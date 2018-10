El Depor y el Tino de Franck no se sacaron ventajas

Compartimos la síntesis del encuentro:

Unión Progresista (0):

1 Ulises Bigliani, 2 Mauro Martínez, 3 Jonatan Fassetta, 4 Facundo Garbarini, 5 Maximiliano Spotti, 6 Sebastián Fussi, 7 Bruno Hammerly, 8 Diego Galvagno, 9 Matías Imhoff, 10 Martín Aranda (C) y 11 Jorge Batistela.

Suplentes: 12 Brian Ruiz, 13 Nicolás Walker, 14 Franco Puz, 15 Agustín Dobler, 16 Leonardo Zenclussen, 17 Nahuel Hug y 18 Luciano Piccoli.

Cambios: 60’ Nahuel Hug por Matías Imhoff, 67’ Franco Puz por Mauro Martínez y 75’ Agustín Dobler por Bruno Hammerly.

Argentino de Franck (0):

1 Fernando Rossini, 2 Raúl Neumann (C), 3 Julio González, 4 Gonzalo Insaurralde, 5 Lautaro Lacuadra, 6 Matías Donnet, 7 Santiago Fornero, 8 Brian Rolón, 9 Lucas Meinardi, 10 Emanuel Ojeda y 11 Cristian Michlig.

Suplentes: 12 Armando Garbarini, 13 Agustín Palombarini, 14 Nicolás Pochettino, 15 Mauro Schaller y 16 Gustavo Gauna.

Cambios: 58’ Mauro Schaller por Lautaro Lacuadra, 68’ Gustavo Gauna por Lucas Meinardi y 78’ Nicolás Pochettino por Emanuel Ojeda.

Goles: No hubo.

Amonestados: 7’ Lautaro Lacuadra (A), 34’ Cristian Michlig (A), 36’ Martín Aranda (UP), 38’ Sebastián Fussi (UP), 60’ Matías Imhoff (UP), 67’ Maximiliano Spotti (UP) y 83’ Facundo Garbarini (UP).

Árbitro: Alejandro Sosa.

Asistentes: Lucas Brissio, Ulises López y Adrián Clavijo.

Estadio: 23 de Diciembre, San Carlos Sud.

Fuente: Fútbol de Ligas/ Foto Archivo