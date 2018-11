2º Encuentro de Teatro Adolescente

18 h. UTOPÍA - Grupo "Los Legrand ATR" de San Justo (Dirección Gabriel Alberini)

19 h. BAJO SOSPECHA - Grupo "Pequeños Gigantes" iniciales de San Carlos Centro (Dirección Nazareno Baldo y María Soledad Almirón)

20 h. EL BAR DE MANOLO - Grupo "Buenas y muertas" de San Justo (Dirección Eliana Audano)

21 h. SI ME VOY PIERDO TODO, SI ME QUEDO NO TENGO NADA - Grupo "Pequeños Gigantes" San Carlos Centro (Dirección María Soledad Almirón)

22 h. EXPEDIENTE 6068: TEMAS DE OTRO MUNDO - Grupo "Ser o no ser" de San Justo (Dirección Juan Aquino)

La entrada es gratuita y salida a la gorra (contribución voluntaria).