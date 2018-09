Unión Progresista le ganó a Juventud Unida de Humboldt

Esta es la síntesis del compromiso:

Unión Progresista (3):

1 Ulises Bigliani, 2 Mauro Martínez, 3 Jonatan Fassetta, 4 Facundo Garbarini, 5 Maximiliano Spotti, 6 Nicolás Walker, 7 Bruno Hammerly, 8 Diego Galvagno, 9 Matías Imhoff, 10 Martín Aranda (C) y 11 Jorge Batistela.

Suplentes: 12 Brian Ruiz, 13 Franco Puz, 14 Franco Cavalieri, 15 Jonatan Schmidt, 16 Leonardo Zenclussen, 17 Luciano Piccoli y 18 Matías Quiñónes.

DT: Daniel Imhoff.

Cambios: 31’ Puz por Walker, 76’ Zenclussen por Imhoff y 84’ Quiñónes por Aranda.

Juventud Unida de Humboldt (1):

1 Matías Fladung, 2 Javier Felipe (C), 3 Eduardo Müller, 4 Lucas Escobar, 5 Jonatan Pallero, 6 Nicolás Zingerling, 7 Lucas Oliver, 8 Damián Gillig, 9 Jonatan Ordoño, 10 Ayrton Regalini y 11 Jorge Garavaglia.

Suplentes: 12 Alejo Sirini, 13 Diego Imhoff, 14 Emanuel Mehring, 15 Elías Walker y 16 Brian González.

DT: Gonzalo Erni.

Cambios: ET González por Garavaglia y 86’ Mehring por Escobar.

Goles: 8’ Eduardo Müller (UP), 65’ Jorge Batistela (UP), 69’ Diego Galvagno (UP) y 76’ Brian González (JU).

Amonestados: 27’ Facundo Garbarini (UP), 51’ Maximiliano Spotti (UP) y 86’ Brian González (JU).

Expulsados: 62’ Jonatan Ordoño (JU).

Árbitro: Sebastián Platner.

Asistentes: Adrián Clavijo, Sebastián Medina y Guillermo García.

Estadio: 23 de Diciembre, San Carlos Sud.

Estos son todos los resultados de los partidos de ida:

• Libertad (Nelson) 0-2 Defensores del Oeste

• Libertad (San Jerónimo Norte) 0-2 San Martín (Progreso)

• Santa Clara FBC 1-1 Atlético Pilar

• Unión Progresista 3-1 Juventud Unida (Humboldt)

• Belgrano (Sá Pereira) 0-2 Sportivo del Norte

• Unión (Santo Domingo) 1-2 Argentino (Franck)

• Juventud (Esperanza) 0-1 Central San Carlos

• Sarmiento (Humboldt) 0-0 Unión (Esperanza)

Fuente: Fútbol de Ligas - Foto Archivo