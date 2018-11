2º Encuentro de Teatro Adolescente

En este momento en San Carlos se encuentran funcionando 3 talleres para niños, niñas y adolescentes en el Cine Teatro Rivadavia en donde se trabaja mediante el juego teatral la confianza personal y grupal, el abandono de los prejuicios, la danza en escena, el desarrollo creativo y la improvisación a cargo de María Soledad Almirón y Nazareno Baldo. El grupo “Pequeños Gigantes” de nuestra ciudad hace ya varios años que viene presentándose de manera ininterrumpida y en esta ocasión harán un encuentro compartido con los grupos de teatro de la localidad de San Justo.

El encuentro se dará el sábado 17 de noviembre en el Cine Teatro Rivadavia con la siguiente programación:

18 h. UTOPÍA - Grupo "Los Legrand ATR" de San Justo (Dirección Gabriel Alberini)

19 h. BAJO SOSPECHA - Grupo "Pequeños Gigantes" iniciales de San Carlos Centro (Dirección Nazareno Baldo y María Soledad Almirón)

20 h. EL BAR DE MANOLO - Grupo "Buenas y muertas" de San Justo (Dirección Eliana Audano y Fernanda Bovero)

21 h. SI ME VOY PIERDO TODO, SI ME QUEDO NO TENGO NADA - Grupo "Pequeños Gigantes" San Carlos Centro (Dirección María Soledad Almirón)

22 h. EXPEDIENTE 6068: TEMAS DE OTRO MUNDO - Grupo "Ser o no ser" de San Justo (Dirección Julián Aquino)

Para todas las funciones la entrada es gratis con salida a la gorra.