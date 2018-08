Los aderezos más ricos y sanos para ensaladas

Cuidarte y comer rico parece, a veces, misión imposible: es cierto, ese aderezo con base de mostaza es delicioso, pero quizá no tan nutritivo. No obstante, no solo podemos utilizar aceite de oliva y vinagre. Mirá estas opciones:

Tahini

Este aderezo es similar al falafel, tiene aspecto cremoso pero está libre de lácteos y es a base de semillas de sésamo molidas. Además de ser sumamente nutritiva (dada su base de semillas de sésamo) es muy rica y puedes mezclarla con jugo de limón, ajo picado y pimienta.

Guacamole

Es sumamente nutritivo. Y la salsa que podés hacer con esta fruta, también. La palta tiene grasas buenas para tu salud y, además, vitamina E, fibra, magnesio y potasio. Podés combinarla con tomate, morrón y más verduras para hacer un gran guacamole y acompañar tus ensaladas con un delicioso aderezo.

Hummus

Este aderezo tampoco tiene lácteos y es a base de garbanzos. Puedes agregarle limón, ajo, sal y pimienta para tener un gran acompañamiento en tus ensaladas.

Pesto

El aderezo hecho con albahaca es perfecto para ensaladas, pastas y más. Podés agregarle nueces, aceite de oliva, sal y piñones ¡y listo! Tus ensaladas sabrán deliciosas.

