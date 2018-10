Mateo Bertossi se consagró campeón en sub 14 en el Torneo Nacional Promocional

Polideportivo 22 de octubre de 2018

Se realizó en Central San Carlos el torneo de Tenis Nacional Promocional ex grado 4. El mismo transcurrió durante este fin de semana y participaron las categorías sub 14, sub 12, sub 16 varones y sub 14 damas.