La provincia realizará controles de Hepatitis, VIH y Sífilis

Los testeos se enmarcan en el Día mundial de la hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio.

En el marco del Día mundial de la hepatitis que se conmemora cada 28 de julio, y bajo el lema "Hepatitis. Es hora de diagnosticar, tratar y curar", el Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial de Hepatitis Virales, realizará un testeo de esta enfermedad, como así también de VIH (Sida) y sífilis.

Será entre este lunes y el viernes 3 de agosto, de 8 a 10 horas, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), ubicado en Mendoza 2419 de la ciudad de Santa Fe. En la oportunidad, también se ofrecerá vacunación tanto para la hepatitis B, como para el resto de las vacunas que se encuentran en el Calendario Nacional.

Marcela Sixto, responsable del Programa Provincial de Hepatitis Virales, indicó que “el análisis consiste en una extracción de sangre, por lo cual invitamos a realizar el chequeo a todas las personas mayores de 18 años, preferentemente aquellas con factores de riesgo, transfundidos (sobre todo aquellos que recibieron transfusiones antes del año 1992), quienes tengan tatuajes, piercing (realizados con material no descartable), usuarios de drogas (ya sea vía endovenosa o intranasal), o a quienes se hayan realizado procedimientos invasivos sin material descartable”.

“La importancia de esta actividad es tomar conciencia sobre estas enfermedades e informar a la población sobre las mismas, sobre todo teniendo en cuenta que se puede tener el virus a pesar de no evidenciar síntomas”, agregó.

Sixto destacó la importancia de realizarse el test de las hepatitis (B y C) "aunque sea una vez en la vida y vacunarse contra la hepatitis B, que consiste en la aplicación de tres dosis sin contraindicaciones”.

Finalmente, insistió en que “la única forma de detectar las hepatitis es mediante un test muy simple que requiere apenas una extracción de sangre. Esta prueba se realiza en forma específica para cada tipo de hepatitis y está disponible gratis en hospitales y centros de salud”.

HEPATITIS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuso el 28 de julio como Día mundial de la hepatitis en honor a la fecha de nacimiento del profesor y científico galardonado con el Premio Nobel, Baruch Samuel Blumberg, quien descubrió el virus de la hepatitis B y su vacuna.

La hepatitis es la inflamación del hígado. Puede deberse a sustancias tóxicas como alcohol o drogas, infecciones, enfermedades autoinmunes y metabólicas. Dentro de las infecciones, la causa más frecuente son las virales.

Los virus de las hepatitis son cinco: A, B, C, D y E. Las clasificadas como A y E se contagian por consumir alimentos y/o agua contaminada, es una enfermedad autolimitada, es decir que no pasa a la cronicidad.

Las más preocupantes son las causadas por el virus B y C, las cuales sí van a etapas crónicas y con el tiempo pueden desencadenar en cirrosis hepática y/o cáncer de hígado. Actualmente es una de las principales causas de trasplante hepático.

La hepatitis B se contagia por vía sexual o parenteral (contacto de sangre con sangre); por no utilizar materiales descartables en la colocación de piercings, la realización de acupuntura y tatuajes, el consumo de drogas por vía endovenosa o intranasal y las transfusiones de sangre; y por vía vertical (mujer embarazada a su bebé). Mientras que el virus de la hepatitis C se contagia fundamentalmente por vía parenteral y con menos frecuencia por vía sexual.

Los síntomas de estos virus pueden ser similares entre los diferentes tipos de hepatitis: color amarillento de piel y mucosas, orinas oscuras, picazón de la piel, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y fatiga. No obstante, generalmente estas enfermedades cursan de forma silenciosa, por eso es necesario realizar un análisis de sangre.

Los virus de la hepatitis A y B pueden prevenirse a través de la vacunación, actualmente en el Calendario Nacional. La misma es gratuita y no presenta contraindicaciones. El virus de la hepatitis C no tiene vacuna, pero sí tratamientos curativos, lo cual evita la progresión de la enfermedad ya que la cura significa erradicación del virus del organismo.