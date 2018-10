Liga Esperancina: Unión Progresista clasificó a cuartos de final

El “ñato” no pudo revertir el 1-3 de la ida, a pesar de haberlo intentado hasta el final. De esta forma, el Depor pasó a la próxima instancia, donde jugará ante Argentino de Franck.

Juventud (Humboldt) (1):

1 Matías Fladung, 2 Javier Felipe (C), 3 Eduardo Müller, 4 Lucas Escobar, 5 Jonatan Pallero, 6 Nicolás Zingerling, 7 Damián Gillig, 8 Emanuel Mehring, 9 Brian González, 10 Ayrton Regalini y 11 Jorge Garavaglia.

Suplentes: 12 Alejo Sirini, 13 Diego Imhoff, 14 Elías Walker, 15 Lucas Oliver, 16 Pablo Garello y 17 Lautaro De Barba.

DT: Gonzalo Erni.

PF: Ignacio Pueyo.

Cambios: Garello por González, De Barba por Zingerling y Walker por Escobar.

Unión Progresista (0):

1 Ulises Bigliani, 2 Mauro Martínez, 3 Jonatan Fassetta, 4 Franco Puz, 5 Maximiliano Spotti, 6 Facundo Garbarini, 7 Bruno Hammerly, 8 Diego Galvagno, 9 Matías Imhoff, 10 Martín Aranda (C) y 11 Jorge Batistela.

Suplentes: 12 Brian Ruiz, 13 Nicolás Walker, 14 Agustín Dobler, 15 Leonardo Zenclussen, 16 Nahuel Hug, 17 Luciano Piccoli y 18 Matías Quiñónes.

DT: Daniel Imhoff.

PF: Horacio Ehrsam.

Cambios: Hug por Imhoff, Walker por Fassetta y Dobler por Aranda.

Gol: Brian González (J).

Árbitro: Gabriel Rolón.

Asistentes: Marcelo Vissio, David Catalano y Adrián Clavijo.

Cancha: Juventud Unida, Humboldt.

Resultado global: Juventud (Humboldt) 2-3 Unión Progresista.

El Campeonato “150 años de la Colonia Humboldt” ya conoce a sus ocho mejores equipos. Este domingo se resolvieron los cruces de 8vos de final. La mayoría defendió con éxito el resultado de la ida, pero hubo otros enfrentamientos que tuvieron una definición apasionante. Atlético Pilar (2° de la zona norte) quedó eliminado como local ante Santa Clara luego de caer por penales, en uno de los resultados más destacados del día. Además, Unión Progresista consiguió una sufrida e importante clasificación en Humboldt. En el resto de los cruces, pasó el equipo que definió en casa.

Estos fueron todos los resultados:

• San Martín de Progreso 1-0 Libertad de San Jerónimo (Global: 3-0)

• Atlético Pilar 2-2 Santa Clara FBC (Global: 3-3) (2-4 penales)

• Juventud de Humboldt 1-0 Unión Progresista (Global: 2-3)

• Sportivo del Norte 2-1 Belgrano de Sá Pereira (Global: 4-1)

• Argentino de Franck 3-0 Unión de Santo Domingo (Global: 5-1)

• Central San Carlos 3-1 Juventud de Esperanza (Global: 4-1)

• Unión de Esperanza 3-1 Sarmiento de Humboldt (Global: 3-1)

• Defensores del Oeste 0-0 Libertad de Nelson (Global: 2-0)

Estos serán los cruces de 4tos de final:

• San Martín de Progreso vs. Santa Clara FBC

• Argentino de Franck vs. Unión Progresista

• Defensores del Oeste vs. Unión de Esperanza

• Central San Carlos vs. Sportivo del Norte

Fuente: Fútbol de Ligas - Foto Archivo