo, por sus instituciones y que lo hace con gran compromiso y con gran dedicación y mucho amor, entonces creímos necesario hacer un reconocimiento a todos ellos».

«Seguramente vamos a tener que ir haciendo más homenajes como estos en otras oportunidades, porque son muchas las personas que trabajan en nuestras localidades; pero hoy les toca a ustedes y es más que merecido. Por eso lo hacemos con mucho cariño, ya que es muy grande el trabajo que ustedes hacen», agregó.

Finalmente, le agradeció al vicegobernador porque «siempre está pensando en cada una de nuestras localidades y en las personas que trabajan por ella».

Los homenajeados

Este es el listado de personas homenajeadas durante el acto realizado este viernes:

Héctor Oswaldo Gazzera (Cululú): Ocupó el cargo de Presidente de Cooperadora Escolar de la Escuela Nº 522 Campo la Teresita, fue tesorero de Comisión Comunal varios periodos y formó parte de la Comisión Policial de la localidad. Participó activamente en la creación e inauguración de la plaza local. Hasta el día de hoy, con sus 84 años, es colaborador en actividades sociales y culturales de la comunidad.

Hermes Beutel (Santo Domingo): Nació en la zona rural de Santo Domingo, allí se casó a temprana edad, trabajó y crió a sus hijos, participó en actividades de las iglesias Católica y Evangélica del Río de la Plata y en otras instituciones de la comunidad. Siendo mayor cursó el Bachillerato para adultos. Actualmente disfruta a diario de actividades como la atención su jardín y mascotas, la participación como voluntaria en varias instituciones; participa en talleres recreativos, de gimnasia, de estimulación de la memoria y disfruta del teatro, de cocinar y vivir.

Julio Bologna (Empalme San Carlos): Sub inspector de Policía, actual Jefe de la Dependencia Destacamento Nº 12. Él constituye un verdadero ejemplo para los habitantes de su localidad; ha prestado servicio en su comunidad haciendo que su honorable labor sea destacada por la dedicación y esmero con que la ha llevado a cabo. En numerosas ocasiones, en cumplimiento de su deber, su propia vida ha corrido peligro.

Raúl Wagner (Humboldt): Médico cirujano, ejerce su profesión en Humboldt desde hace 60 años. Durante 4 décadas se desempeñó como médico generalista y cirujano de la zona Urbana y Rural de la localidad. Actualmente abocado a la especialidad de las alergias, atiende pacientes de lugares muy distantes. En el año 1968 fue uno de los fundadores de la primera escuela secundaria del Pueblo, el Instituto Secundario “Centenario de Humboldt”. 50 años después, fue el impulsor de la Carrera de Fonoaudiología, a través de la Universidad Católica de Santa Fe, en el marco del 150° aniversario de Humboldt y que funciona en la misma Escuela Secundaria. A sus 87 años, sigue trabajando, estudiando y, periódicamente, se presenta a rendir en la Universidad de Córdoba donde se recibió de Médico Cirujano.

Delia Lucia Senn de Maino (Grütly): A sus 90 años, se ha convertido en una vecina muy especial. Su actividad en el comercio la constituye en una referente de la localidad. Innumerables vivencias definen su personalidad, transformándola en un ser solidiario, afable y emprendedor. Ha integrado varias instituciones en las que trabajó ardua y desinteresadamente Siempre se mostró predispuesta a colaborar con su ayuda a quién la solicitara. Su optimismo, sumado a su capacidad de trabajo, han sido el motor que la llevó a alcanzar cada uno de sus objetivos.

Hugo Ortega (Esperanza): Investigador del CONICET, premiado a nivel nacional en 3 oportunidades como el mejor investigador del país, dirige el Centro de Medicina Comparada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, tarea que comenzó con apenas 26 años. Las actividades de este Centro están enfocadas en mejorar la Salud mediante el desarrollo de modelos experimentales y ensayos biológicos de alta complejidad, necesarios para el perfeccionamiento de productos farmacéuticos y procedimientos biomédicos. En el año 2007 se constituyó en el primer centro del ámbito científico-académico del interior del país en ser inspeccionado por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y por SENASA. Ambas certificaciones fueron revalidadas en el año 2014. En la actualidad se posiciona como un referente a nivel nacional por su compromiso en la búsqueda de la excelencia.

Hijos de Malvinas: Ante la necesidad de continuar malvinizando, y al ser la generación que ve, vive y siente cómo los Veteranos luchan día a día para que estas tierras no sean olvidadas ni ignoradas por el pueblo argentino, es que nació este grupo. Alli se encuentran los hijos, yendo por el mismo camino, en la misma dirección y con el mismo propósito: acompañar, mantener en pie y luchar con y para los Veteranos y familiares de Héroes. Son los HIJOS DE MALVINAS, los que deben continuar la lucha, mediante el diálogo y la paz, para lograr que todo el pueblo las sienta como propias y que en Malvinas vuelva a flamear la celeste y blanca.

