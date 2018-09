El día sábado fue el turno del sub 17, el cual obtuvo los siguientes resultados:

Central vs Regatas: derrota por 2 a 0

Central vs Villa Dora: derrota por 2 a 1

Central vs Banco Pcial: derrota por 2 a 0

Mientras que el domingo jugó el sub 15, obteniendo los siguientes resultados:

Central vs. Poli. De Recreo: victoria 2-0- Central vs. Banco Pcial: victoria por 2-0- Central vs Villa Dora: derrota por 2-1

De esta forma, el sub 15 terminó 2° en el Grand Prix.