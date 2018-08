10 tips para que la batería de tu notebook dure más

Existen un par de consejos que se pueden tomar y llevar a cabo para evitar que la bateria de tu notebook dure más y se rompa menos.

Disminuye el brillo de la pantalla

Este es uno de los principales puntos que se deben tomar en cuenta, porque el alto brillo de las pantallas consume gran cantidad de la vida de las baterías, además de que puede llegar a dañar la vista al estar emitiendo demasiada luz.

Cierra los programas

Esta acción no se refiere a que no utilices tu dispositivo, más bien se trata de que si no se están usando los programas en ese preciso momento, se cierren para que no se esté dirigiendo energía a ellos y que por ende el porcentaje de pila, baje considerablemente.

No uses fondos de pantalla interactivos

Son atractivos y coloridos, pero también son grandes consumidores de batería; el hecho de que se utilice uno de estos fondos, hace que la computadora siga trabajando a pesar de que “manualmente” no se está usando.

No cargar otros dispositivos

Si bien es una práctica común que la mayoría de las personas piensa que es correcta, porque no se está utilizando mucha luz en el hogar, es todo lo contrario, al menos para la computadora, ya que la batería no se dirige únicamente a ésta, sino a todos los demás dispositivos que están conectados, como el celular.

Desactivar la función de teclado iluminado

Es un buen atractivo y sirve para demostrar la personalidad de cada uno, pero si las teclas se encienden cada vez que se utilizan, se está drenando la batería de la computadora portátil, por lo tanto la recomendación sigue siendo la misma: mientras no se utilice, debe ser apagado.

Apagar el WiFi y Bluetooth

Este tipo de funciones se “comen” la energía de la batería, por lo que se aconseja deshabilitarlos cada vez que no se estén mandando archivos o se requiera de una conexión a Internet.

Controlar la temperatura de la laptop

Este punto es importante, porque los componentes con los que se crean las baterías de las computadoras (y de otros dispositivos), son de ion de Litio, lo que las hace más potentes, pero al mismo tiempo más sensibles a las altas temperaturas, por ello que es mucho mejor que se mantenga fría y en lugar con clima templado.

Mantener los orificios de ventilación despejados

Este consejo va de la mano con el anterior, ya que los orificios de ventilación que estén libres de polvo y suciedad, permitirán que circule más aire frio dentro del dispositivo, lo que evitará que éste se caliente y se reduzca la manera en que está trabajando.

Hibernar en lugar de suspender

El suspender la computadora es bastante sencillo y cómodo, además de que se cree que es la mejor opción para cuidar la batería, sin embargo, la laptop no se apaga completamente y sigue gastándose su energía; con base en ello, se aconseja hibernar en lugar de suspender, porque el “poner a dormir” al dispositivo es casi tan efectivo como si se apagara.

Carga de la batería

Lo último, pero no lo menos importante, pues el proceso de carga es importante para la batería de la laptop, ya que si se debe de conectar sólo cuando toda la pila se haya terminado, y por ende, se debe de dejar de cargar cuando el indicador indique que se ha llegado al 100%.

FUENTE: UNOCERO