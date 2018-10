“Lamentablemente no existen los fondos para el templo San Jerónimo”

Luego del anuncio realizado esta semana por autoridades de la comuna local y religiosas sobre el delicado estado de la infraestructura edilicia del templo San Jerónimo, y del reclamo para que el Estado Nacional se haga cargo del sostenimiento de la iglesia -al tratarse de un Monumento Histórico Nacional-. La diputada nacional por Cambiemos Gisela Scaglia precisó en diálogo con El Litoral que el proyecto está caido por una cuestión de falta de recursos.

“Lamentablemente hoy no existen los fondos para llevar adelante esos trabajos. Se lo confirmamos a la comunidad religiosa y a funcionarios comunales de San Jerónimo del Sauce. Este tipo de inversiones se desestimaron en el ministerio del Interior por falta de fondos”, manifestó Scaglia, quien agregó que ese fue el mensaje que le transmitieron a las autoridades.

“La última vez que nos comunicamos fue hace casi un año. Intenté por todos los medios recomponer el proyecto pero lamentablemente no se pudo. Ante la crisis no hay recursos para hacer frente al proyecto”, apuntó.

La legisladora sostuvo que la única persona que habló con ella por esta cuestión fue el Padre Jorge Montini. “Después no he tenido conversaciones con otras autoridades del clero. No se cual es la opinión del actual Arzobispo Sergio Fenoy. Pero confío en que podamos encontrarle una solución a este problema y con el tiempo recuperar el templo”.

En este sentido Scaglia informó que en el presupuesto 2019 el proyecto no está. “Igualmente al tener número de expediente, el plan de obras presentado no está caído. Este año lo veo muy difícil. El error fue decir que lo íbamos a hacer. Lamentablemente hoy no existe el financiamiento para llevar a cabo la obra”. Por otra parte la diputada confió que el año próximo van a trabajar para que este plan de obras se concrete.

Monumento

Construida en 1830 la Capilla San Jerónimo, forma parte del rico patrimonio cultural, religioso y arquitectónico de la localidad. Además de su destacada tarea evangelizadora, sus rincones esconden historias sumamente interesantes, como la de las armas y municiones encontradas en el pozo de agua que había en el lugar y el asesinato del Coronel Nicolás Denis, producida en el patio del templo.

Pedidos

“El sostenimiento de la infraestructura edilicia al tratarse de un Monumento Histórico Nacional, le corresponde al Estado argentino. Ni el kirchnerismo, ni el gobierno actual han contemplado una serie de deterioros que tiene el centenario edificio y primer momento histórico del departamento Las Colonias”, aclararon en conferencia de prensa.

El presidente comunal Daniel Ríos señaló que desde 2010 comenzaron a trabajar en proyectos de restauración. “Desde junio de 2015 a la fecha se elaboraron licitaciones en el gobierno anterior y en el gobierno actual para que estas obras puedan llevarse adelante y todas las licitaciones se cayeron”.

En febrero del año 2017 el diario La Nación publicó la noticia que la licitación para obras de restauración del templo se haría en breve, con una inversión de 2,2 millones de pesos. Fuente. El Litoral