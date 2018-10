La tristeza de la tiradora que no pudo ser finalista, pero que igual fue aplaudida

Los casi 13.000 habitantes de San Carlos recuerdan con orgullo que su ciudad es la Capital Nacional de la Cerveza. Es que hace más de 140 años que en aquella localidad ubicada a menos de 50 kilómetros de Santa Fe se fundó la Cervecería San Carlos. Hoy ya no existe y el mote es más una añoranza, pero a San Carlos Sud se la puede recategorizar como una de las cunas del tiro deportivo en Argentina.

Allí se entrenan Alexis Eberhardt, bicampeón sudamericano de rifle de aire 10 metros, Ángela Arolfo y Alliana Volkart, una de las esperanzas argentinas para lograr una medalla en Buenos Aires 2018. Pero no pudo ser, porque finalizó 13ª en rifle de aire 10 metros y las ocho mejores sólo entraban a la final.

Cuando terminó los 60 tiros en el polígono de Parque Sarmiento con 616,1 puntos y se dio 13ª bajó el arma, se abrazó fuerte con su entrenador y recibió los aplausos de los espectadores que la habían ido a ver. Y en la tribuna también se abrazó con Fernanda Russo, joven como ella y exponente de este deporte en el país.

El recorrido de Volkart durante la ronda de clasificación de 60 tiros fue con altibajos, que le costaron el pasaporte a la final. Quedó claro de movida, cuando comenzó con el segundo mejor disparo de la primera vuelta (10,7) para terminar en la segunda posición luego de esos 10 tiros iniciales, con 104,2. Pero enseguida se desbarrancó con una segunda ronda de 100,7, que la llevó a bajar el arma para ir a hablar con su entrenador.

Retomó el rumbo con 102,6 y 103,2 en las siguientes vueltas, para quedar a tres puntos de la clasificación reservada a los ocho mejores. Aunque volvió a bajar con los 102 de la quinta decena de tiros y no le alcanzaron los 103,4 puntos de la última ronda.

Los pergaminos con los que llegaba Volkart a los Juegos Olímpicos de la Juventud no eran pocos. En Estados Unidos ganó su plaza para participar y hace poco disputó una Copa del Mundo en Corea del Sur.

Su gran logro de este 2018 ha sido su medalla plateada en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Tras un desempate a doble tiro extra en la final, Russo le arrebató el oro por solo dos centésimas. ¿Rivalidad? Para nada: las dos deportistas corrieron a abrazarse y gritar juntas el "Dale campeón".

​"El objetivo era conseguir el oro y la plata para Argentina y ya con eso era muchísimo. Igual, me hubiese gustado ganar, je", le dice Alliana a Clarín sobre los Sudamericanos.

"Empecé a tirar en 2014, cuando me invitaron a ir a entrenar a mi club. En 2017 asistí a un campus que se hizo con varios de los chicos que podíamos terminar seleccionados para Buenos Aires. Desde entonces me estaba preparando", cuenta la sancarlina.

Y añade con alegría: "Por eso cuando me avisaron que iba a integrar la delegación argentina quería saltar de emoción. Tuve que guardármelo una semana hasta que salió el listado oficial y cuando se publicó me llegaron mil mensajes".

Pocos deportes cuentan con referentes con tan pocos años de diferencia como el tiro deportivo en Argentina. Claro: el deporte no es muy popular en el país. Así y todo, sorprende que Russo y Eberhardt le lleven menos de un año de diferencia a Volkart y que aún así sean considerados experimentados.

La riojana Russo participó de los Juegos de la Juventud de 2014, en Nanjing, y en base a esa experiencia es que concluye que los deportistas que competirán en Buenos Aires 2018 están mucho más maduros y más preparados para la competición olímpica que las camadas anteriores.

"Crecimos muchísimo los deportistas gracias a esta oportunidad, porque nos entrenamos hace años con este objetivo", reflexiona Alliana. "Llegamos muy preparados", añade.

Alli Volkart recién está dando sus primeros pasos en el deporte de alto rendimiento. No tiene límites, por su juventud y por sus ganas. De a poco irá sumando millas por el mundo. Pero de todas maneras, aún no se despega de su pago chico, donde la Municipalidad de San Carlos Sud la proveyó a ella y a los demás de blancos electrónicos para entrenarse.

"En el pueblo ahora todos me saludan. Antes salía a hacer los mandados con mi mamá, pero ahora no porque me acosan, ja", cuenta riéndose la rubia de 17 años. Sucede que ahora Alliana es la embajadora de la Capital de la Cerveza.