Juan Conrado Bracamonte (San Mariano): Nacido en esta localidad, hoy, con sus 87 años, es el habitante mas longevo que allí reside. Trabajó más de 20 años en la Comuna local como personal de maestranza hasta que se jubiló. Se destacó por haber sido un gran asador que colaboraba con todas las instituciones locales en cenas, torneos de bochas y fútbol.

María del Carmen Jullier (San Jerónimo Norte): Maestra Normal Nacional y Profesora en Ciencias de la Educación. Fue maestra y directora de escuelas primarias; supervisora, jefa de departamento primario y supervisora general en el servicio provincial de enseñanza privada de Santa Fe. Autora de varios trabajos investigación histórica y genealógica. Fue primera Presidente de Entidades Valesanas Argentinas (E.V.A.) y secretaria, por varios años, de la Asociación Mutual Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte, donde trabajó incansablemente en la organización de una de las fiestas más relevantes de nuestra localidad; la Fiesta Nacional y Provincial del Folklore Suizo. También formó parte de la Comisión Central de los festejos del 150° de San Jerónimo Norte. Al hablar de la historia de San Jerónimo Norte, Meky, como se la conoce, es un referente de consulta frecuente debido a sus amplios conocimientos y dedicación en la materia.

Amilca Horacio Cabrera (Soutomayor): Jefe de destacamento Nº 6 Soutomayor. Merecidamente reconocido por su amplia disposición para colaborar y ayudar a la gente del pueblo y de la zona rural. Es una persona muy activa y realiza un gran trabajo por la seguridad de la localidad, realizando varias rondas diarias por la zona. Por todo esto se ha convertido en un ser muy querido por todo los habitantes de Soutomayor.

Emiliano Raúl Sala (Progreso): Nació en la localidad de Cululú en Santa Fe y los tres años se fue a vivir con su familia a Progreso, alli jugó hasta los quince años en el Club Atlético y Social San Martín. Con catorce años de edad jugaba en la tercera división de su club que participa en la Liga Esperancina de Fútbol que está afiliada a la AFA, logrando en 2005 el subcampeonato en la categoría. Emiliano Sala ha jugado fútbol casi toda su vida y desde el 2012 lo hacía de manera profesional. Al momento de su partida había disputado 236 partidos marcando 93 goles. Invitamos a su familia a recibir un diploma por su trayectoria deportiva y la imborrable marca que dejó en quienes fueron sus compañeros del Club Atlético y Social San Martín y en toda la comunidad de Progreso.

Stella Fassi (Maria Luisa): Enfermera de profesión, hoy jubilada, permaneció 46 años al servicio de la Comunidad sin importar horarios ni feriados si las urgencias se presentaban. Stella es una gran mujer dedicada al servicio de las personas y al cuidado de su salud.

Claudio Alfonso Carraro (Elisa): Doctor y profesor en el Colegio Secundario, nacido en Las Parejas en el año 1934. Egresado del Colegio San José Salecianos de Rosario, obtuvo su título de Médico en la Facultad Nacional de Rosario. Junto a su esposa llegó a Elisa donde se desempeñó como Médico Cirujano y Médico Rural. En su familia inculcó con ejemplo valores como honestidad y bonhomía. Fue docente ad-honorem en nuestra Escuela Secundaria mientras ésta se gestaba. También fue médico de la Policía ad-honorem desde que llegó a la localidad, hasta que se jubiló. La gran mayoría de las personas en este pueblo recuerda al menos una anécdota del Dr. Carraro, ya sea como médico ó como profesor de Biología en el Colegio Secundario. Hijo por adopción de este pueblo, se lo ve orgulloso de transitar sus calles.

Zunilda María Perren (Las Tunas): Se desempeña como Portera de la Escuela de Educación Primaria Nº 322 Rodolfo B. Lehmann, tiene 67 años y continúa en el trabajo. Ella es multifunción; se encarga de hacerle la leche a los chicos todas las mañanas, repara los guardapolvos que la gente dona para los niños de la escuela y está siempre pendiente de las necesidades de todos para brindar su ayuda.

Eduardo Mártirez (San Agustin): Después de trabajar 20 años en el Hospital José María Cullen, en el año 1989 se radica con su familia en San Agustín donde traslada su cargo al SAMCo local. Alli desempeña su profesión de enfermero hasta su jubilación en 2011. Durante sus años de trabajador no solo cumplió con sus horarios correspondientes, sino que también lo hizo en su tiempo libre, siempre dispuesto a atender a sus vecinos sin importar distancias, días ni horas. El paciente siempre fue su prioridad. Su enorme vocación lo ha convertido en un ejemplo y un referente de San Agustín, él es querido por los más pequeños y respetado por los adultos.

