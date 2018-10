Liga Esperancina: Central fue más que Juventud de Esperanza

El Sabalero se adelantó en el primer tiempo con un gol de cabeza de Yost, luego de un tiro libre de Grenon. Groppo, de penal, empató para la visita ni bien comenzado el complemento. Parecía que se volvía a repetir la historia del 2017, cuando Juventud remontó un 0-2 en San Carlos. Sin embargo, en un contragolpe, Gallego convirtió el 2-1 que le devolvió la tranquilidad al dueño de casa. El propio Gallego hizo el 3-1 final. En la próxima fase, Central jugará ante Sportivo del Norte.

Esta es la síntesis:

Central San Carlos (3):

1 Nahuel Ambort, 2 Lorenzo Ceballos, 3 Luciano Bonalume, 4 Agustín Manfredi, 5 Germán Grenon, 6 Luciano Ballester, 7 Ignacio Fogliati, 8 Maximiliano Yost, 9 Juan Manuel Gallego, 10 Ronald Garuti (C) y 11 Manuel Beltrán.

Suplentes: 12 Emiliano Croatto, 13 Lorenzo Manfredi, 14 Alexis Weggener, 15 Ignacio Alassia, 16 Conrado Peralta Pino, 17 Lisandro Rey y 18 Juan Alberto.

DT: Gonzalo Schmidhalter.

Cambios: 87’ Rey por Yost, 89’ Alassia por Garuti y 95’ Weggener por Ballester.

Juventud de Esperanza (1):

1 Leandro Barbona, 2 Daniel Pereyra, 3 Sergio Mendoza, 4 Mariano Rabellino, 5 Pablo Graoner, 6 Luis Tschieder, 7 Matías Uberti, 8 Gonzalo Raffo, 9 Julián Groppo, 10 Gonzalo Calza (C) y 11 Luciano Magna.

Suplentes: 12 Mauro Perren, 13 Demis De Barba, 14 Alexis Alconchel, 15 Matías Zapata y 16 Diego Kunz.

DT: Germán Montalbetti.

Cambios: 41’ Alconchel por Tschieder, 50’ De Barba por Uberti y 74’ Kunz por Magna.

Goles: 28’ Maximiliano Yost (CSC), 55’ Julián Groppo de penal (J), 69’ Juan Manuel Gallego (CSC) y 92’ Juan Manuel Gallego (CSC).

Amonestados: 27’ Pablo Graoner (J), 35’ Gonzalo Raffo (J), 37’ Luis Tschieder (J), 42’ Luciano Ballester (CSC), 45+1’ Maximiliano Yost (CSC), 45+2’ Ignacio Fogliati (CSC), 59’ Juan Manuel Gallego (CSC), 60’ Alexis Alconchel (J) y 82’ Agustín Manfredi (CSC).

Expulsados: 71’ Emiliano Croatto (CSC) y Luis Tschieder (J), ambos en el banco de suplentes.

Árbitro: Rodrigo Barra.

Asistentes: Lucas Brissio, Carlos Otazo y César Juárez.

Cancha: Rogelio Fedele, San Carlos Centro.

El Campeonato “150 años de la Colonia Humboldt” ya conoce a sus ocho mejores equipos. Este domingo se resolvieron los cruces de 8vos de final. La mayoría defendió con éxito el resultado de la ida, pero hubo otros enfrentamientos que tuvieron una definición apasionante. Atlético Pilar (2° de la zona norte) quedó eliminado como local ante Santa Clara luego de caer por penales, en uno de los resultados más destacados del día. Además, Unión Progresista consiguió una sufrida e importante clasificación en Humboldt. En el resto de los cruces, pasó el equipo que definió en casa.

Estos fueron todos los resultados:

• San Martín de Progreso 1-0 Libertad de San Jerónimo (Global: 3-0)

• Atlético Pilar 2-2 Santa Clara FBC (Global: 3-3) (2-4 penales)

• Juventud de Humboldt 1-0 Unión Progresista (Global: 2-3)

• Sportivo del Norte 2-1 Belgrano de Sá Pereira (Global: 4-1)

• Argentino de Franck 3-0 Unión de Santo Domingo (Global: 5-1)

• Central San Carlos 3-1 Juventud de Esperanza (Global: 4-1)

• Unión de Esperanza 3-1 Sarmiento de Humboldt (Global: 3-1)

• Defensores del Oeste 0-0 Libertad de Nelson (Global: 2-0)

Estos serán los cruces de 4tos de final:

• San Martín de Progreso vs. Santa Clara FBC

• Argentino de Franck vs. Unión Progresista

• Defensores del Oeste vs. Unión de Esperanza

• Central San Carlos vs. Sportivo del Norte



