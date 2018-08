Triunfo de Argentino

El equipo de Fútbol de Ligas se trasladó hasta el Predio de la Liga Santafesina, donde Cosmos hizo de local, para presenciar el triunfo por 3 a 2 de Argentino de San Carlos. Antes del minuto, Cenci marcó el 1-0 para el albiceleste. Cuando la visita todavía estaba festejando, el árbitro Freyre pitó penal para Cosmos. Guerra se hizo cargo y metió el 1-1. Antes del descanso, Bernia volvió a adelantar a los dirigidos por “Pancho” Ferrero.

El segundo tiempo arrancó con la expulsión de Capocetti, de Cosmos, por doble amonestación. A pesar de contar con un hombre menos, el local igualó con un gol de Mauricio Gómez, quien había ingresado a la cancha pocos segundos antes. Sin embargo, Argentino se llevó los tres puntos con un derechazo implacable de Juan Manuel Nahs para establecer el definitivo 3-2.

Esta es la síntesis del encuentro:

Cosmos (2):

1 Nicolás Piedrabuena, 2 Francisco Baranosky, 3 Axel Aristarán, 4 Maximiliano Martínez, 5 Marcos Capocetti, 6 Cristian Rizzi Olivera, 7 Nicolás Novello, 8 Franco Acevedo, 9 Claudio Guerra (C), 10 Jorge Batistela y 11 Emanuel Fassi.

Suplentes: 12 Milton Rodríguez, 13 Matías Ferrero, 14 Francisco Almitrani, 15 Mauricio Gómez y 16 Fabricio Núñez.

DT: Leandro Birollo.

PF: Juan Martínez.

Cambios: M. Gómez por Aristarán y Núñez por Novello.

Argentino San Carlos (3):

1 Luis G. Leiva (C), 2 Mauro Batalla, 3 Rodrigo Núñez, 4 Iván Salzmann, 5 Gabriel Schwich, 6 Pablo Bernia, 7 Nicolás Canalis, 8 Franco Martínez, 9 Claudio Cenci, 10 Juan Manuel Nahs y 11 Arturo Iturraspe.

Suplentes: 12 Ezequiel Imhoff, 13 Ignacio Giay, 14 Franco Ermácora, 15 Matías Saretto y 16 Joaquín Latuf.

DT: Raúl F. Ferrero.

PF: Matías Osta.

Cambios: Latuf por Cenci, Ermácora por Canalis y Saretto por Nahs.

Goles: PT Claudio Cenci (A), Claudio Guerra de penal (C) y Pablo Bernia (A). ST Mauricio Gómez (C) y Juan Manuel Nahs (A).

Expulsados: ST Marcos Capocetti (C).

Árbitro: Gastón Freyre.

Asistentes: Nicanor Heguy, Alejandro Salcedo y Pamela Rosales.

Cancha: Predio Fraternidad Deportiva (Liga Santafesina de Fútbol).

Reserva: Cosmos 1 – Argentino San Carlos 3.



El clásico santafesino entre Unión y Colón se jugará el próximo martes. Por el momento, el campeonato tiene cuatro líderes con puntaje perfecto: Sportivo Guadalupe, Argentino, La Perla y UNL.

Estos son los resultados de la fecha 2:

• Pucará 1 – El Quillá 2

• El Cadi 0 – La Perla 1

• Ciclón Racing 3 – San Cristóbal 2

• El Pozo 0 – UNL 1

• Newell’s 2 – Sanjustino 1

• Gimnasia 0 – Sportivo Guadalupe 2

• Colón SJ 0 – Ateneo 0

• Banco 2 – La Salle 2

• Cosmos 2 – Argentino SC 3

• Unión – Colón (Martes 07/08)

Fuente: Fútbol de Ligas