Elda T. de Fernández (San Carlos Sud): En 1972 llega a San Carlos Sud con 39 años y asume como Directora de la Escuela N.º 359 “Manuel Belgrano” de dicha localidad, cargo que desempeñó hasta el año 1995. Tuvo a su cargo las dos escuelas radiales de campo de San Carlos Sud, conformó la comisión de la cooperativa de agua potable y colaboró incansablemente con el museo de San Carlos Centro junto a la Señorita Ercilia Alarcón. Es Socia fundadora del Club de Leones de San Carlos Sud, que ya cuenta con 15 años de vida.

Dr. Juan Manuel Carnero (Sa Pereira): Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1978. Después de desempeñarse como médico generalista en Catamarca se radicó en el año 1983 en la localidad de Sa Pereira junto a su esposa, la Dra. Noeni Haddad, con quién hasta la fecha se ocupan de atender la salud de la población. Además de trabajar en el SAMCo de SA Pereira, también fue reemplazante en los SAMCo de San Vicente y San Mariano. Es médico ad-honorem desde el año 1983 de la policía del Departamento La Colonias. A sus 69 años de edad cumple 40 como médico y su ayuda ha sido imprescindible para la comunidad, por su dedicación total y absoluta.

Vitelmo Antonio José Canavesio (Sarmiento): Nació el 24 de enero de 1931, concurrió a la Escuela N° 343 Domingo Faustino Sarmiento. Hasta los 18 años trabajó como mozo en el bar Cine Mayo. A los 19 años comenzó con la fábrica de cocinas a kerosene que luego continuó con la fabricación de lavarropas y estufas. En 1960, deja constituida Industrias Metalúrgicas Canavesio S.A. En 1962 participó de la reunión por parte de la comuna, con el fin de formar la Cooperativas Eléctricas que comenzó a funcionar en 1963. A partir de ese año, fue Presidente de la Comisión Pro Banco Provincial durante 17 años, hasta que en 1980 se inauguró su sede local. Del año 1972 hasta 1976 fue vicepresidente comunal. Durante ese período presentó la idea de formar una Comisión para la instalación de Remates-Ferias que quedó inaugurada en 1976 y de la que fue gerente durante 35 años. Hasta el día de la fecha sigue integrando dicha Comisión.

Doctor Raúl Mondino (Providencia): Nativo de Providencia, el doctor Raúl Mondino realizó sus estudios en la ciudad de Córdoba y regresó a su localidad como médico en el año 1971. Desde ese momento, trabajó 46 años incondicionalmente para sus pacientes. Atendía en forma gratuita a las personas carenciadas o aquellas que no tenían cobertura médica. Cuando la localidad no contaba con ambulancia, hacía los traslados de los pacientes a Santa Fe o Esperanza en su auto particular. Desde el año 1987 trabajó ad-honorem en el SAMCo y en el año 1988, tras solicitar al director del Hospital de Esperanza, se hizo efectiva su titularización. Hoy en día goza de su jubilación.

Norma Somaglia (Jacinto Arauz): En la persona de Norma se hace el agradecimiento para ella y para todas las personas que hicieron posible la creación, ampliación y funcionamiento del Centro de Salud de la localidad.

Alexis Exequiel Eberhardt (San Carlos Norte): Con 18 años consiguió tres medallas de oro en los XI Juegos Odesur que se disputaron en Cochabamba 2018: rifle de aire individual, rifle de aire mixto y en tres posiciones, carabina 22, a 50 metros, por posición de rodilla, tendido y pie. Ganador del Olimpia de Plata en 2018, participó también en diversas competencias nacionales e internacionales con destacados resultados en Medallas de Bronce y Plata.

Grupo “Martas Y Marías” Capilla San Jerónimo. (San Jerónimo del Sauce): Mujeres al servicio de Dios y la Capilla, son quienes hace más de 20 años están a cargo de la limpieza de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce.

Norma Bonetti (Colonia San José): Fue portera de la Escuela N°352 Francisco Candioti y desde el año 2001 trabaja trasladando la correspondencia para la colonia, hasta el día de la fecha.

Osvalo Ramón Mana (Santa Clara de Buena Vista): Por su activa participación y colaboración constante con la comunidad de Santa Clara de Buena Vista

Marcela Viviana Arcando (Matilde): Desde muy joven formó parte de distintas comisiones, fue Catequista en la Capilla Cristo Crucificado e integró el Consejo Económico y labores pastorales dentro de la misma. En 1990 integró la Comisión Organizadora del Centenario del pueblo y fue ganadora del Concurso para el logotipo que identificaría este importante acontecimiento y que marcaría el ingreso a la localidad hasta la actualidad. Su amor por la historia y las artesanías la llevó a crear la Asociación Artistas Unidos Matildenses (Ar.U.Ma) que hoy en día es Mutual y que en 2002 formó la Biblioteca Popular Walter Gunziger. En 2004 dio el puntapié inicial para la celebración de la Fiesta de la Harina en honor al centenario molino local que hoy sigue vigente como Fiesta Provincial. Fuente: El Cronista de Las Colonias