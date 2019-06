La importancia de conocer. La importancia de informar

En nuestra ciudad tenemos todo tipo de anuncios, de los más variados, desde obras faraónicas por cifras millonarias, hasta entrega gratuita de elementos para la seguridad, lo que nunca se hace, ahora está permitido y premiado.

Desde nuestro espacio y sin abandonar por el hecho de ser candidatos la función de Concejal, no se nos permite ejercer nuestra principal tarea, ¿cuál es?, junto a la labor de legislar la otra actividad fundamental es controlar la aplicación de los fondos públicos, que son de todos, de quienes votan, de quienes no quieren votar, de hombres, de mujeres, trabajadores, jubilados, desocupados, en definitiva de cada uno de los ciudadanos que viven en esta ciudad.

Será que no resulta atractivo rendir cuentas, será que a nadie le interesa, será que no vende cuidar el dinero de todos. Cuando hablamos de proponer una ciudad distinta también hablamos de esto, de ser representantes genuinos de los intereses generales, lo que no significa no ayudar a nuestras instituciones, pero cuando vemos que no tenemos agua potable en condiciones aptas y se viene el acueducto, cuando vemos que tenemos el sesenta por ciento (60%) de la ciudad sin pavimento, cuando vemos que llueve y nos volvemos a inundar, cuando vemos que en salud estamos peor que treinta años atrás, nos parece importante también hablar de estos temas y darle una solución. Nosotros y todo el equipo estamos seguros que sí, que esto es demasiado importante para dejar de hablarlo y hacerlo saber.

Desde un Concejo equilibrado con representación de minorías y poder de decisión, desde un gobierno Municipal que también atienda a los que más necesitan sin pedir nada a cambio, desde el lugar que nos toque y la ciudadanía nos coloque, vamos a seguir insistiendo por aquellas cosas que realmente le cambien la vida a la gente, no maquillaje que mañana se borra y deja a trasluz la realidad de una ciudad que no crece, ni parece estar decidida a crecer.-

RAUL D. BELTRAMONE – candidato a Intendente

ANGEL FAVA- candidato a Concejal

CAMBIEMOS