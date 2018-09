Micros low cost: la clave es comprar con antelación

Desde este sábado rige una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación por la cual se busca fomentar viajes de larga distancia terrestres. Si bien la medida es muy reciente, varias empresas que prestan ese servicio ya “activaron” viajes con descuentos que van del 15 % hasta casi el 50 % a destinos muy concurridos como Capital Federal, Mar del Plata, Córdoba y Carlos Paz, e incluso el sur, como Bariloche y Puerto Madryn.

Estos boletos con descuentos “low bus” —así de denominan se aplican de lunes a sábados; no corren para todos servicios (semicama, cama, Ejecutivo premium). También, para algunos destinos se estipuló inicialmente un descuento fijo, dependiendo del destino. Y los descuentos no son acumulativos: por ejemplo, el beneficio del 50 % para estudiantes (el medio boleto dentro el territorio provincial) que no se suman a estas promociones.

Lo que sí es cierto es que a mayor anticipación de tiempo en que se compre un pasaje, mayor será el beneficio. “Los descuentos corren con la compra (de boletos) de 10, 15, 20, 30 días o más de antelación, en los casos de Flecha Bus, Zenit y Central Argentino. De acuerdo a la anticipación y al destino con que se adquiera el boleto es el descuento que se efectúa. Lo mejor es que el pasajero interesado se acerque a las boleterías y consulte sobre los descuentos”, explicó a El Litoral Jimena Cavaletto, agenciera de esas tres firmas y de Expreso Singer, cuatro de las empresas que operan con viajes de larga distancia en la terminal de ómnibus local.

Casos puntuales

Las localidades con más demanda que están dentro de este plan “low bus” son Retiro (Capital Federal), Córdoba, Carlos Paz y Mar del Plaza. También hay promociones para Puerto Madryn, Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca y Cipoletti, entre otras.

Por ejemplo, a Retiro hoy el pasaje está 900 pesos. “Si el pasaje se compra con 10 días de antelación, baja a 630 pesos”, graficó la agenciera. Hay descuentos del 20 hasta casi 50 % a Buenos Aires. Y si se paga con tarjeta se mantienen los descuentos.

“Ya tuvimos casos de ventas de pasajes para diciembre a Mar del Plata, con un 50 % de descuento. Y para octubre: se logró hacer una promoción ida y vuelta en 3.600 pesos para dos personas, (35 % menos). Y para Córdoba o Buenos Aires (para el fin de semana largo del lunes 15 octubre), hay franquicias del 20, 35 ó 40 %”, dijo Cavaletto.

Además, “ya está habilitada la venta de la temporada veraniega para Mar del Plata. Con la compra anticipada para ese mes, se puede adquirir un servicio cama a a 965 pesos”. Otro caso: Zenit habilitó para Córdoba capital, en dos horarios fijos y todo septiembre (butacas semicama) un descuento del 30 %: el boleto queda en 430 pesos. “Quedó fijo para todo este mes, sin compra anticipada y sólo en dos horarios”, precisó la agenciera.

Al sur y otros puntos

El viaje a Misiones por Expreso Singer, por ejemplo, aún no está determinado en el esquema de “low bus”, porque las distancias son muy largas y el servicio es de alta calidad (premium, cama total y cama). De momento la empresa optó aplicar sólo un 20 % de descuento (independientemente de la antelación de la compra).

Para Puerto Madryn, la firma Central Argentino optó por un descuento directo del 30 % sin compra anticipada. “Hoy sale unos 5.700 pesos (cama) y con el descuento quedaría en 3.530 pesos. Y el semicama queda en 2.700 pesos, y 1.800 pesos (dependiendo de la ubicación, adelante o atrás)”, agregó Cavaletto.

Para Bariloche, Flecha Bus activó el “low bus” porque la demanda estaba muy en baja: con más de 30 días de antelación en la compra, hay un 40 % de descuento. “De 6 mil pesos baja a 3.500 pesos, ida y vuelta en semicama. Es un muy buen precio”, consideró la joven. Hay costos baratos también para otros puntos, como Salta y Tucumán.

Recomendaciones

La recomendación para los pasajeros interesados, dado lo reciente de este plan de promociones, es acercarse a las boleterías y asesorarse. “Así se pueden despejar todas la dudas, y poder cotejar en función de cada necesidad. Hasta en la boletería se puede sacar porcentajes para ver qué conviene”, indicó Cavaletto. También se pueden hacer compras vía on line, “e incluso si hay dudas se pueden comunicar con las boleterías para evitar inconvenientes al momento de la compra”.

Sobre los viajes internacionales a destinos como Brasil, Montevideo o Punta del Este, aún no hay definiciones “Se verá más cerca de fines de año. Seguramente se definirán descuentos ‘low bus’ en octubre o noviembre”, adelantó Cavaletto. En principio, al descuento lo absorberá la cartera de Transporte conjuntamente con las empresas.

¿Terrestre o aéreo?

En la comparación con los vuelos “low cost”, “la gente que hasta ahora se acercó a las boleterías sacó la cuenta de qué conviene. Y en algunos casos resultó más beneficioso el viaje terrestre. Porque el aeropuerto no brinda un vuelo directo a Mar del Plata, por ejemplo; hay que hacer escala en Capital.

Los pasajeros deben esperar muchas horas en el Aeropuerto más las complicaciones de empresas aéreas ‘low cost’”, consideró la agenciera.

Incentivo ante una demanda retraída

“Este plan de promociones viene bien para levantar la venta de pasajes, porque la demanda decreció notablemente”, admitió. La medición que prendió las alertas fue el último fin de semana largo, el mes pasado: “Se vendió muchísimo menos que el año pasado a los destinos tradicionalmente más elegidos. La venta fue muy baja, principalmente por los aumentos de combustibles”, agregó Cavaletto.

Fuente: El Litoral