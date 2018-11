Pirola: “A favor de la paridad, impulsamos un proyecto que evoluciona el concepto”

Igualar en serio:

“Es un contrasentido pensar en la igualdad sólo en algunos lugares, sólo en determinados sectores, de ahí que esta idea una vez conocida sea tan bien recibida por quienes vienen trabajando en este tema siendo su aceptación transversal a colores y pensamientos políticos partidarios; como decía con anterioridad la idea es llevar el concepto de igualdad a otro nivel, evolucionar el pensamiento de equidad en la actividad política en todos los poderes, hacerlo generará esas bases sólidas sobre la que si se podrá construir y sostener este cambio cultural al que desde nuestro lugar tenemos que ayudar, porque sin dudas es un cambio en positivo” sostuvo Pirola al explicar los alcances y la aceptación por parte de sus pares del proyecto presentado que continúa con estado parlamentario.

Transparencia en el debate de las ideas:

Como lo realiza desde hace años el legislador pone en debate y a consideración sus ideas para potenciar su alcance y nutrir cada proyecto de diferentes puntos de vistas lo que enriquece el resultado final, en este caso con la misma mecánica elevó su ante proyecto a diferentes instituciones para conocer de primera mano las opiniones y expectativas de las mujeres que las conforman. Actividad que sigue realizando en la difusión del proyecto ya presentado con idéntico espíritu, el de enriquecer el texto que puede convertirse en esa ley completa y superadora que toda una sociedad reclama.

Quienes quieran tener acceso al proyecto presentado puede hacerlo ingresando a www.rubenpirola.com y desde allí descargarlo para su análisis, toda sugerencia también puede realizarse en la misma página web del legislador.

Los cupos no contradicen la calidad de quien ocupa cargos:

Consultado por aquella postura que en algunos sectores todavía se esgrime que insiste que no debería haber cupos, ni para mujeres ni para nadie y que en todo caso tienen que llegar los más capacitados el legislador sostiene que “Es una acusación infundada y un planteo machista, decir eso es decir que quienes impulsamos esta ley no queremos calidad en los cargos, es pensar que las mujeres son menos capaces a todas luces un pensamiento equivocado lo que no entienden es que este proyecto lo que trata es de generar igualdad en serio poniendo en idénticas condiciones a varones y mujeres a la hora de la partida a la hora de las posibilidades, ya que en una cultura machista como la que tenemos que cambiar la mujer siempre arranca de atrás y esta ley lo que viene a hacer es facilitar que tanto hombres y mujeres arranquen la carrera desde un mismo lugar.” Cerró Pirola.

“En definitiva, llevar ese cupo al 50 por ciento en los diferentes poderes del estado como así también en partidos políticos y demás organizaciones lo que busca es igualar en serio para facilitar un cambio cultural en nuestra sociedad” explicó el Senador Pirola