7 hábitos diarios que puedan dañar tu salud

Más allá de los actos que repetimos a diario, y de los que sí conocemos cuáles son sus efectos negativos, como el cigarrillo, el alcohol o el sedentarismo, existen otros hábitos que consideramos inofensivos pero que también perjudican nuestra salud. Incluso, muchos los hacemos casi por inercia. Descubrí de cuáles se trata.

Desplomarse frente a la computadora

Pasar muchas horas erguido frente a la computadora es complicado y, muchas veces, nos acomodamos hacia un lado o el otro, buscando distender la postura. Pero esa inclinación postural o el acto de ‘desparramarse’ puede generar daños en la columna vertebral, por más cómoda que parezca la posición. Por eso, es fundamental mantener la espalda erguida, la cola pegada al asiento y ubicarse lo suficientemente alejados de la pantalla para no cansar la vista.

Cruzar las piernas

Es uno de los hábitos más comunes, no importa si sos hombre o mujer. Pero atención, porque si permanecemos durante mucho tiempo con las piernas entrelazadas la circulación sanguínea empeorará, aumentará la presión arterial y, también, las posibilidades de aparición de várices, según lo indican los especialistas.

Dormir poco

Aunque para muchos el insomnio o simplemente conciliar el sueño durante solo algunas horas es algo común, se trata de un mal hábito que puede desencadenar diversas afecciones. Según confirmó un artículo publicado en University Health News, esta costumbre puede provocar depresión, ansiedad o falta de memoria a largo plazo.

Que nunca nos falte el desayuno

El principal objetivo del desayuno es, tal como explica su propio nombre, es romper el ayuno. Si vamos a su parte práctica, es la manera de darle combustible al organismo para que tenga energías para llevar a cabo las actividades que sean necesarias. Sin embargo, son muchos los que a diario suprimen la primera comida del día porque llegan tarde, o porque prefieren dormir un rato más. ¡Error! No deben dejar de desayunar porque puede ser peligroso para la salud.

No higienizar bien los dientes

Según la Asociación Dental Americana, no lavarnos los dientes con frecuencia produce que las bacterias se desarrollen dentro de la boca, causando inflamación en las encías y, a largo plazo, el deterioro de las piezas dentarias.

Comer mirando televisión

Esta es una de las costumbres más rechazadas por los médicos y especialistas en nutrición. Cuando estamos por ingerir alimentos, el cerebro envía al estómago una señal, para que comience a segregar jugos gástricos que degradarán la comida. Pero si la mente está ocupada en otra tarea, la orden no será clara y, por ende, la digestión será más lenta. Así lo afirman investigadores de la Universidad de Harvard.

Conectarse a través de un dispositivo móvil antes de dormir

¿Quién no ha terminado sus días mirando el celular? ¿Quién, incluso, no ha amanecido chequeando si tiene alguna solicitud de amistad, algún ‘Like’ en Instagram o un mensaje de WhatsApp? Lo que pase durante los primeros minutos del día no es tan notorio como los efectos que provoca mirar la pantalla del móvil a la noche. La luz del celular afecta nuestra calidad de sueño, provocando desvelo y un mal descanso.

FUENTE: REVISTA DIGITAL