Pirola con especial ayuda, a discapacitados y ex combatientes de Malvinas

El Senador Pirola ingresó en la última sesión un proyecto de ley que propone una especial ayuda a discapacitados y ex combatientes de Malvinas que no posean ingresos o que sus ingresos mensuales sean inferiores al haber mínimo de jubilación provincial, para que éstos queden eximidos del pago del impuesto inmobiliario.

“Aportar valor a nuestra comunidad desde la legislación tiene que ver también con atender especialmente aquellas situaciones que generan una injusticia en la sociedad, y esta corrección propuesta viene a poner justicia en una situación que además en estos momentos de turbulencia económica se agigantan, es por esto que estoy muy ilusionado con su rápido tratamiento y aprobación” explicó el Senador Pirola al hablar de su propuesta.



En su fundamentación el legislador expone que, el presente proyecto de ley encuentra su fundamento en la observación y recomendación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en cuanto a la aplicación e interpretación de la exención del impuesto inmobiliario para propietarios discapacitados, en relación con el artículo 166, inc. m), del Código Fiscal, Ley 3456.



En la propuesta presentada por el Senador Pirola el inciso a modificar para hacer plausible esta consideración especial quedaría redactado de la siguiente manera:

" inc. m) Los inmuebles de propiedad de discapacitados y de los ex -combatientes de la guerra de Malvinas, que no posean ingresos o que sus ingresos mensuales sean inferiores al haber mínimo de jubilación provincial, siempre que se encuentren destinados a vivienda propia y no sean ellos ni sus cónyuges titulares de dominio de otro inmueble. Cuando los beneficiarios de esta exención sean condóminos regirá para la parte proporcional de su condominio. La condición de discapacitado se deberá acreditar mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD), extendido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, según la legislación aplicable. La condición de ex -combatiente de Malvinas se deberá acreditar mediante constancia extendida por la autoridad Militar competente".



