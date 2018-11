Este lunes por la tarde. No se reportaron daños ni heridos.

El fenómeno se produjo en cercanías de El Timbó, ubicado sobre la Ruta Nacional 11, entre las localidades de Avellaneda y Guadalupe Norte.

Las malas condiciones climáticas afectan a todo el territorio provincial, con ciudades como Coronda y San Justo en donde el temporal ha causado daños severos.

No obstante, no se había producido nada tan peligroso como este tornado del que, afortunadamente, hasta ahora no se ha reportado que haya dejado consecuencias para lamentar. Fuente: el Litoral