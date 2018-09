Estreptococo: ¿cómo combatir la bacteria que mata en el país?

Científicamente es conocida como Streptococcus pyogenes y tras varios años empezó a encender la alerta no solo en niños sino también en mayores. Por estas horas muchos se preguntan cuáles son los síntomas que presentan los pacientes y cómo prevenir el contagio.

Este tipo de bacteria se transmite de persona a persona y es una de las principales responsables de generar infecciones de garganta en los niños. Es una bacteria que habitualmente tenemos, en invierno y principio de primavera, en la garganta. En los adultos, en la mayoría de los casos no nos damos cuenta ni tenemos síntomas. Pero en los chicos, y dependiendo de la edad, puede producir la gran mayoría de las veces anginas, faringitis y dolores habituales que hoy por hoy con los antibióticos se supera. En muy pocos casos este tipo de invasión del torrente sanguíneo pueda llegar al pulmón y producir secuelas tan importantes,

. ¿Cuáles son los síntomas de la bacteria streptococcus pyogenes?:

Entre los principales sintomas se pueden destacar fiebre, dolor de garganta, vómitos, malestar en la garganta, rechazo de alimentos, dificultad respiratoria, anginas, faringitis y lesiones en la piel.

Desde los diferentes efectores públicos de la ciudad explicaron que es fundamental que la gente concurra tempranamente a la consulta médica porque con el diagnóstico y el tratamiento inmediato un chico deja de contagiar a las 24 o 48 horas de tomar la medicina. Es importante no perder el tiempo tiempo como en ninguna enfermedad.Si existen síntomas hay que concurrir al médico y no hay que medicarse.

Qué hacer ante la presencia de síntomas del streptococcus pyogenes:

Consultar de modo urgente con el médico (no con el farmacéutico) aunque sea telefónicamente.

No automedicarse Si el menor presenta algunos de los síntomas mencionados anteriormente, no enviarlo a la escuela para evitar contagiar a los compañeros.

Cómo prevenir el contagio de la bacteria:

Lavarse las manos

Cubrirse cuando tose

Cuando se desencadena el proceso "invasivo" del streptococcus pyógenes, existe una alta probabilidad de mortalidad en los menores de edad, en torno al 20 por ciento. "Es una de las bacterias más comunes. Lo que es extraño es cuando toma una forma invasiva, pero si se está en alerta, un tratamiento antibiótico administrado de manera precoz con penicilina puede funcionar", indicó López a este medio.

FUENTE: LT10