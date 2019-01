Por este motivo la Comuna de Gessler realiza una campaña solidaria para ayudar a los inundados del norte santafesino.

La misma consiste en que todas las personas interesadas en colaborar se dirijan a la oficina comunal en el horario de 7:00 a 13:00 horas y lleven alimentos no perecederos (arroz, agua mineral, etc) y elementos de limpieza (lavandina, sectisol, guantes, etc).