Viral: apareció la cumbia del "flan Casero"

Durante una entrevista en Animales Sueltos, Alfredo Casero revolucionó las redes cuando intentó explicar con una metáfora sobre "el flan", la grieta política que se vive en el país. Después de que el humorista lanzara su polémico dicho, los memes y chistes inundaron las redes sociales. Ahora, se le sumó la cumbia "Vos sólo querés flan", del grupo Proyecto W.

"No te dieron agua cloacas ni gas, sin embargo vos sólo querés flan. Yo no sé que pasa que no podés entender. Lo que se perdió ya no va a volver", reza la canción que se viralizó en los últimos días. "A los pobres laburantes los trataban de gorilas mientras ellos se llevaban los dólares en valijas. Destruyeron el Congreso, la Justicia y el ANSES. Corrompieron el AFIP, la cruz Roja y el Indec. Dejaron un tren sin frenos, se cargaron a un fiscal. Sin embargo vos sólo querés flan".

Los dichos de Casero tuvieron tanta repercusión que durante la concentración que se realizó esta semana frente al Congreso para pedir por los allanamientos a la expresidenta cientos de personas gritaron: "¡Queremos flan!". No fueron los únicos: senadores del oficialismo visitaron al presidente Macri en Olivos y compartieron un video en el que todos cantaban "¡Queremos flan!"

Ante esto, el actor debió explicar a qué se había referido. "Lo del flan la gente no lo entendió. Es la parábola de aquel que pide lo que no hay en el momento que no hay cuando (satisfacer ese antojo) es lo justo para que todo se vaya al carajo. Y por lo consiguiente, generar imposibilidad de gobernar, de crecer y de mejorarnos como país y como personas", dijo el humorista este jueves en declaraciones a radio Mitre.

FUENTE: PERFIL / LT10